Ce hack vous aidera à gérer votre encombrement de procrastination

Si vous avez déjà conservé un gadget cassé, une pile de magazines ou des vêtements que vous pourriez porter un jour, vous avez été confronté au « fouillis de décisions différées », également connu sous le nom de « fouillis de procrastination ». C’est cette collection d’objets que nous conservons, non pas parce que nous les aimons ou les trouvons utiles, mais parce que nous n’avons tout simplement pas décidé quoi en faire. Ce sont des choses dont nous ne pouvons pas vraiment nous débarrasser, alors elles persistent dans les tiroirs, les placards et les bacs de rangement, ajoutant ainsi au chaos.

Le fouillis de décisions différées, ou fouillis de procrastination, est l’un des plus grands obstacles à un espace bien rangé et à un esprit clair. Ce type de désordre ne donne pas seulement à votre maison un aspect désordonné, il occupe également de l’espace mental, ajoutant une couche de stress à chaque fois que vous le voyez. Lorsque nous reportons la prise de décisions, notre cerveau perçoit ces choix différés comme des tâches qui nécessitent encore notre attention. Cela conduit à une fatigue décisionnelle, rendant l’acte de désencombrement encore plus intimidant.

@iorganize Le l!nk dans ma bio vous amène à ma page de liens sur mon site Web. Recherchez la lettre « G » de couleur rose. C’est ma boutique Gumroad de produits numériques où vous pouvez trouver tous mes produits numériques ! #professionalorganizer #iOrganize #iOrganizeeverything #HappyOrganizing #organizing #howtoorganize ♬ son original – iOrganize

Pourquoi nous conservons le fouillis de décisions différées

Le désordre de la procrastination persiste souvent pour quelques raisons courantes :

Sentimentalité : Nous conservons les choses parce qu’elles ont une certaine signification émotionnelle, même si nous les utilisons ou les voyons rarement.

: Nous conservons les choses parce qu’elles ont une certaine signification émotionnelle, même si nous les utilisons ou les voyons rarement. Culpabilité : Si quelque chose était cher ou s’il s’agissait d’un cadeau, nous pourrions nous sentir coupables de le laisser partir, même si nous ne l’aimons pas ou n’en avons pas besoin.

: Si quelque chose était cher ou s’il s’agissait d’un cadeau, nous pourrions nous sentir coupables de le laisser partir, même si nous ne l’aimons pas ou n’en avons pas besoin. « Et si » Réfléchir: Nous pensons que nous pourrions avoir besoin de ces objets un jour, alors nous les gardons « juste au cas où ». Cela peut être vrai pour de vieux gadgets, des articles en double ou même des vêtements de différentes tailles.

Le fouillis de décisions différées représente un choix que nous évitons, qu’il s’agisse d’abandonner le passé, de faire face à la possibilité d’avoir besoin de quelque chose que nous n’utilisons pas actuellement, ou simplement de décider de le jeter. Au fil du temps, cette habitude peut conduire à une quantité écrasante de choses sans but ni joie.

Étapes pour lutter contre le fouillis de décisions différées

La bonne nouvelle est que le fouillis de décisions différées peut être résolu avec un peu de planification et quelques étapes simples :

Identifiez vos zones de désordre : Recherchez les zones où vous avez tendance à « garer » des objets. Cela peut être un tiroir à déchets, une étagère « divers » ou ce bac de rangement dans le garage. Ce sont souvent des endroits privilégiés pour le fouillis de décisions différées.

: Recherchez les zones où vous avez tendance à « garer » des objets. Cela peut être un tiroir à déchets, une étagère « divers » ou ce bac de rangement dans le garage. Ce sont souvent des endroits privilégiés pour le fouillis de décisions différées. Posez les bonnes questions : Lorsque vous retrouvez des objets que vous avez conservés indéfiniment, demandez-vous pourquoi vous les avez conservés. Allez-vous vraiment utiliser cette vieille cafetière que vous « envisagez de réparer » ? Sinon, il est temps de laisser tomber.

: Lorsque vous retrouvez des objets que vous avez conservés indéfiniment, demandez-vous pourquoi vous les avez conservés. Allez-vous vraiment utiliser cette vieille cafetière que vous « envisagez de réparer » ? Sinon, il est temps de laisser tomber. Utilisez une case « Peut-être » : Si vous avez du mal à vous décider, essayez de mettre les éléments incertains dans une boîte étiquetée avec une date (dans un mois, trois mois ou toute autre date qui vous convient). Lorsque vous y reviendrez, si vous n’avez pas manqué ou utilisé les éléments, il vous sera peut-être plus facile de dire au revoir.

: Si vous avez du mal à vous décider, essayez de mettre les éléments incertains dans une boîte étiquetée avec une date (dans un mois, trois mois ou toute autre date qui vous convient). Lorsque vous y reviendrez, si vous n’avez pas manqué ou utilisé les éléments, il vous sera peut-être plus facile de dire au revoir. Pardonnez la culpabilité : N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de garder des choses qui ne servent à rien ou ne vous rendent pas heureux. S’il s’agit d’un cadeau que vous n’aimez pas ou d’un article pour lequel vous avez dépensé de l’argent mais que vous n’utilisez pas, vous pouvez le laisser tomber.

: N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de garder des choses qui ne servent à rien ou ne vous rendent pas heureux. S’il s’agit d’un cadeau que vous n’aimez pas ou d’un article pour lequel vous avez dépensé de l’argent mais que vous n’utilisez pas, vous pouvez le laisser tomber. Célébrez les petites victoires: Chaque fois que vous prenez une décision, célébrez-la comme une victoire. Le désencombrement peut être éprouvant sur le plan émotionnel, il est donc important de reconnaître vos progrès.

Récupérer de l’espace et de la tranquillité d’esprit

Désencombrer les décisions différées ne consiste pas seulement à rendre la maison plus propre ; il s’agit de soulager votre esprit d’un poids. En vous attaquant à ces choix persistants, vous libérez non seulement de l’espace dans votre maison, mais vous libérez également de l’énergie mentale pour vous concentrer sur les choses qui comptent. Donnez-vous la permission de libérer les choses qui ne vous servent plus. Vous serez surpris de voir à quel point il est rafraîchissant de lâcher prise et de créer de la place pour ce qui vous apporte vraiment de la joie.