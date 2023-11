Ce qu’il faut savoir sur la construction d’un ajout de secours

Si votre maison pourrait utiliser un peu d’espace supplémentaire mais que vous n’avez pas l’espace ou le budget nécessaire pour un agrandissement complet, un « renversement » peut être la solution parfaite. Ces agrandissements de maison, bien que modestes, peuvent avoir un impact considérable sur l’apparence de votre espace de vie.

Qu’est-ce qu’une bosse ?



Studio TMB

Il s’agit d’une expansion de la superficie d’une maison obtenue en poussant un mur vers l’extérieur – la « bosse » – plutôt qu’en le construisant. Alors que certaines personnes peuvent qualifier une pièce pleine ajoutée de cette façon de « bosse », la phase décrit plus communément des zones de 10 à 30 pieds carrés. gamme.

Une bosse peut être ajoutée à une maison finie ou faire partie du plan d’étage original. Lorsqu’ils sont ajoutés à titre de rénovation, ils peuvent être en porte-à-faux ou construits sur des pieds de page.

Quelle est la différence entre une suppression et un ajout ?

Un agrandissement est un sous-ensemble d’agrandissements de maison. Plus précisément, il agrandit un seul mur ou une section de ce mur vers l’extérieur pour créer un espace supplémentaire dans une seule pièce.

Il n’y a pas de ligne de démarcation définitive entre une suppression et un ajout complet. Dans l’usage courant, un ajout qui implique l’agrandissement de plus d’un mur ou l’ajout de plus de 30 ou 40 pieds carrés. cela ne s’appelle généralement pas une bosse.

Avantages et inconvénients d’une bosse

Avantages

Ajoute de la variété au profil extérieur : Une bosse modifie le profil, entraînant parfois une apparence plus intéressante. C’est un peu comme ajouter des bardeaux de toit dimensionnels, qui sont généralement considérés comme plus attrayants que les bardeaux plats à trois pattes.

: Une bosse modifie le profil, entraînant parfois une apparence plus intéressante. C’est un peu comme ajouter des bardeaux de toit dimensionnels, qui sont généralement considérés comme plus attrayants que les bardeaux plats à trois pattes. Offre un espace supplémentaire : Les bosses offrent un peu plus d’espace dans les espaces restreints, par exemple pour ajouter un banc de lecture ou un coin petit-déjeuner.

Les inconvénients

Peut créer une impression de « contrainte » : Des bosses mal conçues peuvent créer des points de pincement qui restreignent l’accès. Pour bien faire les choses, il faut réfléchir au processus et revérifier tout votre travail.

Des bosses mal conçues peuvent créer des points de pincement qui restreignent l’accès. Pour bien faire les choses, il faut réfléchir au processus et revérifier tout votre travail. Peut coûter cher : Les améliorations nécessitent plus de dépenses en espèces que la plupart des améliorations faites maison.

Meilleures pièces pour les bosses

Partout où une quantité relativement petite d’espace supplémentaire fera une grande différence, en termes de mobilité ou visuellement, c’est un bon endroit pour se déplacer. Les bosses de placard permettent un dressing sans le coût d’une rénovation complète, tandis que les bosses de salle de bain peuvent convertir une demi-salle de bain en une salle de bain complète. Tous donnent une augmentation correspondante à la valeur de la maison.

Ladina Schöpf, architecte, directrice de chantier et fondatrice de LS-Projects, a constaté l’impact dramatique qu’un effondrement peut avoir.

« Dans un projet, j’ai travaillé avec un propriétaire qui souhaitait ajouter une petite touche à sa cuisine pour créer un coin petit-déjeuner confortable », explique-t-elle. « Cela a non seulement augmenté la fonctionnalité de l’espace, mais a également ajouté une valeur esthétique à la pièce et a apporté beaucoup de lumière grâce aux grandes fenêtres. »

Parfois, le choix de l’emplacement répond aux besoins spécifiques du propriétaire. L’une des meilleures utilisations des bosses que j’ai vues a permis à la fille d’un propriétaire d’avoir une plus grande mobilité dans son fauteuil roulant. Quelques bosses bien placées dans la cuisine, la chambre, la salle de bain et un couloir lui ont permis de se déplacer beaucoup plus facilement sans aide.

Permis de construire et codes pour une suppression



Homme à tout faire familial

Les permis varient selon la municipalité, mais en général, tous les travaux qui élargissent l’empreinte de votre maison nécessiteront un permis. Cela est particulièrement vrai si le déplacement déplace des installations de plomberie, d’électricité ou de CVC.

Julee Ireland, architecte en design d’intérieur et fondatrice de la Home Renovation School, exhorte les propriétaires à investir du temps lors de la préparation du projet.

« Il est important d’avoir un ensemble de plans élaborés, ou de les dessiner vous-même si vous en avez les compétences, afin de pouvoir communiquer clairement l’ajout à votre entrepreneur et à la ville pour approbation », explique Ireland. « Vous ou votre entrepreneur aurez besoin de la conception et des mesures pour établir avec précision votre étendue de travail et votre budget. »

Coût de sortie moyen

Le prix au pied carré est élevé par rapport à un ajout plus important, car bon nombre des coûts sont dupliqués sur le plus petit projet. Pensez-y comme si vous achetiez un sac de chips de la taille d’une collation plutôt qu’un sac de taille familiale. Le coût total de la collation est inférieur, mais le coût par once est plus élevé.

En général, une rénovation coûtera entre 300 et 600 dollars le pied carré. Ce prix augmentera si vous avez besoin de travaux d’électricité, de plomberie ou de CVC.

Un Bump Out est-il un projet de bricolage ?

Douteux. Un bump out est un projet complexe, qu’il est préférable de confier à des bricoleurs expérimentés.

Cela demande beaucoup de compétences, de planification et de préparation. Vous devrez presque certainement modifier un mur porteur, ainsi que mettre en porte-à-faux ou placer une fondation, et éventuellement changer les systèmes électriques, de plomberie et de CVC. Cela s’ajoute aux travaux de revêtement extérieur, de toiture et de cloisons sèches qui feront certainement partie du projet.

Cette complexité signifie que la plupart des propriétaires choisissent de faire appel à un professionnel. Mais si vous recherchez plus de détails sur les rénovations DIY, commencez par cet aperçu d’une rénovation de salle de bain réussie.