Les tendances immobilières les plus chaudes de 2024 présentent des avantages pour le bien-être

Zillow a récemment annoncé ses six tendances intérieures les plus en vogue à surveiller en 2024. Quatre d’entre elles sont liées au bien-être. Cela ne devrait surprendre personne, car les propriétaires reconnaissent et apprécient de plus en plus les liens entre leurs espaces de vie et la qualité de vie. Cela apparaît dans les rapports sur la rénovation domiciliaire et sur la revente.

Voici les tendances citées par la plateforme immobilière et pourquoi les concepteurs et les professionnels de l’immobilier interrogés par écrit à leur sujet sont d’accord – avec quelques mises en garde.

Jardins et sentiers sensoriels

« Les jardins sensoriels gagnent en popularité, les propriétaires et les acheteurs de maison donnant la priorité aux espaces extérieurs fonctionnels et beaux comme moyen de renouer avec la nature. Les annonces mentionnant des jardins ou des sentiers sensoriels sont en hausse de 314 % par rapport à l’année dernière.

Amanda Pendleton, experte des tendances en matière de maison chez Zillow, associe cet équipement populaire au temps prolongé que nous avons passé à la maison pendant la pandémie, augmentant ainsi notre passion pour la connexion avec la nature. « Les jardins sensoriels concentrent ces bienfaits en faisant appel aux cinq sens », a-t-elle expliqué.

Ils apparaissent le plus souvent dans les régions métropolitaines de Philadelphie et de Chicago, a-t-elle noté.

« La demande d’expériences sensorielles en plein air est croissante, portée par les familles et les professionnels travaillant à domicile qui apprécient à la fois les espaces extérieurs éducatifs pour les enfants et un environnement tranquille pour compenser les bureaux à domicile », a noté Megan Majd de Compass dans le Westside de Los Angeles. Elle voit une amélioration potentielle de la valeur marchande de ces fonctionnalités. « La verdure et les espaces extérieurs sont toujours sur la liste de souhaits des acheteurs. Les jardins sensoriels s’adressent à une clientèle particulière, consciente de la valeur de bien-être qu’ils apportent à leur vie.

Glenn Gardner, architecte paysagiste basé à Charleston, en Caroline du Sud, a commenté : « Les jardins et sentiers sensoriels font partie de presque tous (nos) projets, qu’ils soient spécifiquement demandés ou non, car je les utilise dans le cadre d’une bonne conception. » Il comprend des éléments parfumés comme le jasmin, le gardénia, les fleurs d’agrumes et les olives de thé. « C’est aussi merveilleux d’intégrer occasionnellement un produit comestible comme des myrtilles ou des figues le long d’un chemin pour en prendre quelques-uns dans le jardin et manger en se promenant. J’adore aussi planter des herbes dans le paysage, pouvoir courir et attraper des brins de romarin, de feuilles de laurier, de thym et d’origan.

« Les piscines froides sont la tendance bien-être la plus en vogue de 2024, vantées par les influenceurs comme un moyen d’améliorer la circulation et de réduire l’inflammation. La part des annonces proposant un bassin profond froid à domicile est en hausse de 130 % par rapport à l’année dernière.

Pendleton a commenté : « Nous considérons généralement les bassins profonds froids intégrés comme une caractéristique des maisons de luxe, mais il existe désormais un nombre croissant de bassins profonds portables sur le marché. Des grands modèles rechargeables aux piscines gonflables, tout le monde peut bénéficier des avantages d’une piscine froide à tous les niveaux de prix, rendant cette tendance bien-être plus accessible que jamais.

Les piscines froides sont les plus fréquemment mentionnées dans les annonces de vente à Stamford, dans le Connecticut et à Las Vegas.

