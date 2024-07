Comment améliorer la ventilation du grenier de votre maison

Les évents de grenier sont l’un des héros méconnus d’une maison, maintenant silencieusement une bonne circulation d’air dans votre grenier 365 jours par an.

Alors que la plupart d’entre nous essayons de protéger nos maisons des éléments avec de l’isolation, du bardage et des fenêtres et portes à haute efficacité, les évents de grenier sont un endroit où il est bon de laisser entrer l’air extérieur. Ici, nous discuterons des moyens d’améliorer la ventilation du grenier avec des conseils et des astuces de deux experts du secteur : Reuben Saltzman de Structure Tech et Matt Fabry de Roots Construction.

Explication de la ventilation des combles

La ventilation des combles favorise la circulation de l’air pour réguler la température et le taux d’humidité dans les combles. « La température de vos combles doit être la même que celle de l’extérieur », explique Fabry.

Sans ventilation dans le grenier, l’air chaud n’a nulle part où aller et s’accumule en été, ce qui augmente les coûts de refroidissement et réduit la durée de vie des bardeaux. En hiver, l’air chaud et humide qui s’infiltre dans le grenier depuis l’espace habitable situé en dessous reste emprisonné, ce qui provoque des problèmes d’humidité, de moisissure et de barrages de glace.

Une bonne ventilation du grenier est essentielle pour prévenir ces problèmes.

Comment fonctionne la ventilation des combles ?

Des bouches d’aération et d’évacuation placées de manière stratégique créent un flux d’air constant dans le grenier. « L’air entre dans le grenier par les bouches d’aération inférieures et sort par les bouches d’aération supérieures en raison de l’effet de cheminée qui fait monter l’air chaud », explique Saltzman. Pour améliorer la ventilation du grenier, placez les bouches d’aération près du sommet du toit et les bouches d’aération dans les avant-toits.

Types de ventilation des combles

Il existe plusieurs types d’évents d’échappement et d’admission disponibles.

Évents d’évacuation de toit

Les évents d’échappement sont situés près du haut du toit.

Évents de faîtage : Les évents de faîtage sont intégrés au faîte du toit, ce qui permet une ventilation uniforme sur toute la longueur du toit. Pour améliorer la ventilation du grenier, utilisez des évents de faîtage ainsi que des déflecteurs installés dans le grenier pour permettre à l’air de circuler au-delà de l’isolant (photo 9).

Évents de pignon : Situées près du sommet des murs pignons, ces ouvertures servent de points d'admission et d'évacuation pour la ventilation du grenier.

Aérations en caisson ou en persienne : Les évents de toit carrés installés entre les chevrons du toit sont un choix populaire sur les toits d'aujourd'hui. Faciles à installer en raison de leur taille plus petite (généralement 18 × 18 pouces), vous aurez besoin de plusieurs évents de toit pour assurer une ventilation adéquate du grenier.

Évents de turbine: Ces évents d'extraction à énergie éolienne utilisent des lames légères en aluminium pour capter les brises passagères. Lorsque la vitesse du vent atteint 5 à 6 miles par heure, l'évent de la turbine tourne, évacuant l'air du grenier.

Bouches d’aération de toit

Les évents d’admission d’air sont généralement situés dans les avant-toits ou les soffites.

Évents de soffite : Souvent rectangulaires ou carrées, les ouvertures de soffite individuelles sont uniformément espacées sur toute la longueur du soffite. Les ouvertures de soffite continues sont de longues bandes étroites de panneaux perforés qui s’interconnectent pour former une ligne continue le long du soffite.

Évents de bord d'égouttement : Ces évents de toit sont installés à la place d'un bord d'égouttement typique car ils ont des trous perforés pour assurer la ventilation.

Évents circulaires : Disponibles en diamètres de 2, 3 et 4 pouces, les évents circulaires sont idéaux si vous n'avez pas de soffites. Ceux-ci sont installés dans le blocage entre les extrémités des chevrons exposés.

Évent du filtre flash : Cet évent est un canal surélevé installé dans le toit à l'endroit où il rencontre un mur vertical.

Exigences en matière de ventilation des combles

La plupart des codes du bâtiment exigent 1 pied carré de ventilation (techniquement, « surface nette de ventilation libre » ou NFVA) pour chaque 150 pieds carrés de combles. Dans certaines circonstances, vous pouvez en avoir moins, mais nous recommandons le ratio 1:150. Ainsi, dans une maison de 1 500 pieds carrés, le grenier aura besoin de 10 pieds carrés de ventilation.

Comment améliorer la ventilation du grenier

Il n’est pas difficile d’installer davantage d’évents pour améliorer la ventilation du grenier.

