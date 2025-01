Installation des chaînes à neige : un guide étape par étape

Obtenez la confiance dont vous avez besoin pour affronter les routes dangereuses cet hiver en apprenant à installer des chaînes pour pneus.

Dans de nombreuses régions du pays, le temps hivernal rend les routes glacées et dangereuses pendant de longues périodes de l’année. Vous pouvez vous procurer des pneus neige spéciaux pour aider votre véhicule à mieux se comporter dans la neige, mais même ceux-ci ne suffisent parfois pas pour traverser les plus fortes tempêtes hivernales. L’un des moyens les meilleurs et les plus éprouvés de donner à votre voiture plus de traction dans la neige consiste à installer des chaînes à neige sur vos pneus. Enrouler une chaîne à neige autour d’un pneu lui permet de mordre plus profondément dans la neige et la glace, empêchant ainsi vos roues de patiner aussi facilement. Ils rendront votre voiture un peu plus difficile à conduire et limiteront votre vitesse, mais c’est un compromis facile lorsque vous avez affaire à des routes glissantes.

J’installe des chaînes à pneus sur une berline à traction avant, je vais donc attacher des chaînes à pneus aux deux pneus avant. Si vous possédez une voiture à propulsion arrière, vous devez installer les chaînes sur les pneus arrière. Pour les véhicules à traction intégrale ou à quatre roues motrices, vous pouvez installer des chaînes sur les quatre roues pour maintenir un niveau de traction uniforme. Avant d’acheter, assurez-vous que les chaînes que vous sélectionnez sont compatibles avec la taille de vos pneus. Les chaînes à pneus que j’ai achetées sont des chaînes à pneus neige auto-serrantes, ce qui leur permet de se serrer automatiquement pendant la conduite. Notez que toutes les chaînes à pneu ne disposent pas de cette fonctionnalité, donc si la vôtre ne l’est pas, vous devrez utiliser des tendeurs de chaîne. Je recommande fortement d’investir dans des chaînes à serrage automatique pour éviter les tracas des réglages manuels.

Les chaînes pour pneus neige sont-elles légales ?

Les restrictions sur l’utilisation des chaînes pour pneus neige varient selon les États, car chaque État a ses propres réglementations sur l’utilisation de la voie publique. Par exemple, dans certains États, il est obligatoire que les conducteurs portent des chaînes pour pneus neige sur leur véhicule lorsque des panneaux en indiquent la nécessité ou à certaines périodes de l’année sur les routes désignées. Dans d’autres États, ils sont interdits sur toutes les voies publiques. Puisqu’il faudrait un article entier pour couvrir les directives de chaque État en matière de chaînes pour pneus neige, il est préférable d’effectuer une recherche rapide sur Google pour connaître les exigences de votre État afin de vous assurer que vous respectez la réglementation.