Pouvez-vous acheter une maison sur le revenu de retraite?

Lors de l’examen des demandes hypothécaires, la priorité absolue pour les prêteurs est de s’assurer que l’emprunteur sera en mesure de suivre les paiements mensuels. La plupart des gens le prouvent en fournissant un W-2 ou un talon de paie. Mais que se passe-t-il si vous êtes à la retraite et que vous ne recevez plus de chèque de paie régulier? Tant que vous pouvez prouver que vous avez suffisamment de revenus de retraite, vous pourriez toujours être admissible. Cependant, cela dépend du type de revenu dans lequel vous avez de la durée, de la durée de la durée et d’une variété d’autres facteurs qui déterminent si vous êtes un bon candidat pour recevoir un prêt.
Si vous êtes un retraité, l’une des principales choses que vous devez savoir pour obtenir une hypothèque est le type de flux de revenus que les prêteurs prennent en compte et comment ils apprécient chacun. La sécurité sociale, les pensions, les rentes, les prestations de conjoint, les revenus de placement et les comptes de retraite sont toutes des formes de revenus qui seront prises en compte. Les revenus de la sécurité sociale, des pensions et des investissements seront tous traités comme un revenu régulier. Les annuités, les avantages sociaux pour le conjoint ou les survivants ou les comptes de retraite tels que 401 (k) sont également comptabilisés comme un revenu – mais vous devrez montrer que vous continuerez à recevoir ce revenu pendant au moins trois ans. Si vous avez des comptes de retraite dont vous n’avez pas encore commencé à prendre des retraits, un prêteur peut estimer le flux de revenus potentiel.
D’autres facteurs ont un impact sur les achats de maisons à la retraite
Bien que vos flux de revenus de retraite soient des pièces vitales du puzzle, ce ne sont pas les seuls facteurs que les prêteurs considèrent. La dette que vous portez par rapport à votre revenu de retraite influencera également la décision. En règle générale, votre ratio dette / revenu (DTI) doit être inférieur à 50% pour être considéré comme un bon candidat pour un prêt immobilier conventionnel.
Les prêteurs pèsent également votre pointage de crédit. Il n’y a pas exactement une cote de crédit idéale pour acheter une maison, mais pour les prêts conventionnels, la plupart des prêteurs nécessitent un score minimum de 620. Pour les prêts jumbo, le nombre est plus élevé, généralement supérieur à 700. Bien que la retraite n’ait pas directement un impact directement sur votre réduction de DTI ou de crédit – il n’est pas signalé aux agences de crédit.
Si vous songez à demander une hypothèque mais que vous ne savez pas que votre revenu de retraite est suffisant pour couvrir les paiements, commencez par utiliser une calculatrice hypothécaire. Cela vous donnera une idée de la quantité que vous pouvez vous permettre en fonction de vos finances, de vos taux d’intérêt actuels et de la taille de votre acompte. Vous devriez également envisager de demander une pré-approbation d’un prêteur, car cela vous fera savoir si vous serez admissible à une hypothèque et à combien. Avant de le faire, assurez-vous d’avoir la preuve de vos revenus facilement disponibles.