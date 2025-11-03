Est-il possible de perdre votre maison à cause d’une facture d’eau impayée ?

Imaginez travailler des décennies pour rembourser votre hypothèque et découvrir que votre maison a été vendue sous vos pieds – et tout cela parce que vous n’aviez pas payé une facture d’eau, dont vous ne saviez même pas que vous deviez. Aussi impossible que cela puisse paraître, de tels cauchemars se produisent. Dans de nombreuses municipalités du pays, une facture en souffrance – même de quelques centaines de dollars – peut exposer votre maison au risque de saisie.
Dans le quartier d’East Flatbush à Brooklyn, une telle situation a fait la une des journaux. Après qu’un propriétaire ait manqué une facture d’eau de 600 $ en 2019 – juste après avoir remboursé son hypothèque – la facture a rapidement grimpé à 5 000 $, accumulant 18 % d’intérêt par jour, avant de se multiplier à 20 000 $ à mesure que les frais et pénalités de la ville s’accumulaient. Finalement, un privilège a été mis sur la propriété. Le privilège a été vendu à un tiers et finalement, la maison a été saisie et vendue aux enchères. Bien que la ville affirme qu’un avis a été envoyé, le propriétaire affirme qu’il n’en a jamais été informé.
Sur son site officiel NYC 311, la ville de New York indique clairement que les factures impayées pourraient entraîner une saisie. Le site Web indique que les frais d’eau et d’égout en souffrance sont considérés comme un privilège sur la propriété, que la ville peut vendre à un titulaire de privilège si les frais sont en souffrance depuis plus d’un an. Si le titulaire du privilège ne peut pas recouvrer ce qui est dû, il peut entamer le processus de saisie.
Plusieurs villes du pays autorisent la saisie de propriétés en raison de factures d’eau impayées.
Avec des factures d’eau qui explosent, il n’est pas surprenant que les gens aient du mal à faire face à leurs paiements. Rien qu’à East Flatbush, plus de la moitié des propriétés mises en vente avec privilège fiscal étaient dues à des factures d’eau impayées, selon Eyewitness News. La ville de New York n’est cependant pas la seule municipalité à mettre en place ce type de politique. Les villes de Pennsylvanie, de l’Illinois, du Massachusetts et de l’Ohio, pour n’en nommer que quelques-unes, autorisent toutes l’imposition de privilèges sur les propriétés pour les factures d’eau impayées.
Certaines villes prennent des mesures pour éviter que de telles situations ne se produisent. À Baltimore, la loi sur la protection des contribuables sur l’eau a été adoptée après qu’un privilège ait été placé sur une église alors qu’elle lui avait facturé par erreur des milliers de dollars en factures d’eau, selon WMAR 2 News. Même si le ministère des Travaux publics a admis lors d’une audience que les factures étaient incorrectes, les frais sont restés et le privilège a été vendu à un tiers. Dans ce cas-ci, la situation a été résolue avant la saisie de l’église, mais cela a souligné la réalité effrayante selon laquelle le fait de ne pas payer une facture d’eau – même si vous n’êtes pas en faute – pourrait entraîner la perte de votre propriété.
Les propriétaires ayant des factures d’eau en souffrance doivent comprendre les politiques de leur ville
Il y a une pression dans d’autres villes, y compris à New York, pour apporter des changements. Une législation a été présentée pour améliorer le processus de notification des factures en souffrance et empêcher la vente des factures d’eau à des fiducies tierces. Il reste à voir si la législation sera adoptée, mais il est clair que le problème doit être résolu.
Dans une déclaration à Eyewitness News, le ministère des Finances de la ville de New York a détaillé son travail sur la question : « Notre objectif est de toujours aider les propriétaires à conserver leurs propriétés. L’année dernière, nous avons travaillé avec le conseil municipal pour mettre en œuvre des réformes qui donnent aux propriétaires plus de temps, d’informations et de ressources pour régler leurs dettes. propriétaires. »
Si vous êtes propriétaire et avez du mal à payer vos factures d’eau, envisagez de rechercher des moyens d’économiser l’eau dans votre maison. Si vous êtes déjà aux prises avec des factures en souffrance, il est important de comprendre les conséquences potentielles et quelles sont vos options. Comprenez les politiques de votre ville et si vos factures sont déjà en retard, vérifiez si un privilège a été placé en consultant les archives publiques ou en effectuant une recherche de titre. S’il existe un privilège existant, renseignez-vous sur ce que cela signifie lorsqu’il existe un privilège sur votre maison et parlez à un avocat pour voir quelles mesures vous pouvez prendre pour le contester.