Les étoiles de l’amour ou la liste révèlent la seule réalité que les propriétaires ne s’attendent pas

Le « Love It Or It It » de HGTV offre des conseils immobiliers inestimables et aide les propriétaires à essayer de déterminer si leur maison actuelle peut toujours travailler pour eux ou s’ils feraient mieux d’acheter quelque chose de nouveau. Pour ce faire, ils obtiennent l’aide de l’agent immobilier David Visentin et du concepteur Page Turner. Alors que Visentin est chargé de trouver des clients une maison qui répond à leur liste incontournable, Turner a une liste de choses qui doivent être corrigées pour que ces familles restent et aiment leur maison.
Visentin et Turner doivent essayer de donner aux propriétaires ce qu’ils veulent tout en étant honnête sur ce qu’ils peuvent réellement obtenir en fonction de leur budget et de leurs finances. Sachant tout cela, il n’est pas surprenant que de nombreux propriétaires se retrouvent à obtenir un grand contrôle de réalité en ce qui concerne leur budget. Dans une interview avec Entertainment Tonight, Vissentin a déclaré « quand ils nous donnent des budgets, c’est presque comme une liste de souhaits … ce n’est pas vraiment une liste réaliste. » Lorsqu’il emmène les gens pour voir les maisons à vendre, en particulier dans leurs quartiers actuels, ils sont souvent choqués d’apprendre ce qu’ils peuvent (et ne peuvent pas) obtenir pour leur argent.
Ce que David Vissentin de HGTV espère que les téléspectateurs comprennent en regardant l’amour ou le lister
Non seulement les gens de l’émission apprennent plus sur ce que leur argent peut les acheter, mais quiconque qui regarde à la maison peut avoir une meilleure idée de ce à quoi s’attendre sur le marché actuel. Dans de nombreux cas, l’emplacement est l’un des plus grands facteurs impliqués en matière de coût. Les gens sont-ils prêts à quitter le quartier dans lequel ils vivent déjà? Sont-ils prêts à faire des compromis sur les fonctionnalités?
Il est également important de déterminer si votre nouvelle maison potentielle aura besoin ou non de rénovations. Si vous ne trouvez pas la maison parfaite pour vous, votre budget peut-il gérer une maison qui a besoin de travail pour en faire le bon ajustement? Non seulement cela, mais il est important de considérer ce qui se passe derrière les murs d’une maison. Alors que David Visentin comprend qu’il existe certains luxes que les acheteurs de maisons recherchent dans une nouvelle maison, ils doivent également considérer des choses comme l’électricité et la plomberie. S’il y a des problèmes avec les os d’une maison, cela peut finir par coûter plus cher à long terme.
Lorsque vous parlez d’acheter une nouvelle maison, Visentin a partagé avec realtor.com que « vous ne voulez pas être pauvre en hypothèques ». Cela signifie que vous ne voulez pas dépenser tout votre argent dans une maison, ne laissant rien à des extras comme les voyages, les divertissements ou généralement vivre la vie confortablement. Empêchez les remords de l’acheteur en établissant un budget réaliste. Cela pourrait dicter la façon dont vous vivez pendant les 30 prochaines années.