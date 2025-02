Pourquoi la direction est confrontée à votre maison

Photo unkas / Shutterstock

Lorsque vous achetez une maison, vous avez tellement de choses à considérer: le quartier, le nombre de chambres, l’âge de la maison et plus encore. En fait, la liste est si longue que vous n’avez peut-être jamais considéré la direction à laquelle votre maison est confrontée comme importante. C’est vrai, aussi important que la taille de la cuisine et les revêtements de sol, l’orientation de la maison joue un rôle clé de plusieurs manières importantes.

La lumière du soleil compte

Dans l’hémisphère nord, le soleil reste dans le ciel sud. Si vous voulez une cuisine plus fraîche plus tard dans l’après-midi lorsque vous préparez le dîner, vous voulez la cuisine en face du soleil de 4 heures. Si vous voulez vous réveiller au soleil, vous voulez que votre chambre soit exposée au lever du soleil.

Efficacité énergétique

Une maison avec beaucoup d’ouverture en verre à l’extérieur est plus exposée aux changements de températures. Si le verre fait face au soleil pendant la partie la plus chaude de la journée, votre climatisation fonctionnera plus dur en été. Beaucoup de fenêtres du côté nord de votre maison peuvent faire une pièce pour être arbitraire et plus froide en hiver, nécessitant une chaleur supplémentaire.

La vue

Dans une zone où la vue est importante – des couches, de la plage ou de la ligne d’horizon – la direction de votre maison est importante. Après tout, vous ne voulez pas avoir à aller dans la buanderie pour avoir un aperçu du magnifique coucher de soleil.

Feng Shui

Les adeptes de Feng Shui croient qu’un flux d’énergie positif apporte l’harmonie à un environnement. Si cela est important pour vous, trouvez la direction du feng shui de votre maison.

Neige d’hiver et glace

Si votre maison fait face au nord, et c’est de là que vient la méchante neige et la glace d’hiver, votre allée, votre trottoir et votre entrée avant seront probablement dangereux pendant plusieurs mois. La neige qui fonte sur le toit peut provoquer des barrages de glace et des glaçons qui peuvent être dangereux et destructeurs. Cependant, avec une maison orientée vers le nord, votre arrière-cour fondera devant le devant, donc si votre garage est à l’arrière de la maison, et que vous entrez et sortez par la porte arrière en hiver, cette orientation peut être correcte.

La porte d’entrée

Certaines personnes ont quelque chose de présentation. Si vous préférez que les invités entrent dans votre maison par la porte d’entrée, n’achetez pas une maison avec la porte arrière s’ouvrant sur l’allée. Même si le dicton dit: «Les invités de la porte arrière sont les meilleurs», si tous ceux qui viennent appeler doivent passer les bottes sur le sol de votre vestiaire, vous ne serez pas heureux. Pour vous, la direction à laquelle votre maison est confrontée compte beaucoup.

