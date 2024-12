L’ajout d’un chargeur EV de niveau 2 aidera-t-il ou nuira-t-il à la valeur de revente de votre maison ? Notre expert donne son avis

Les ventes de véhicules électriques ont atteint des niveaux records en 2024. Malgré l’incertitude politique complexe concernant les futurs crédits d’impôt, les augmentations de prix liées aux tarifs et l’évolution des normes environnementales, les constructeurs automobiles continuent d’ajouter de nouveaux véhicules électriques (VE) à leurs gammes. En plus de décider quelle marque et quel modèle acheter, les propriétaires de véhicules électriques doivent également naviguer dans différentes options de recharge. Le choix le moins coûteux consiste simplement à brancher l’équipement d’alimentation du véhicule électrique d’une voiture sur une prise résidentielle commune de 120 volts. Bien qu’elle ne nécessite aucun équipement spécial, il s’agit de l’option la plus lente, prenant plusieurs heures pour charger complètement un véhicule électrique à batterie ou un véhicule électrique hybride rechargeable.

Le ministère américain des Transports a estimé en 2020 que le coût moyen pour installer des chargeurs et des prises de niveau 2 dans une maison unifamiliale était de 1 400 $. Dans les maisons plus anciennes dotées de systèmes électriques vieillissants, ces coûts peuvent augmenter si de nouveaux boîtiers de disjoncteurs, des circuits améliorés ou d’autres améliorations sont également nécessaires. « L’ajout d’un chargeur de véhicule électrique de niveau 2 de haute qualité améliorera très probablement la valeur de revente d’une maison en raison des avantages pratiques, environnementaux et financiers », nous a expliqué Bramlett. « La valeur de revente estimée pourrait se situer entre 3 000 et 5 000 dollars, selon la National Association of Property Buyers (NAPB), et je serais certainement d’accord avec ce chiffre », a-t-il ajouté.