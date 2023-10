Critique : J’ai essayé le chauffe-terrasse Solo Stove et voici comment cela s’est passé

S’il vient de Solo Stove, nous le couvrons à Homme à tout faire familial parce que, franchement, nous sommes obsédés par les foyers. De plus, nous avons couvert tout Solo Stove, du four à pizza Pi Prime aux nouvelles Mesa Torches et plus encore. Avec le temps froid officiellement arrivé, nous étions ravis de tester le chauffe-terrasse Solo Stove pour voir de quoi il s’agissait.

Octobre est sans doute le mois le plus parfait pour les lieux de rencontre avec un foyer, et si vous avez un foyer sans fumée dans votre jardin, vous avez probablement remarqué qu’il ne produit pas beaucoup de chaleur. En effet, leur conception sans fumée canalise les vapeurs et la fumée (et la chaleur) vers le haut plutôt que vers l’extérieur, vers votre visage. Donc, si vous recherchez un chauffe-terrasse que vous pouvez utiliser en plus de votre foyer ou seul, le chauffe-terrasse Solo Stove Tower est peut-être ce que vous recherchez. Voici comment cela s’est passé pour nous.

Qu’est-ce que le chauffe-terrasse Solo Stove Tower ?



Le chauffe-terrasse Solo Stove Tower est un chauffage à granulés qui réchauffe votre espace extérieur. Tout comme le foyer Solo Stove Bonfire 2.0, le chauffe-terrasse Tower est également sans fumée. Il a un rayon de chauffage d’environ 10 pieds, il est donc parfait pour les terrasses de petite et moyenne taille pendant les mois les plus froids.

La trémie du Tower Patio Heater contient environ 25 livres de granulés, et une trémie pleine devrait produire environ trois heures de chaleur. Remarque rapide : quelque chose que j’ai appris sur les granulés en testant ce chauffe-terrasse et d’autres produits Solo Stove alimentés aux granulés, c’est qu’il existe une différence entre les granulés que vous utilisez dans un fumoir et les granulés destinés aux poêles et radiateurs à bois. À savoir, les granulés fabriqués pour les chauffages à granulés comme le Tower Patio Heater sont moins chers et produisent plus de chaleur.

Cela dit, si vous recherchez un chauffe-terrasse qui n’utilise pas de propane, alors ce chauffe-granulés Solo Stove est peut-être exactement ce que vous recherchez. Les granulés sont généralement plus faciles à stocker et à allumer que le bois de chauffage, et ils sont généralement moins chers que le propane et ne présentent pas les mêmes risques de combustion.

Caractéristiques du chauffe-terrasse Solo Stove Tower



Le chauffe-terrasse tour mesure 80 1/2 pouces de hauteur, près de 20 pouces de largeur et environ 23 1/2 pouces de profondeur. À 104 livres, il est relativement léger pour sa taille. Le corps du radiateur est principalement noir mat, tandis que les côtés de la base du radiateur et tout en haut du déflecteur sont chromés. Honnêtement, c’est l’un des plus beaux chauffe-terrasses que j’ai vu.

J’aime aussi le fait que l’avant du radiateur ait une porte perforée qui vous permet de voir dans la base du radiateur pendant que les pellets brûlent. Cette caractéristique de conception apporte une touche d’ambiance supplémentaire, car vous pouvez voir le feu lorsque vous êtes assis et profiter de sa chaleur.

Parce que nous prévoyons de laisser notre chauffe-terrasse dehors la plupart du temps, je dirai qu’il serait bien d’avoir une protection supplémentaire contre les éléments. Solo Stove fabrique un abri tour, mais il est vendu séparément. Je recommanderais fortement de l’obtenir pour protéger votre chauffe-terrasse tour.

De plus, Solo Stove déconseille de placer le Tower Heater sur une surface combustible (bois, plastique, herbe, etc.). Vous devez également le garder à au moins 3 pieds de tout matériau combustible (c’est-à-dire une clôture en bois). Cela dit, le chauffe-terrasse Tower est véritablement conçu pour les patios avec une surface en béton ou en pierre, et non pour une terrasse en bois.

