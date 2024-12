L’étape importante à retenir lors de la planification d’un déménagement

Il existe deux façons de suivre votre budget et vos dépenses de déménagement. La première consiste à le noter avec un stylo et du papier. La deuxième option consiste à mettre en place une feuille de calcul simple avec au moins deux colonnes : la première pour le type de dépense et la seconde pour le coût. Pour commencer la liste, ajoutez tous vos frais de déménagement de base, y compris l’entreprise de déménagement ou la location du camion, les fournitures d’emballage et les frais d’essence ou de transport. Si vous déménagez sur une longue distance, vous souhaiterez également ajouter des coûts tels que l’hébergement, les repas, l’entreposage et l’expédition de la voiture. Que vous déménagiez simplement à travers la ville ou à travers les frontières d’un État, vous voudrez peut-être également vous demander si l’assurance déménagement en vaut la peine pour vous. Avec ces estimations répertoriées, vous pouvez avoir une meilleure idée de ce que seront vos coûts totaux de déménagement et quelles options sont les plus adaptées à votre budget global.

Enfin, gardez à l’esprit les coûts imprévus qui pourraient survenir. Les données de Home Bay indiquent également que plus de la moitié des personnes interrogées ont dû faire face à des coûts imprévus lors de leur déménagement. Pour en tenir compte, ajoutez au moins 5 % de votre coût total à votre budget pour vous sentir aussi préparé que possible à l’inconnu. Maintenant que vous avez une idée claire sur la façon d’établir un budget de déménagement pour atténuer une partie du stress du déménagement, découvrez la meilleure façon de rester organisé avant de faire votre grand déménagement et essayez d’éviter les mauvais conseils de déménagement qui pourraient ajouter encore plus de stress. au processus.