Pouvez-vous acheter une maison sur le revenu de retraite?

Lors de l’examen des demandes hypothécaires, la priorité absolue pour les prêteurs est de s’assurer que l’emprunteur sera en mesure de suivre les paiements mensuels. La plupart des gens le prouvent en fournissant un W-2 ou un talon de paie. Mais que se passe-t-il si vous êtes à la retraite et que vous ne recevez plus de chèque de paie régulier? Tant que vous pouvez prouver que vous avez suffisamment de revenus de retraite, vous pourriez toujours être admissible. Cependant, cela dépend du type de revenu dans lequel vous avez de la durée, de la durée de la durée et d’une variété d’autres facteurs qui déterminent si vous êtes un bon candidat pour recevoir un prêt.

Si vous êtes un retraité, l’une des principales choses que vous devez savoir pour obtenir une hypothèque est le type de flux de revenus que les prêteurs prennent en compte et comment ils apprécient chacun. La sécurité sociale, les pensions, les rentes, les prestations de conjoint, les revenus de placement et les comptes de retraite sont toutes des formes de revenus qui seront prises en compte. Les revenus de la sécurité sociale, des pensions et des investissements seront tous traités comme un revenu régulier. Les annuités, les avantages sociaux pour le conjoint ou les survivants ou les comptes de retraite tels que 401 (k) sont également comptabilisés comme un revenu – mais vous devrez montrer que vous continuerez à recevoir ce revenu pendant au moins trois ans. Si vous avez des comptes de retraite dont vous n’avez pas encore commencé à prendre des retraits, un prêteur peut estimer le flux de revenus potentiel.