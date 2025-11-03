Est-il possible de perdre votre maison à cause d’une facture d’eau impayée ?

Imaginez travailler des décennies pour rembourser votre hypothèque et découvrir que votre maison a été vendue sous vos pieds – et tout cela parce que vous n’aviez pas payé une facture d’eau, dont vous ne saviez même pas que vous deviez. Aussi impossible que cela puisse paraître, de tels cauchemars se produisent. Dans de nombreuses municipalités du pays, une facture en souffrance – même de quelques centaines de dollars – peut exposer votre maison au risque de saisie.

Dans le quartier d’East Flatbush à Brooklyn, une telle situation a fait la une des journaux. Après qu’un propriétaire ait manqué une facture d’eau de 600 $ en 2019 – juste après avoir remboursé son hypothèque – la facture a rapidement grimpé à 5 000 $, accumulant 18 % d’intérêt par jour, avant de se multiplier à 20 000 $ à mesure que les frais et pénalités de la ville s’accumulaient. Finalement, un privilège a été mis sur la propriété. Le privilège a été vendu à un tiers et finalement, la maison a été saisie et vendue aux enchères. Bien que la ville affirme qu’un avis a été envoyé, le propriétaire affirme qu’il n’en a jamais été informé.

Sur son site officiel NYC 311, la ville de New York indique clairement que les factures impayées pourraient entraîner une saisie. Le site Web indique que les frais d’eau et d’égout en souffrance sont considérés comme un privilège sur la propriété, que la ville peut vendre à un titulaire de privilège si les frais sont en souffrance depuis plus d’un an. Si le titulaire du privilège ne peut pas recouvrer ce qui est dû, il peut entamer le processus de saisie.