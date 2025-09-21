Est-ce la fin de la classe moyenne qui offre des rénovations à domicile?

Le marché du logement américain se refroidisse. Les entrepreneurs retardent les projets. Le boom du bricolage de l’ère pandémique qui a alimenté les ventes record de l’amélioration de la maison et a fait que les rénovations du week-end se sentent comme le nouveau passe-temps national s’est tari. Le dernier indicateur principal de l’étude de l’activité de rénovation (LIRA) du Centre conjoint pour les études de logement de Harvard prévoit le ralentissement le plus net des dépenses de rénovation depuis la crise financière de 2008. Pendant des années, les propriétaires ont amélioré les cuisines, converti des sous-sols et équipés des arrière-cours alors que leurs familles passaient plus de temps à la maison. Mais la Lira ne montre pas seulement un blip dans les dépenses. Il signale un tournant, surtout pour la classe moyenne. Avec les coûts d’emprunt restant élevés et l’inflation en serrant de nombreux budgets des ménages, c’est probablement la fin de l’ère de la rénovation.
« Les dépenses annuelles pour les améliorations et les réparations des propriétaires devraient passer de 486 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année à 457 milliards de dollars au cours des quatre trimestres à venir », a déclaré Abbe Will, directeur de projet associé du programme de contrats à terme sur le Harvard Joint Center for Housing. Bien que la stabilisation des prix et la hausse des inventaires soient parmi les tendances du logement qui sont une excellente nouvelle pour quiconque achète en 2025, il expliquera que le ramollissement des ventes de maisons dans l’ensemble fait partie de la raison de la baisse des dépenses de rénovation des maisons. « Les réductions en cours des mouvements du ménage entraîneront une baisse de l’activité de rénovation et de réparation qui se produit généralement au moment d’une vente à domicile », a-t-elle expliqué. Bien que le LIRA n’offre qu’une perspective à court terme et que les projections précédentes soient bien pires, les derniers chiffres font réfléchir. Pour de nombreux ménages de la classe moyenne, bien que les tendances de décoration dominent toujours nos aliments Instagram, le remodelage devient de plus en plus hors de portée dans la vie réelle.
Les tarifs et les budgets de resserrement transforment les délais de rénovation
Les propriétaires de la classe moyenne n’ont pas totalement abandonné la transformation de leurs espaces, mais ils prennent moins de balançoires. À mesure que les budgets se resserrent, les projets qui sont réalisés sont plus petits, plus utilitaires et moins fréquents. Les données de vente au détail montrent certaines catégories d’amélioration de la maison, comme un éclairage efficace, la maintenance relativement stable et même la diminution de la lumière de la hausse des coûts énergétiques et des programmes de gouvernement et de services publics incités conçus pour aider les familles en difficulté à économiser de l’argent. D’autres mises à niveau sont prioritaires par nécessité. Par exemple, bien que les remplacements de CVC deviennent si coûteux, les conditions météorologiques extrêmes et les fluctuations de la température sauvage font des espaces contrôlés par le climat. Lorsque la fournaise meurt ou que la climatisation donne, les familles de la classe moyenne trouvent toujours des moyens de couvrir ces coûts, même si cela signifie garder ces mises à niveau plus esthétiques épinglées dans une planche d’humeur.
Pour les propriétaires de chaque niveau de revenu, les tarifs mettent également des rénovations majeures encore plus hors de portée. Beaucoup pourraient vouloir améliorer les armoires et les revêtements de sol en prévision des tarifs, mais comme les principaux partenaires commerciaux du pays commencent à ressentir le pincement, il est déjà trop tard. Les planches de carreaux de vinyle de luxe importées et les tuiles en céramique sont particulièrement vulnérables aux hausses de prix axées sur les tarifs, et même les stratifiés, les bois durs et les tapis produits au pays ne sont pas totalement à l’abri de la hausse des coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les rénovations de cuisine à part entière restent également hors de portée, car les matériaux de comptoir en pierre naturelle importés et le bois utilisé pour les armoires se dopaient. Les rénovations sont depuis longtemps des voies idéales pour renforcer les capitaux propres et assurer un rendement élevé des investissements, mais plus que jamais, les familles de la classe moyenne se retrouvent bien plus pour beaucoup moins.