Répartissez la surface totale de ventilation requise dans votre grenier entre les bouches d’admission et d’évacuation. Prévoyez de placer un nombre égal de bouches d’admission des deux côtés de la maison, uniformément espacées le long des soffites ou de la ligne de toit.

Répartissez également les bouches d’aération uniformément sur le toit. Depuis le grenier, enfoncez un clou dans les bardeaux pour marquer leur emplacement (photo 1). Placez toutes les bouches d’aération du toit du même côté du toit.

Les évents de faîte sont plus complexes, alors envisagez de faire appel à un professionnel ou d’en faire installer un lors du remplacement d’un toit.

Ventilateurs de grenier

Des ventilateurs de grenier solaires ou électriques peuvent être utilisés pour évacuer l’air du grenier.

Que sont les ventilateurs de grenier ?

Les ventilateurs de grenier sont des ventilateurs d’extraction motorisés situés sur le toit ou le pignon d’une maison. Installés comme un évent de boîte, ils sont plus puissants que les méthodes d’extraction passive.

Comment les ventilateurs de grenier aident-ils à la ventilation ?

En théorie, les ventilateurs de grenier aident à expulser l’air du grenier, augmentant ainsi l’admission d’air par les évents inférieurs. Cependant, Saltzman ne recommande pas d’utiliser des ventilateurs de grenier pour aider à ventiler votre grenier. « Si le couvercle du grenier n’est pas parfaitement étanche à l’air (la plupart ne le sont pas), un ventilateur de grenier aspirera l’air conditionné de la maison dans l’espace du grenier », dit-il. « Cela peut entraîner une augmentation des charges de chauffage et de refroidissement de la maison et une augmentation de l’accumulation de givre dans le grenier pendant l’hiver. »

Questions fréquemment posées

Quelle est la meilleure ventilation pour un grenier ?

« Chaque toit doit être doté d’évents permettant à l’air de pénétrer dans la partie la plus basse du grenier, ainsi que d’évents en haut », explique Saltzman. Le meilleur type d’évents pour votre maison varie. Fabry estime que les évents de faîte sont la solution d’évacuation d’air la plus efficace.

Que se passe-t-il si un grenier n’est pas ventilé ?

En été, un grenier non ventilé agit comme un four solaire, augmentant vos factures de climatisation et cuisant les bardeaux. En hiver, la neige fond sur le toit et l’eau gèle à nouveau sur les avant-toits froids, créant ainsi des barrages de glace.

De plus, l’air chaud qui s’échappe de l’espace habitable se condensera sur les chevrons ou le revêtement du toit dans un grenier non ventilé. « L’accumulation de givre peut entraîner la formation de moisissures dans le grenier, des taches d’eau sur les plafonds finis, une isolation humide et une détérioration du revêtement du toit », explique Saltzman.

Peut-on avoir trop de ventilation dans un grenier ?

Il peut y avoir trop de ventilation par aspiration mais pas d’apport d’air. Les bouches d’aération motorisées, en particulier, peuvent expulser plus d’air que ce qui peut être remplacé par les bouches d’admission et peuvent commencer à aspirer l’air de l’espace habitable.

Fabry met également en garde contre la combinaison de trop de types de ventilation. « Il ne faut pas avoir de ventilations de pignon avec des ventilations de faîte et de soffite », dit-il, « cela va à l’encontre de l’objectif recherché. » Les ventilations de faîte aspireront l’air des ventilations de pignon au lieu des ventilations de soffite et réduiront leur efficacité.

Faut-il bloquer les aérations du grenier en hiver ?

Non. Les évents de grenier empêchent la formation de barrages de glace et retiennent l’humidité pendant l’hiver. « La plupart du temps, les évents de toit sont utilisés pour faire face aux événements qui surviennent pendant l’hiver », explique Saltzman.

L’eau ou les animaux peuvent-ils pénétrer dans les évents du toit ?

Oui. Les grilles d’aération fissurées ou endommagées peuvent laisser entrer l’eau dans le grenier et doivent être remplacées. Empêchez les animaux d’entrer grâce à des grilles d’aération en treillis métallique.

À propos des experts

Matthieu Fabry est le propriétaire de Roots Construction à Easthampton, Massachusetts. Il est un entrepreneur général agréé dans l’État.

est le propriétaire de Roots Construction à Easthampton, Massachusetts. Il est un entrepreneur général agréé dans l’État. Ruben Saltzman est le propriétaire et PDG de Structure Tech, une société d’inspection de maisons à St. Louis Park, Minnesota.