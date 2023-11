Ce sont les 10 meilleures prédictions

C’est cette période de l’année où tout le monde publie ses prévisions en matière de conception de maison pour 2024 – et ces pronostiqueurs peuvent avoir raison ou non. Cependant, lorsque Houzz a publié son top 10 des prédictions, nous nous sommes levés et avons pris note. En effet, Houzz compte 65 millions de propriétaires et passionnés de design dans sa communauté, ainsi que 3 millions de professionnels de la construction et du design résidentiels. Nous pensons donc qu’ils savent peut-être quelques choses sur la façon dont les gens conçoivent leur maison.

Voici le top 10 des tendances Houzz en matière de design d’intérieur pour 2024.

Mélanger les dosserets

Les dosserets en carrelage sont depuis longtemps populaires dans les cuisines. Cependant, Mitchell Parker, expert en design d’intérieur chez Houzz, nous dit que les designers de Houzz brisent visuellement ces étendues de carrelage. «Certains concepteurs installent désormais une dalle de pierre ou de quartz derrière la cuisinière ou la table de cuisson, tout en gardant les zones environnantes du dosseret carrelées», dit-il. La dalle est souvent du même matériau que les comptoirs. « Cela donne à la cuisine un affichage vertical de veines graphiques ou d’autres détails intéressants pour créer un point focal saisissant et facile à nettoyer », explique Parker.

Heather Mastrangeli, designer principale chez Innovatus Design à Downers Grove, Illinois, estime également que le mélange des dosserets sera un succès en 2024. « Vous pouvez également vous attendre à ce que le matériau d’accentuation, carrelage ou autre, soit utilisé dans d’autres parties de la cuisine comme eh bien », dit Mastrangeli. « Les bars à vin, les bars secs et même l’arrière des armoires à portes vitrées auront une touche de carrelage décoratif. »

Style intemporel

Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle un style « intemporel ». Même si d’autres tendances peuvent apparaître et disparaître, certaines sont durables. « Nous continuons de voir de nombreux propriétaires sur Houzz qui préfèrent les détails et les matériaux plus traditionnels qui créent un style intemporel », explique Parker. Même dans les maisons modernes, il affirme que les propriétaires recherchent le luxe tranquille créé en utilisant des briques, des carreaux d’argile faits à la main, des arches et des éléments en bois rustique.

En fait, opter pour un style intemporel est l’un des moyens les plus simples d’assurer la longévité d’une rénovation. «Beaucoup de mes clients souhaitent que leur investissement perdure le reste du temps, et l’intégration d’éléments intemporels est un excellent moyen d’y parvenir», explique Mastrangeli.

Assurez-vous cependant d’intégrer des éléments fonctionnels dans ce style de luxe discret. « En apparence, une cuisine peut paraître intemporelle, mais sous le capot, des déploiements, des prises de courant secrètes, un éclairage amélioré, des fonctionnalités durables et des matériaux haute performance rendent ces espaces meilleurs que jamais », explique Mastrangeli.

Tout à chevrons

La forme angulaire du chevron crée de l’intérêt dans n’importe quel espace. Et Parker le considère comme un autre élément de design classique qui connaît une renaissance. «C’est devenu le modèle incontournable pour les cuisines, les salles de bains et bien plus encore», dit-il. « Mais les zigzags généralement horizontaux commencent à zigzaguer dans de nouvelles directions – en diagonale ou verticalement – pour créer un look actualisé avec un intérêt visuel, du mouvement et de la texture. »

C’est une tendance que Mastrangeli observe déjà, et elle convient qu’elle sera chaude en 2024. « Les chevrons créent une texture visuelle et ajoutent de la sophistication à un espace, alors attendez-vous à voir des carreaux à chevrons, des revêtements de sol, des motifs de tissus et bien plus encore, car c’est classique et intemporel. »

Neutres chauds

Selon Houzz, il y a déjà un changement des blancs intenses et des gris froids vers des nuances de beiges, des bruns riches, des blancs cassés crémeux et d’autres neutres plus chauds. « Nous avions d’abord prévu cette infusion dans la cuisine, mais le look commence à dominer dans toute la maison pour offrir un environnement plus calme et plus accueillant », explique Parker. « Les designers de Houzz recommandent d’incorporer différents tons, textures et motifs pour créer un look plus superposé qui donne à une pièce une polyvalence saisonnière. »

Bien que les tons plus froids aient suivi leur cours, Mastrangeli pense que la palette de couleurs sera toujours claire et lumineuse. « Cependant, vous aurez l’impression de recevoir un câlin chaleureux en entrant dans l’espace, car ces tons neutres et chauds créent une sensation de confort – et le confort est prévu pour 2024 », dit-elle. Surtout lorsque vous essayez de créer une chambre d’hôtel de luxe chez vous.

