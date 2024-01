Comment construire un bac de recyclage qui s’intègre dans votre armoire

Voici la meilleure façon de garder les déchets de votre cuisine hors de vue et hors de votre esprit.

Homme à tout faire familial

Fatigué des contenants à emporter qui s’entassent sur le comptoir de la cuisine ? Vous souhaiteriez pouvoir cacher votre poubelle ? Alors ce projet pourrait être la façon tant attendue d’organiser votre cuisine que vous recherchiez.

Il n’est pas si difficile de construire une station intégrée dans l’armoire qui contient non seulement vos déchets, mais aussi le recyclage et le compost. La commodité vous fera souhaiter de le faire plus tôt.

Commencez par calculer la taille de votre tiroir. Retirez les portes de l’armoire et mesurez l’intérieur de l’armoire : hauteur, profondeur et largeur.

Pour la hauteur de retrait, prévoyez au moins deux pouces en haut pour que les bacs se dégagent. Soustrayez un pouce de la largeur des glissières du tiroir. La profondeur de votre tiroir doit être inférieure d’environ 1/4 de pouce à la profondeur de l’armoire.

Ceux-ci n’ont pas de cadres de visage. Si vous avez des armoires à cadre frontal, ajoutez une bande de construction derrière les cadres pour monter les glissières de tiroir. Coupez ces bandes pour qu’elles affleurent le bord intérieur des cadres de façade.

Figure A

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 1 Devant 3/4″ x 17-3/8″ x 27″ B 3 Cloison* 3/4″ x 22-1/4″ x 17-3/8″ C 2 Diviseur intérieur 3/4″ x 14-5/8″ x 12-7/16″ D 1 Dos 3/4″ x 27″ x 4-1/4″ E 1 Haut 3/4″ x 27″ x 23-3/4″

*Coupe en angle — Voir la figure A.

Dimensions hors tout : 18 pouces. H x 27 po. L x 23-3/4 po. D.