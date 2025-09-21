Est-ce la fin de la classe moyenne qui offre des rénovations à domicile?

Le marché du logement américain se refroidisse. Les entrepreneurs retardent les projets. Le boom du bricolage de l’ère pandémique qui a alimenté les ventes record de l’amélioration de la maison et a fait que les rénovations du week-end se sentent comme le nouveau passe-temps national s’est tari. Le dernier indicateur principal de l’étude de l’activité de rénovation (LIRA) du Centre conjoint pour les études de logement de Harvard prévoit le ralentissement le plus net des dépenses de rénovation depuis la crise financière de 2008. Pendant des années, les propriétaires ont amélioré les cuisines, converti des sous-sols et équipés des arrière-cours alors que leurs familles passaient plus de temps à la maison. Mais la Lira ne montre pas seulement un blip dans les dépenses. Il signale un tournant, surtout pour la classe moyenne. Avec les coûts d’emprunt restant élevés et l’inflation en serrant de nombreux budgets des ménages, c’est probablement la fin de l’ère de la rénovation.

« Les dépenses annuelles pour les améliorations et les réparations des propriétaires devraient passer de 486 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année à 457 milliards de dollars au cours des quatre trimestres à venir », a déclaré Abbe Will, directeur de projet associé du programme de contrats à terme sur le Harvard Joint Center for Housing. Bien que la stabilisation des prix et la hausse des inventaires soient parmi les tendances du logement qui sont une excellente nouvelle pour quiconque achète en 2025, il expliquera que le ramollissement des ventes de maisons dans l’ensemble fait partie de la raison de la baisse des dépenses de rénovation des maisons. « Les réductions en cours des mouvements du ménage entraîneront une baisse de l’activité de rénovation et de réparation qui se produit généralement au moment d’une vente à domicile », a-t-elle expliqué. Bien que le LIRA n’offre qu’une perspective à court terme et que les projections précédentes soient bien pires, les derniers chiffres font réfléchir. Pour de nombreux ménages de la classe moyenne, bien que les tendances de décoration dominent toujours nos aliments Instagram, le remodelage devient de plus en plus hors de portée dans la vie réelle.