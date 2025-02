Lavez-vous vos draps & ampli; Literie assez souvent?

Tout le monde a cette corvée qu’ils détestent, et pour beaucoup de gens, cette corvée lave la literie. C’est ennuyeux de devoir dépouiller le lit, laver les draps, puis refaire le tout. Doublement, si vous avez une disposition inhabituelle comme un lit mezzanine ou un lit poussé tout le long dans un coin. Mais tout comme le balayage, la poussière, le nettoyage et l’aspirateur, vous devez toujours le faire. Et, aussi frustrant que cela puisse être, il est très gratifiant de s’endormir entre les feuilles fraîches après une longue journée.

Mais à quelle fréquence devez-vous relever le défi de lutter avec des draps, des taies d’oreiller et des couvertures? Pouvez-vous le repousser de manière réaliste et tout va bien? Ou devez-vous adhérer à un horaire strict pour rester en bonne santé et garder une maison propre? Le calendrier est-il une règle stricte et rapide pour tout le monde, ou y a-t-il des cas particuliers qui changent le délai?

À quelle fréquence dois-je laver mes draps?

Selon le Wexner Medical Center de l’Ohio State University, laver vos feuilles toutes les deux semaines est suffisante pour la plupart des gens. Alors que les taies d’oreiller et les draps doivent être lavées chaque fois que vous lavez votre literie, des couvertures supplémentaires et des housses de couette peuvent généralement aller plus longtemps entre les lavages (jusqu’à un mois).

Si vous avez déjà une sorte de routine de jour de réinitialisation, il sera plus facile d’ajouter une nouvelle corvée que si vous partez de zéro. Vous pouvez ajouter de laver vos draps dans votre routine de la journée de lessive si vous avez une journée dédiée pour cela. Ou faites-en une étape non négociable lorsque vous nettoyez votre chambre. Si vous n’avez pas de journée de réinitialisation dédiée, choisissez une journée qui vous convient de laver votre literie et de vous y tenir autant que possible. Sinon, vous êtes susceptible de manquer la fenêtre optimale et de laisser vos feuilles inchangées trop longtemps.

Cas spéciaux

Il y a des exceptions à cela (bien qu’aucun d’eux ne vous laisse repousser le linge plus longtemps).

Si vous êtes sujet aux sueurs nocturnes, dormez nu ou si vous avez une condition qui vous maintient au lit pendant de longues périodes, vous devez laver vos feuilles plus fréquemment. Vous devriez également être sûr de les laver plus fréquemment si vous êtes malade, surtout une fois que vous avez récupéré. Personne ne veut dormir dans un lit à lèvres; Les draps propres se sentiront plus à l’aise pendant que vous êtes malade, et que la première nuit d’être en bonne santé se sentira encore mieux si vous avez des draps frais pour vous endormir.

