Conseils pour fabriquer une guirlande de Noël DIY

Avez-vous déjà visité la maison de quelqu’un pendant les vacances et l’avez-vous trouvée parfaitement décorée ? Il y a de fortes chances qu’une joyeuse guirlande de Noël ait réussi à créer un look festif.

Les guirlandes, couronnes et autres verdures décoratives font partie des célébrations depuis une grande partie de l’histoire. Dès la Grèce antique, ils étaient utilisés comme offrandes religieuses et pour commémorer les victoires.

La tradition des guirlandes de Noël, comme celle du sapin de Noël, est arrivée aux États-Unis depuis l’Europe centrale. La verdure tressée ou torsadée est maintenant couramment utilisée sur les manteaux de cheminée, le long des rampes d’escalier ou au-dessus des portes et des fenêtres. Il est souvent éclairé par des lumières de Noël et peut être agrémenté d’ornements, de pommes de pin, de rubans et d’autres objets décoratifs.

Vous pouvez facilement trouver des guirlandes artificielles et des guirlandes naturelles toutes faites et pré-éclairées, mais il est plus amusant de les fabriquer soi-même. De plus, les résultats seront certainement uniques ! Même si vous n’êtes pas bricoleur de nature, la guirlande de Noël DIY est facile à réaliser. Cela peut être aussi simple ou sophistiqué que vous le souhaitez.

Nos conseils d’experts étape par étape pour créer une guirlande de Noël DIY vous permettront de décorer les couloirs en un rien de temps !

Rassembler de la verdure

Commencez votre projet de guirlande de Noël DIY en ramassant des branches de verdure. «De nombreuses plantes paysagères à feuilles persistantes et communes ont un feuillage et des caractéristiques uniques qui en font une excellente source de nourriture lors de la fabrication de guirlandes», explique Kim Toscano de Southern Living Plants.

Bien que les arbustes et les arbres à feuilles persistantes soient les types les plus courants, elle affirme que de nombreuses autres plantes paysagères aux caractéristiques distinctes constituent d’excellents ajouts à la guirlande.

« Lorsque vous recherchez ou achetez du matériel végétal pour la guirlande, assurez-vous de rechercher différentes couleurs et textures pour donner à la guirlande un attrait dynamique », explique Toscano. Elle est fan de Baby Gem Boxwood, qui, selon elle, constitue une simple guirlande seule ou comme remplissage associé à d’autres feuillages. Elle suggère également de varier les couleurs en associant du houx panaché de jaune à un feuillage vert foncé.

Lorsque vous calculez le nombre de branches dont vous avez besoin, commencez par décider quelles parties de la maison seront dotées de guirlandes et mesurez ces distances. Prenez le manteau de la cheminée. Mesurez la largeur et prévoyez une longueur supplémentaire pour les cadeaux si vous envisagez de le draper. Vous voudrez probablement également des longueurs de guirlande s’étendant de chaque extrémité.

Une fois que vous avez cette idée approximative en tête, Toscano suggère d’acheter ou de rassembler suffisamment de feuillage pour faire une petite section de guirlande, comme un pied ou deux. Considérez la quantité dont vous avez besoin pour créer cette petite section et multipliez-la par le nombre de pieds dont vous avez besoin au total.

Les experts conseillent qu’avec les guirlandes de verdure, plus c’est plus. Une guirlande qui n’est pas densément enveloppée peut paraître trop aérée et clairsemée, il est donc préférable d’en choisir trop plutôt que pas assez.

Choisissez des lumières et autres décorations de guirlandes

La verdure n’est que la base de votre guirlande de Noël DIY. Le vrai plaisir commence lorsque vous commencez à choisir les décorations. Pour un look plus naturel, Toscano suggère de cueillir « des baies, des pommes de pin ou des branches sans feuilles. Pour un look plus décoré et coloré, utilisez du ruban et des nœuds.

Si vous envisagez d’utiliser des lumières de Noël dans votre guirlande, faites un test en enroulant des guirlandes lumineuses autour d’elle. Allumez-les ensuite pour voir à quel point vous souhaitez que l’éclairage soit dense. Moins de lumière se traduit généralement par un aspect plus doux et plus naturel. Mais vous préférerez peut-être des lumières abondantes, voire même clignotantes !

Les magasins de bricolage, les magasins d’artisanat et certains grands magasins vendent des décorations de Noël, des nœuds de Noël, des rubans et d’autres objets décoratifs bon marché. Lors de l’achat de lumières et de rubans, pensez à prévoir leur emballage. Ils seront généralement tordus autour de la guirlande, ce qui signifie que vous aurez besoin de plus que la simple longueur linéaire de la guirlande.

Préparez vos outils

Une fois que vous avez assemblé les matières premières pour votre guirlande de Noël DIY, vous aurez besoin de quelques petits outils manuels et de fournitures supplémentaires, notamment :

Ficelle robuste ou corde légère. Cela sert de base. « Assurez-vous qu’elle est suffisamment solide pour maintenir la guirlande ensemble », explique Toscano, « mais suffisamment fine pour ne pas être vue à travers le feuillage ». Elle suggère environ 1/4 de pouce d’épaisseur.