Sally Forster Jones, basée à Los Angeles, du groupe SFJ chez Compass, a déclaré : « Toute personne haut de gamme du marché considère cela comme une nouvelle exigence, et s’il n’y a pas de plongée à froid, ils en font installer une. »

« Ces dernières années, les gens semblent penser qu’ils récupéreront certainement leur argent (ou peut-être plus) avec une piscine conçue avec goût », a observé Gardner. Il souligne que les piscines froides ne sont pas motivées par les mêmes impulsions familiales que les autres installations récréatives. « Il s’agit généralement d’un seul membre de la famille qui a adopté la thérapie et souhaite en profiter à la maison plutôt que de devoir aller à la salle de sport ou au spa. »

« Ce sport de pagaie au rythme rapide devient un agrément recherché dans les cours et les quartiers. À l’échelle nationale, les mentions de pickleball ont augmenté de 64 % par rapport à l’année dernière.

« Le Pickleball est accessible et attrayant pour tous les âges », a observé Pendleton, soulignant qu’il offre à la fois des avantages en matière de forme physique et d’interaction sociale. « Avec la popularité croissante de ce sport, un terrain de pickleball dédié à la maison ou dans le quartier est devenu un argument de vente pour de nombreux acheteurs. »

Les mentions de terrains de pickleball sont les plus courantes dans les annonces à vendre à Sarasota et Provo, Utah.

« Alors que le mouvement du bien-être continue de prendre de l’ampleur, les attentes des acheteurs deviennent de plus en plus sophistiquées », a déclaré Taylor Middleton, agent immobilier de Douglas Elliman, basé à New York. Elle dessert ce métro, les Hamptons et le sud de la Floride. « Mes clients, en particulier mes acheteurs internationaux et californiens, donnent la priorité aux options contemporaines. » Elle considère que les terrains de pickleball (et les bassins profonds) ont probablement l’attrait et la valeur ajoutée les plus durables parmi les quatre tendances de bien-être de Zillow. En fin de compte, Middleton a supposé que « le principal attrait de la revente est qu’avec le temps, ces commodités deviendront les attentes des acheteurs ».

« Le pickleball est définitivement une conversation récréative en famille », a déclaré Gardner, citant ses avantages physiques et sociaux, ainsi que le fait qu’il prend moins de place que le tennis. « Nous avons des clients qui organisent des soirées à domicile autour de tournois de pickleball avec des groupes d’amis. Dans plusieurs cas, il est utilisé comme activité de destination pour attirer amis et famille pour passer du temps.

Il convient de noter que le bruit et l’éclairage des terrains de pickleball peuvent être un facteur négatif pour certaines propriétés et communautés.

Peintures murales

« Les propriétaires et les acheteurs de maison disent adieu aux maisons fades en faveur de maisons pleines de personnalité. Les peintures murales apparaissent 18 % plus souvent dans les maisons à vendre et elles sont plus accessibles que jamais. Les peintures murales en papier peint sont désormais facilement disponibles et représentent tous les types de scènes, des paysages à grande échelle aux plantes botaniques modernes.

Pendleton a commenté : « La personnalisation est une tendance croissante dans les intérieurs, car les propriétaires souhaitent de plus en plus que leur maison reflète qui ils sont et comment ils vivent. Les peintures murales font une déclaration visuelle, créent une ambiance et peuvent engager une conversation instantanée.

Les peintures murales se trouvent le plus souvent dans les annonces à vendre à McAllen, au Texas et à Tucson.

« Lorsqu’elle est réalisée correctement et en attendant l’acheteur cible de la maison, une peinture murale peut certainement ajouter à l’attrait d’une maison. Surtout pour un jeune acheteur de maison », a déclaré Todd Davis, agent de Orange County, California Compass.

L’architecte William Court exerçant à Savannah et Bluffton, en Caroline du Sud, a déclaré : « Nous avons utilisé des peintures murales et des revêtements muraux personnalisés sur un certain nombre de maisons. Chacun a tendance à présenter un point de vue unique et est souvent très personnel pour nos clients. Il s’agit d’une déclaration d’impact, cela demande donc un certain sentiment d’engagement de leur part. Il ne s’attend pas à ce que ces déclarations de conception profitent à la valeur immobilière de la maison. « La revente n’est pas entrée dans la conversation, mais le sentiment de qualité et de finition a certainement été discuté », a-t-il noté. Il a raconté que l’un des projets était devenu de manière inattendue une maison spécifique et que le nouveau propriétaire avait été attiré par les panneaux peints à la main dans l’étude.