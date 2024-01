Faut-il mettre une serviette sèche dans votre sèche-linge ?

Attendre que les vêtements sèchent, c’est comme regarder une casserole d’eau bouillir, surtout quand on est pressé. Plus vous vérifiez, plus cela semble prendre du temps.

Et soyons réalistes, la lessive est de toute façon assez fastidieuse. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches, charger le lave-vaisselle ou passer l’aspirateur pendant la fin des cycles, mais ne serait-il pas agréable d’accélérer les choses ?

Il existe une astuce qui circule qui promet de réduire votre temps de séchage, et tout ce dont vous avez besoin est une serviette. Voici la théorie : si vous ajoutez une serviette sèche au sèche-linge avec votre linge mouillé, vos vêtements sèchent plus rapidement.

Est-ce que ça marche? Nous avons discuté avec les experts en électroménagers Haven Polich, chef de produit chez ASKO Laundry Appliances, et Ron Shimek, président de Mr. Appliance, pour voir si cette théorie tient la route.

J’ai décidé de tester la théorie aussi. J’ai reçu un verdict définitif de Patric Richardson, alias le Laundry Evangelist et auteur de Amour de la lessive : trouver de la joie dans une corvée commune.

Alors faut-il mettre une serviette sèche dans le sèche-linge ? Vérifions auprès des experts.

Pourquoi ajouter une serviette sèche à votre sèche-linge ?

La même raison pour laquelle nous utilisons des serviettes pour sécher nos cheveux ou nettoyer les dégâts : elles sont absorbantes. Une serviette sèche dans la sécheuse « agit comme une sorte d’éponge, évacuant l’excès d’humidité des vêtements mouillés », explique Shimek. C’est du moins l’idée.

Au fur et à mesure que les articles mouillés et secs se mélangent, « la serviette sèche absorbe une partie de l’humidité des vêtements mouillés, réduisant ainsi l’humidité globale dans la sécheuse et permettant aux vêtements de sécher plus rapidement », explique Shimek.

Polich dit que c’est « une astuce très utile si vous êtes pressé », mais le temps gagné dépend de votre sèche-linge spécifique. Pour de meilleurs résultats, Polich conseille de retirer la serviette après cinq à 15 minutes, selon la taille de la charge. « Si vous le laissez trop longtemps, il commencera à devenir humide », explique Polich.

Le but est de disperser une partie de l’humidité initiale, et non de laisser sécher l’appareil encore une fois.

Est-ce que ça marche?

Cela dépend de la façon dont vous le regardez. Une serviette sèche absorbera l’humidité, et le volume supplémentaire pourrait aider à gonfler et à séparer vos vêtements, les aidant ainsi à sécher plus efficacement. « Cela accélère un peu les choses », explique Richardson.

Si vous demandez si c’est vraiment travaux – comme dans, est-ce que cela vous fait gagner beaucoup de temps – c’est un peu plus trouble. Shimek affirme que cette pratique « pourrait avoir un léger effet sur le temps de séchage, mais il est peu probable qu’elle entraîne une réduction significative ».

Je peux confirmer. J’ai séché deux charges identiques de serviettes et j’ai réussi à gagner six minutes.

Richardson est plus direct : « Je ne pense pas que cela en vaut la peine. »

Tout est une question de point de vue. Quelques minutes, ce n’est pas rien, et si vous effectuez plusieurs charges, cela peut s’additionner. Polich dit que les inconvénients sont peu nombreux, à condition de retirer la serviette avant qu’elle ne devienne humide.

Richardson dit que vous pourriez vous retrouver avec plus de rides, et Shimek note que chauffer à plusieurs reprises une serviette sèche n’est pas bon pour la serviette.

Conclusion : si vous cherchez des moyens d’améliorer l’efficacité du séchage, cette astuce ne figurerait pas en tête de liste.

Comment sécher les vêtements rapidement

Le hack de serviette fonctionne donc (techniquement), mais son utilité est discutable. Essayez-le par vous-même et voyez si vous pouvez battre mes six minutes.

Selon la taille de la charge, la composition du tissu et si vous pensez à retirer la serviette après 15 minutes, cela peut ou non changer la durée de vie de votre linge.

Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de votre temps de séchage, essayez ces conseils de séchage approuvés par des professionnels :

Séparez vos vêtements. « Les tissus épais mettent plus de temps à sécher, alors séparez-les des articles plus légers », explique Shimek.

« Les tissus épais mettent plus de temps à sécher, alors séparez-les des articles plus légers », explique Shimek. Utilisez des boules de séchage : Ces alternatives de feuilles de séchage améliorent la circulation de l’air et réduisent le temps de séchage en brisant les amas de vêtements mouillés.

Ces alternatives de feuilles de séchage améliorent la circulation de l’air et réduisent le temps de séchage en brisant les amas de vêtements mouillés. Nettoyez le filtre à peluches : Un filtre obstrué restreint le flux d’air et réduit l’efficacité. De plus, c’est un risque d’incendie.

Un filtre obstrué restreint le flux d’air et réduit l’efficacité. De plus, c’est un risque d’incendie. Relancer : Si vos vêtements sortent de la laveuse trempés, Polich recommande un cycle d’essorage supplémentaire rapide avant de les transférer à la sécheuse.

Si vos vêtements sortent de la laveuse trempés, Polich recommande un cycle d’essorage supplémentaire rapide avant de les transférer à la sécheuse. Ne surchargez pas le sèche-linge : « Une surcharge peut entraîner des temps de séchage plus longs et un séchage moins efficace », explique Shimek.

À propos des experts