Comment nous l’avons testé



Le chauffe-tour de terrasse Solo Stove arrive à votre porte dans deux grandes boîtes. L’un abrite la base du radiateur et l’autre contient le tube qui constitue la tour du radiateur. Ils sont lourds, vous aurez donc peut-être besoin d’aide pour soulever et déplacer les boîtes de votre porte d’entrée jusqu’à votre jardin (ou partout où vous prévoyez d’assembler le radiateur).

Emballage

Je l’ai déjà dit à propos de l’emballage de Solo Stove, mais j’aimerais que la marque ajoute un peu plus de protection et de rembourrage à ses produits, car j’ai reçu quelques produits bosselés maintenant. Eh bien, deux produits en particulier : le chauffe-terrasse et le Bonfire 2.0. Certes, j’ai reçu des dizaines de produits Solo Stove qui sont arrivés en parfait état, le problème ne semble donc pas se produire trop fréquemment. Cependant, les produits Solo Stove ne sont pas bon marché et je m’attends à ce que les produits arrivent sans aucun défaut ni marquage.

Si votre chauffe-terrasse Solo Stove arrive défectueux, vous devez contacter le service client, car le produit bénéficie d’une garantie à vie et est garanti d’arriver sans défauts d’usine. Étant donné que la bosse la plus visible sur le corps principal du radiateur était recouverte par le couvercle de la trémie, je n’ai pas eu peur de contacter le service client, car elle est à peine perceptible avec le couvercle fermé et n’interfère pas du tout avec l’utilisation du radiateur. Cependant, lors de ma deuxième et troisième utilisation du radiateur, j’ai remarqué que le haut de celui-ci était bosselé et qu’une partie de la tour était ébréchée.

Assemblée

Mais assez parlé de ça, parlons d’assemblage. Bien que vous puissiez peut-être faire construire le chauffe-terrasse Solo Stove avec une seule personne, je ne le recommanderais pas. Quand vient le temps d’assembler la tour, il est agréable (nécessaire, à mon avis) d’avoir une paire de mains supplémentaire pour maintenir la tour en place pendant que les vis sont insérées et serrées. Dans l’ensemble, le montage à deux n’a pas été difficile. Cependant, certaines choses ont rendu l’assemblage plus difficile que nécessaire.

À savoir, les instructions et les pièces n’étaient pas aussi clairement écrites ou étiquetées à certains endroits qu’elles auraient pu l’être. Les instructions comportaient quelques addendums, ce qui a aidé, et l’ensemble du processus d’assemblage n’a pas pris très longtemps. En d’autres termes, vous devriez pouvoir utiliser le radiateur quelques heures après l’ouverture des boîtes.

Allumer un feu

Une fois le chauffe-terrasse tour assemblé, j’ai rempli la trémie de granulés et j’ai ouvert la porte à l’intérieur de la trémie pour permettre aux granulés de s’écouler vers la chambre de combustion. Une fois la chambre de combustion remplie de pellets, j’ai fermé la trémie et allumé un allume-feu dans la chambre de combustion. Les pellets contenus dans la chambre de combustion ont pris feu presque immédiatement.

Une fois que le feu aura eu le temps de se développer, vous commencerez à remarquer de la chaleur provenant du sommet de la tour. Si vous remplissez complètement la trémie, les pellets peuvent être introduits en continu dans la chambre de combustion pour une combustion plus longue. Alors que l’on dit que le chauffe-terrasse tour a un rayon de chauffage de 10 pieds, j’ai constaté que la chaleur était plus ressentie à moins de 5 pieds de la tour.

Je me demande si le déflecteur de chaleur au sommet de la tour pourrait être plus large pour garantir que moins de chaleur s’échappe au-dessus de la tour. Cependant, j’ai trouvé que c’était assez confortable sous le radiateur et j’ai adoré pouvoir regarder le feu brûler à travers la porte devant la chambre de combustion. J’ai également apprécié la chaleur sans fumée et sans odeur émise par le chauffe-terrasse Solo Stove Tower. C’était agréable d’avoir la chaleur et le charme visuel du feu sans propane coûteux ni fumées ajoutées.