Cela sert de base. « Assurez-vous qu’elle est suffisamment solide pour maintenir la guirlande ensemble », explique Toscano, « mais suffisamment fine pour ne pas être vue à travers le feuillage ». Elle suggère environ 1/4 de pouce d’épaisseur. Fil de pagaie floral vert. Il s’agit d’un fil enduit enroulé autour d’une base ou d’une pagaie en bois ou en plastique. On y attache la guirlande à la corde. «Le fil à palette facilite l’ajout des branches et les câble en continu à la base sans s’arrêter et les maintient serrés», explique Gail Pabst du National Garden Bureau. « Si vous utilisez de la ficelle ou de la ficelle (pour attacher les branches), vous devez vous arrêter et attacher chacune d’elles et la ficelle glisse. »

Il s’agit d’un fil enduit enroulé autour d’une base ou d’une pagaie en bois ou en plastique. On y attache la guirlande à la corde. «Le fil à palette facilite l’ajout des branches et les câble en continu à la base sans s’arrêter et les maintient serrés», explique Gail Pabst du National Garden Bureau. « Si vous utilisez de la ficelle ou de la ficelle (pour attacher les branches), vous devez vous arrêter et attacher chacune d’elles et la ficelle glisse. » Fil de tige florale. Pour fixer des lumières, des ornements et d’autres décorations, achetez du fil de tige florale prédécoupé, afin de pouvoir enrouler des objets sur les branches sans couper le fil à chaque fois.

Outils manuels dont vous aurez besoin :

Petits sécateurs à main pour couper le feuillage ;

pour couper le feuillage ; Ciseaux pour cordes, ficelles et rubans ;

pour cordes, ficelles et rubans ; Coupe-fils.

Assemblez la guirlande

Pour assembler toutes vos branches et autres feuillages, posez la corde sur une surface longue et plane. Toscano suggère d’attacher le fil de pagaie à une extrémité de la corde, puis de positionner votre première branche et d’envelopper la base de la branche avec le fil afin qu’elle soit fermement attachée à la corde.

« Répétez cette opération avec de petites branches de feuillage jusqu’à ce que vous atteigniez la longueur souhaitée », dit-elle. « Couvrez l’extrémité de la corde avec du feuillage supplémentaire et fixez-la avec le fil. »

Il est très important que la guirlande soit bien attachée à la corde. Il ne devrait pas y avoir de fil enroulé de manière lâche ou de branches qui pourraient se détacher. Une fois le corps de la guirlande terminé, recherchez les espaces. Remplissez-les de petits morceaux de verdure supplémentaires ou ajoutez d’autres éléments naturels comme des baies, des pommes de pin ou des branches nues.

Vient maintenant la partie amusante. Décorez votre guirlande dans l’ordre suivant :

Lumières;

Rubans;

Ornements ou autres décorations.

Attachez tous ces objets (sauf les ornements crochetés) avec du fil à pagaie ou du fil floral. Accrochez votre guirlande avant d’ajouter d’autres éléments comme des lumières et des rubans ; de cette façon, vous pouvez voir comment tout est suspendu et où il pourrait y avoir des trous dans votre conception. Assurez-vous de rentrer la partie filaire de la guirlande lumineuse ou du ruban dans la verdure afin qu’elle ne soit pas visible.

Accrochez votre guirlande de Noël

Il existe plusieurs options pour attacher votre guirlande, selon l’endroit où vous souhaitez l’accrocher.

Pour un manteau de cheminée :

Utilisez de petits crochets ou des clous que vous vissez ou martelez dans le manteau.

Utilisez des crochets transparents et adhésifs qui peuvent être retirés une fois les vacances terminées.

Pour une rampe d’escalier :

Utilisez du fil floral ou des attaches vertes tous les quelques pieds, selon les besoins.

Pour les portes :

Enroulez du fil floral ou du fil de pagaie pour faire des boucles sur la guirlande. Fixez-le à des petits clous ou à des crochets adhésifs.

Pour l’extérieur :

Utilisez la même méthode de fil et de petits clous que pour l’intérieur, mais renforcez-la pour tenir compte des vents hivernaux.

Sécurité des guirlandes

Gardez à l’esprit deux précautions de sécurité importantes lorsque vous travaillez avec une guirlande de verdure fraîche :

Si vous accrochez une guirlande au-dessus d’une cheminée, assurez-vous qu’elle se trouve à une distance sécuritaire des étincelles.

Si vous avez de jeunes enfants ou des animaux domestiques, vérifiez d’abord si l’une des plantes que vous souhaitez utiliser est dangereuse. Le houx est toxique pour les humains et les animaux, alors évitez-le ou accrochez la guirlande en toute sécurité loin des petites mains et pattes.