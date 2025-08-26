Le voisin a construit une clôture sur votre propriété? Voici quoi faire

Une relation harmonieuse avec vos voisins peut aider à rendre votre expérience en tant que propriétaire plus agréable, mais dans certaines situations, le conflit est inévitable. Prenez des clôtures, par exemple. Vous n’avez peut-être pas initialement pensé à la nouvelle clôture que votre voisin a installée, seulement pour revisiter vos plans de propriété plus tard, peut-être en cherchant à construire votre propre clôture ou à déterminer si un arbre que vous souhaitez couper appartient à vous ou à votre voisin. Après avoir appris tout ce que vous devez savoir sur les arbres et les lignes de propriété, vous vous rendez compte qu’une partie de la clôture de votre voisin est sur votre terre. Étant donné que la plupart des gens ne maintiennent pas une idée exacte de l’endroit où se trouvent leurs lignes de propriété, cette réalisation peut arriver tard, longtemps après la fin de la clôture de l’empiètement.
Si vous êtes défavorable aux conflits et que l’empiètement des biens n’est pas grave, vous pourriez être tenté de le laisser glisser. Mais même si cela ne vous dérange pas la clôture, cela peut affecter négativement la valeur de votre maison, car votre voisin peut faire une réclamation de propriété en vertu de la doctrine de la possession défavorable dans de nombreux États. La possession défavorable est le processus juridique par lequel un intrus, en l’occurrence, votre voisin, peut revendiquer la partie de votre propriété enfermée par leur clôture, leur accordant un titre valide. La bonne nouvelle est qu’une allégation de possession défavorable exige généralement que le demandeur détient le terrain pour une période légale de sept à 20 ans, selon votre État. Donc, pour empêcher votre voisin de saisir une partie de votre propriété et de diminuer sa valeur, que devez-vous faire? Heureusement, il existe des options pour vous assurer de garder les droits légaux sur votre terre, même si cela réside dans la clôture mal placée de votre voisin.
Aborder l’empiètement des biens avec votre voisin (et la loi)
Une clôture envahissante est souvent la plus grande cause de litiges entre les voisins, mais il existe des moyens d’éviter une bataille juridique coûteuse. Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous de savoir où se trouvent les lignes de propriété réelles. Une fois que vous êtes sûr que la clôture est sur votre propriété, la première solution est toujours une communication. Ne présumez pas la malveillance chez votre voisin – ils pourraient simplement ignorer leurs lignes de propriété ou les lois associées. Faites-leur savoir que leur clôture est sur votre terre, et ils peuvent le supprimer ou le déplacer de leur propre volonté. Ne vous portez pas volontaire pour couvrir les coûts de retrait, car cela pourrait vous affecter négativement si la situation entraîne une bataille juridique. Demandez simplement à votre voisin de supprimer la partie de la clôture de votre propriété – une fois verbalement et à nouveau par écrit pour établir que le contact s’est produit. Pendant le processus, considérez ces conseils pour s’entendre avec des voisins difficiles.
Si demander bien ne fonctionne pas, prenez la question avec votre gouvernement local. Votre voisin a peut-être construit la clôture sans permis, et si votre municipalité en a besoin, vous pouvez contacter l’officier de zonage local ou un fonctionnaire du gouvernement municipal et les informer de la situation. Ils contacteront votre voisin pour retirer la clôture et gérer les amendes associées aux permis inappropriées. Si vous vivez dans un quartier avec un HOA, vérifiez les alliances concernant les clôtures pour voir si la clôture de votre voisin viole l’une d’entre elles. Dans l’affirmative, le HOA peut lui demander de supprimer la clôture. Dans le cas d’un voisin obstiné, vous pouvez déposer une action en justice et obtenir une ordonnance du tribunal exigeant que la clôture soit retirée de votre terrain.
Des options qui n’impliquent pas de déplacer la clôture
Vous n’avez peut-être pris conscience du problème de la clôture que lorsque vous allez vendre votre maison. Étant donné que les acheteurs peuvent être désactivés par la perspective d’un différend juridique potentiel, vous pourriez être motivé à résoudre rapidement le problème. Dans ce cas, vous pouvez envisager de négocier un accord de limite pour accorder la propriété empié à votre voisin, ce qui en fait légalement le leur. Cependant, cela diminue la taille de votre lot et pourrait avoir un impact négatif sur la valeur de votre propriété. Vous pouvez également accorder à votre voisin une licence, en gros, vous leur donnez une autorisation légale, pour permettre la clôture pendant une certaine période, après quoi elle doit être remplacée et toute nouvelle clôture doit être construite dans les lignes de propriété correctes.
En ce qui concerne tout différend juridique, c’est toujours une bonne idée de vérifier avec un avocat. Les lois concernant les clôtures et les litiges immobiliers varient selon l’État, donc travailler avec un expert local est une bonne idée. Contactez un avocat immobilier et discutez de votre situation pour obtenir des conseils adaptés à votre situation unique et établir une relation en cas de bataille juridique. Même si vous ne déposez pas de poursuites, l’avocat peut vous conseiller de vos options et recommander des résolutions qui n’impliquent pas de voies légales. Pour éviter les futurs problèmes de la ligne de propriété, contactez un arpenteur sur le marquage des limites de votre propriété avec des messages, ce qui rendra difficile pour les voisins de revendiquer la confusion sur la fin de leur propriété et la vôtre commence.