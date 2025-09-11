Les étoiles de l’amour ou la liste révèlent la seule réalité que les propriétaires ne s’attendent pas

Non seulement les gens de l’émission apprennent plus sur ce que leur argent peut les acheter, mais quiconque qui regarde à la maison peut avoir une meilleure idée de ce à quoi s’attendre sur le marché actuel. Dans de nombreux cas, l’emplacement est l’un des plus grands facteurs impliqués en matière de coût. Les gens sont-ils prêts à quitter le quartier dans lequel ils vivent déjà? Sont-ils prêts à faire des compromis sur les fonctionnalités?

Il est également important de déterminer si votre nouvelle maison potentielle aura besoin ou non de rénovations. Si vous ne trouvez pas la maison parfaite pour vous, votre budget peut-il gérer une maison qui a besoin de travail pour en faire le bon ajustement? Non seulement cela, mais il est important de considérer ce qui se passe derrière les murs d’une maison. Alors que David Visentin comprend qu’il existe certains luxes que les acheteurs de maisons recherchent dans une nouvelle maison, ils doivent également considérer des choses comme l’électricité et la plomberie. S’il y a des problèmes avec les os d’une maison, cela peut finir par coûter plus cher à long terme.

Lorsque vous parlez d’acheter une nouvelle maison, Visentin a partagé avec realtor.com que « vous ne voulez pas être pauvre en hypothèques ». Cela signifie que vous ne voulez pas dépenser tout votre argent dans une maison, ne laissant rien à des extras comme les voyages, les divertissements ou généralement vivre la vie confortablement. Empêchez les remords de l’acheteur en établissant un budget réaliste. Cela pourrait dicter la façon dont vous vivez pendant les 30 prochaines années.