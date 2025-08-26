Le voisin a construit une clôture sur votre propriété? Voici quoi faire

Une relation harmonieuse avec vos voisins peut aider à rendre votre expérience en tant que propriétaire plus agréable, mais dans certaines situations, le conflit est inévitable. Prenez des clôtures, par exemple. Vous n’avez peut-être pas initialement pensé à la nouvelle clôture que votre voisin a installée, seulement pour revisiter vos plans de propriété plus tard, peut-être en cherchant à construire votre propre clôture ou à déterminer si un arbre que vous souhaitez couper appartient à vous ou à votre voisin. Après avoir appris tout ce que vous devez savoir sur les arbres et les lignes de propriété, vous vous rendez compte qu’une partie de la clôture de votre voisin est sur votre terre. Étant donné que la plupart des gens ne maintiennent pas une idée exacte de l’endroit où se trouvent leurs lignes de propriété, cette réalisation peut arriver tard, longtemps après la fin de la clôture de l’empiètement.

Si vous êtes défavorable aux conflits et que l’empiètement des biens n’est pas grave, vous pourriez être tenté de le laisser glisser. Mais même si cela ne vous dérange pas la clôture, cela peut affecter négativement la valeur de votre maison, car votre voisin peut faire une réclamation de propriété en vertu de la doctrine de la possession défavorable dans de nombreux États. La possession défavorable est le processus juridique par lequel un intrus, en l’occurrence, votre voisin, peut revendiquer la partie de votre propriété enfermée par leur clôture, leur accordant un titre valide. La bonne nouvelle est qu’une allégation de possession défavorable exige généralement que le demandeur détient le terrain pour une période légale de sept à 20 ans, selon votre État. Donc, pour empêcher votre voisin de saisir une partie de votre propriété et de diminuer sa valeur, que devez-vous faire? Heureusement, il existe des options pour vous assurer de garder les droits légaux sur votre terre, même si cela réside dans la clôture mal placée de votre voisin.