Les propriétaires doivent-ils fournir aux locataires une CA? Cela dépend de l’endroit où vous vivez

Alors que les prix des maisons augmentent et que l’accession à la propriété devient moins possible pour des millions d’Américains, plus de personnes louent que jamais. Que vous pensiez à devenir propriétaire vous-même, ou que vous essayez de vous assurer que votre appartement ou votre condo est aussi confortable que possible, les droits des locataires deviennent un sujet particulièrement brûlant pendant les mois d’été. Aux États-Unis, la grande majorité des États et des villes des États-Unis exigent que les propriétaires s’assurent que leurs propriétés sont appropriées et habitables, ce qui nécessite que les locations soient structurellement stables, résistantes aux intempéries et sanitaires. Mais quand il s’agit de fournir aux locataires la climatisation, il y a beaucoup moins de règles et de réglementations. Bien que de nombreuses factures aient été présentées pour codifier les exigences de refroidissement pour les locataires, peu d’États ou de villes exigent que les propriétaires fournissent aux locataires des locataires.

Que vous soyez un locataire ou un propriétaire, il est important de vérifier les ordonnances d’État et locales les plus récentes pour déterminer exactement ce qui est requis dans votre emplacement spécifique. À Tempe, en Arizona, qui est situé au centre de la zone métropolitaine la plus chaude du pays, chaque unité de logement de location doit avoir un système de refroidissement installé en permanence qu’un locataire peut contrôler. La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a une exigence similaire. Il en va de même pour Dallas et Houston, au Texas, bien que les systèmes ne soient nécessaires que dans ce dernier si les écrans de porte et de fenêtre ne sont pas fournis. Dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, les propriétaires doivent fournir la climatisation dans les maisons en rangée, les appartements et les copropriétés, mais les locataires vivant dans des maisons historiques unifamiliales ou enregistrées sont seules. S’il n’y a pas d’exigence de climatisation dans votre région, il est peut-être temps de considérer s’il vaut la peine d’acheter une unité de CA portable, surtout si vous prévoyez une vague de chaleur.