Certaines couleurs peuvent augmenter le prix de vente de votre maison, mais attendez-vous toujours à voir du bleu dans toute collection de couleurs réputée. En fait, Parker affirme que de nombreuses entreprises de peinture choisissent le bleu comme couleur de 2024. « Qu’il s’agisse d’une teinte inspirée du ciel ou d’une couleur aqueuse profonde, recherchez une gamme de bleus qui figureront plus en évidence dans les matériaux décoratifs et les articles ménagers dans les années à venir. année », dit-il.

Mastrangeli a toujours incorporé le bleu dans la décoration de sa maison et s’attend à ce qu’il soit plus populaire auprès des clients en 2024. « Les bleus marines profonds et saturés cèdent la place aux bleus océaniques tranquilles, et d’ici la fin de 2024, attendez-vous à voir davantage de bleus marins. le verre est aussi vert », dit-elle.

Peu d’espaces combinent aussi bien une buanderie et un vestiaire, surtout lorsque les membres de la famille ont tendance à laisser la saleté pénétrer dans la maison. « Cette configuration gagne en popularité, en particulier parmi les familles avec des enfants qui font du sport, mais même pour les bottes boueuses, les maillots de bain et les serviettes de plage chargés de sable », explique Parker.

Et il existe des moyens de rendre l’espace combo encore plus fonctionnel. Parker recommande un évier utilitaire pour tremper les vêtements sales ou délicats, et un robinet à tirette pour rincer les chaussures boueuses. « De plus, un banc facilite le retrait et permet de ranger les chaussures et les bottes, tandis que les armoires, les crochets et les casiers offrent des solutions de rangement pratiques », explique-t-il.

Les caractéristiques et les éléments personnalisés ont d’abord pris de l’importance lors des salons de design européens, mais Parker affirme que cette tendance apparaît dans les photos américaines les plus populaires sur Houzz. Alors, qu’implique cette tendance du design ? « Les carreaux faits à la main, les vanités de salle de bains personnalisées et d’autres éléments sur mesure créent le sentiment que le propriétaire possède quelque chose de vraiment unique et spécial », dit-il.

De plus, selon Mastrangeli, les propriétaires personnalisent leur maison avec un éclairage sur mesure, des habillages de fenêtres personnalisés, des détails architecturaux et des tapis faits à la main. « Les gens en ont assez d’avoir la même chose que tout le monde et il est important d’avoir un espace unique », dit-elle.

Garages d’électroménagers

Vous disposez d’un endroit pour ranger vos véhicules et vos vêtements lorsqu’ils ne sont pas utilisés, il est donc logique d’avoir également un endroit pour ranger vos appareils de cuisine. « Les appareils de comptoir tels que les mixeurs, les cafetières et les grille-pain peuvent être dissimulés, tout en les gardant facilement accessibles et organisés », explique Parker. Certes, les garages électroménagers existent depuis des années, mais ils connaissent un regain de popularité. « Les propriétaires cherchent à désencombrer leur maison et à intégrer davantage de gadgets dans leur cuisine – et des options plus esthétiques et plus efficaces sont en cours de conception », explique-t-il.

Par exemple, Mastrangeli affirme que les concepteurs d’appareils électroménagers font preuve de beaucoup de créativité dans les solutions de dissimulation des appareils. « Si un espace est suffisamment grand, des garde-manger entiers deviennent des garages pour appareils électroménagers, tandis que dans des espaces plus petits, les appareils électroménagers seront cachés dans des garages et des armoires », dit-elle. « Et les garages électroménagers comprennent également des prises de courant, de sorte que les appareils électroménagers n’ont pas besoin de se déplacer loin pour être utilisés. »

Plantations entre pavés

Que ce soit pour des raisons esthétiques ou comme sous-produit du maintien du drainage sur place, Parker affirme qu’il y a un intérêt croissant pour la verdure nichée entre les pavés. « Les allées de jardin et les terrasses constituées de pavés séparés par un couvre-sol ont gagné en popularité sur Houzz en raison de leur aspect naturel, de leur perméabilité et de leur polyvalence de conception. » C’est une tendance en matière de design qui ajoute certainement de l’intérêt à tout espace extérieur. « Cette approche adoucit les allées, brise de grandes étendues de paysage dur et donne généralement l’impression qu’une allée ou un patio ressemble davantage à une partie luxuriante et vivante d’un jardin », dit-il.

La dernière prédiction en matière de conception de maison est une augmentation des détails cannelés. « Cette tendance a été exposée lors des salons de design tout au long de l’année, accentuant tout, des îlots de cuisine aux vanités de salle de bain en passant par les meubles de salon », explique Parker. « L’esthétique crée un détail épais, souvent brut, sous les comptoirs des îlots, les vanités de salle de bain et les tables de salle à manger, ajoutant une texture et un intérêt visuels. »