Avantages

Alimenté par pellets

Sans fumée

Brûle du carburant pendant trois heures à la fois

Rayon de chauffage de 10 pieds

Relativement léger et facile à glisser sur la terrasse

A fière allure et ajoute de l’ambiance à n’importe quel paysage de patio.

Garantie à vie

Livraison gratuite

Retours gratuits sous 30 jours

Les inconvénients

Cher

Ne peut pas être utilisé sur des surfaces combustibles (c’est-à-dire bois ou composite plastique).

FAQ



Combien coûte la Solo Stove Tower ?

Le chauffe-terrasse Solo Stove Tower coûte 760 $, mais Solo Stove organise des ventes fréquentes et fait régulièrement baisser le chauffage.

Comment éclairer la Solo Stove Tower ?

Pour allumer le chauffe-terrasse Solo Stove, vous allumerez les granulés dans la chambre de combustion derrière la porte avant de la base du chauffe-terrasse. Vous allumerez les pellets comme vous le feriez dans un foyer ou tout autre appareil à pellets. Je recommande d’utiliser un allume-feu pour que les pellets brûlent plus facilement et plus rapidement.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

D’autres critiques se prononcent sur le chauffe-terrasse Tower sur le site Solo Stove. Voici ce qu’ils avaient à dire.

L’acheteur vérifié Arrian B. dit que le radiateur est facile à démarrer. Ils écrivent : « Allumez un cube de démarrage, ouvrez la porte et il se déclenche. Cela éteint définitivement la chaleur.

Seth C. dit que cela rend les terrasses froides du Dakota du Nord agréables pendant une période plus longue. « Il en a fallu deux, mais la température ambiante de ma terrasse dans le nord-ouest du Dakota du Nord a augmenté au point que je peux l’utiliser un mois plus tard à l’automne et un mois plus tôt au printemps. Plus chauds que ceux au propane que nous avions dans le passé », écrivent-ils.

Kim A. l’adore aussi. Ils écrivent : « Cela valait la peine d’attendre. Cela fait une grande différence quand on est dans les années 20. Nous avions notre Yukon et la Tour en marche et c’était confortable.

Verdict final

Si vous recherchez un chauffe-terrasse qui utilise une source de carburant alternative au propane, alors le chauffe-terrasse Solo Stove Tower est à considérer. Bien qu’il s’agisse d’un investissement initial, vous constaterez peut-être qu’un appareil de chauffage aux granulés vous permet d’économiser de l’argent à long terme par rapport à un appareil de chauffage au propane. Selon le type de granulés que vous achetez, ils seront probablement moins chers que le prix du propane. De plus, si vous cherchez à éviter le propane pour d’autres raisons, un chauffage à granulés peut être la solution.

Encore une fois, j’aime l’apparence du chauffe-terrasse Solo Stove Tower. J’aime le fait qu’il soit élégant, mais rustique, et Solo Stove dit que le radiateur changera de couleur avec le temps. Le noir deviendra gris foncé et l’acier inoxydable bronzera à mesure que le radiateur vieillit et que son extérieur s’oxyde. Personnellement, j’aime ce charme rustique et le fait que vous puissiez voir le feu brûler par une nuit fraîche pour une ambiance d’automne et d’hiver des plus chaleureuses. Ajoutez une tasse de cidre chaud et une couverture et vous pourrez créer l’aménagement de terrasse de vos rêves.

Où acheter le chauffe-terrasse Solo Stove Tower

Le chauffe-terrasse Tower coûte 760 $ chez Solo Stove, et l’abri Tower coûte 90 $, ce qui est un excellent accessoire Solo Stove à inclure. Le meilleur endroit pour acheter le chauffe-terrasse est directement auprès du détaillant, pour garantir la livraison gratuite, une garantie à vie et une assistance du service client si nécessaire.