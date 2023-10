J’ai essayé le Handy Brush Grubber et tirer les brosses et les arbustes n’a jamais été aussi simple

Sheri Kaz/Bricoleur familial

Comme tout propriétaire, j’ai ma part d’arbres indésirables qui prennent racine dans mon paysage. Et s’il y a une chose que j’ai apprise en tant que jardinier, c’est que plus ils sont gros, plus ils sont difficiles à tirer. Qu’il s’agisse d’arbres, d’arbustes ou mauvaises herbes, les déterrer brise souvent les racines et multiplie le problème. Couper les arbustes au sol favorise les pousses et tirer prend la force de Goliath. J’essaie de m’en prendre à eux avant qu’ils ne deviennent impossibles à éliminer, mais la vie arrive. Avec le Brush Grubber, je peux maîtriser le problème avant que ces envahisseurs ne deviennent incontrôlables.

Qu’est-ce que le Handy Grubber ?



Ce Brush Grubber portatif extrait les petits arbres, les mauvaises herbes ligneuses et les arbustes dont les tiges atteignent jusqu’à un pouce de diamètre. Il est fabriqué en acier robuste avec de puissantes dents de préhension à ressort qui saisissent la tige. La grande poignée vous donne la possibilité de retirer la brosse indésirable.

Pour ouvrir l’outil, tirez sur le levier fixé aux mâchoires à ressort. Une fois que vous relâchez le levier, l’outil se serre, retirant le jeune arbre de la racine et tout. Les poignées ont 10 dents de chaque côté pour un maintien sûr. Je suis également fan de la poignée en forme d’anneau en D, qui est suffisamment grande pour que je puisse la tirer à deux mains.

Caractéristiques du produit de l’arracheuse à brosse



Le Handy Grubber convient mieux aux tiges ligneuses mesurant entre ¼ de pouce et 1 pouce de diamètre. Mesurant seulement 14 pouces de long et 4 livres, ce décapant léger est facile à transporter autour de votre propriété, causant moins de fatigue. En raison de sa taille compacte, le Brush Grubber peut pénétrer dans des espaces restreints (comme les arbres poussant à côté des fondations ou entre les aménagements paysagers et les clôtures). J’aime particulièrement la fonction sans creuser de cet outil, car les plantes à proximité sont moins susceptibles d’être endommagées.

Comment je l’ai testé



Ma première impression du Handy Brush Grubber a été : « Wow, cette chose est solide et résistante. » Même s’il ne pèse que 4 livres, je pouvais sentir ses muscles. Le levier est facile à tirer et fonctionne en douceur.

Déraciner les broussailles et les mauvaises herbes indésirables

J’ai du nerprun et des broussailles de différentes tailles qui poussent sur ma propriété, j’ai donc attendu quelques jours de pluie pour éradiquer ces envahisseurs. J’ai commencé avec le plus grand arbre poussant entre mes buissons de cèdres dans ma cour avant. Malheureusement, après avoir coupé ce coupable à plusieurs reprises, la tige était trop épaisse et l’arbre trop établi pour que je puisse l’arracher. Ensuite, j’ai essayé d’arrêter un nouveau venu qui poussait à côté de mon garage. La tige était trop fine. Il a glissé entre les dents de l’outil, l’écorçant et laissant le jeune arbre en place. Après cela, j’ai trouvé un envahisseur avec une tige de la taille d’un crayon, et l’outil l’a arraché de la racine du sol et tout. Oh joie! Aucun creusement n’a été nécessaire.

Maintenant, j’étais motivé et je surveillais mon jardin pour chaque arbuste aléatoire qui avait pris racine et j’essayais de les arracher. Certains des plus grands arbres envahissants avaient été coupés au sol à plusieurs reprises, de sorte que les racines étaient bien établies, les rendant impossibles à arracher même lorsque je mettais tout mon poids pour les arracher.

Travailler sur les arbres

De même, un sureau établi de trois pieds poussait sous la clôture avec un tronc d’un pouce. Le Handy Brush Grubber était suffisamment compact pour saisir la base de la tige, mais je n’étais pas assez fort pour l’arracher par les racines. J’ai été déçu mais pas surpris, étant donné que cet arbre est là depuis quelques années depuis que d’autres tentatives pour le déterrer se sont révélées infructueuses.

J’ai trouvé que la taille optimale pour que l’outil fonctionne correctement est au moins aussi grosse qu’un crayon. Tout ce qui était plus fin risquait de glisser entre les poignées. Une fois que j’ai trouvé l’endroit idéal, le Handy Grubber a fonctionné de manière impressionnante, m’épargnant le temps et les efforts nécessaires pour creuser manuellement. De plus, cela ne dérange pas les plantes environnantes comme si vous creusiez avec une pelle.

Avantages

Facile à utiliser

Fabriqué en acier durable

Levier de préhension à ressort

Un fonctionnement en douceur

Grande poignée confortable

Poids léger

Extrait le système racine

Retrait des brosses sans creuser

Les inconvénients

Peut ne pas fonctionner avec toutes les plantes

FAQ



Comment fonctionne un arracheur de brosses ?

Le Handy Grubber se fixe sur le tronc d’un arbre ou d’un arbuste avec une poignée sécurisée à ressort. Tout d’abord, ouvrez les mâchoires en tirant le levier vers l’arrière, puis placez les pinces sur le tronc de l’arbre près du sol. Enfin, tirez. C’est si simple. Si le sol est suffisamment humide, il sera plus facile d’extraire l’arbre et les racines.

Quel est le meilleur outil pour tirer les brosses ?

Le meilleur outil pour tirer les buissons est un outil conçu pour le diamètre du tronc dont vous devez vous débarrasser. Les grosses brosses peuvent nécessiter des machines, en d’autres termes, plus que la main d’œuvre d’un outil à main. Suppression de l’intégralité du système racine C’est le meilleur moyen de garantir que la brosse n’enverra pas de coureurs. Couper les broussailles peut favoriser la croissance et ne pas résoudre le problème.

Pourquoi devriez-vous nous faire confiance

En tant que jardinier et propriétaire chevronné, j’aime me salir les mains. Les travaux de jardinage et d’aménagement paysager peuvent être difficiles sans les bons outils. Je me donne pour mission de trouver des outils durables, bien construits et qui font le travail. Je veux des outils plus rapides, plus faciles et meilleurs que tout ce que j’ai utilisé auparavant. Comme c’est une de mes passions, je recherche les dernières nouveautés et détermine ce qui est le meilleur en passant au peigne fin des centaines d’avis d’utilisateurs pour vous proposer mes recommandations. Une fois que j’ai vu le Handy Grubber, j’ai su que je devais mettre la main dessus et l’essayer.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

D’autres utilisateurs ont trouvé que Brush Grubber était un outil pratique et efficace, comme l’utilisateur vérifié d’Amazon, Edward W. Housel, qui écrit une critique cinq étoiles disant : «En fait, c’est facile à utiliser ! Il arrachait les vignes par la racine. Impressionné.

Critique cinq étoiles, S.Logesécrit «Fonctionne très bien pour saisir de petits objets comme des mûres, etc. J’ai une version plus grande que j’utilise avec le tracteur, mais celle-ci fonctionne très bien sur les petits objets à la main.

« Un outil incroyable conçu pour fonctionner et durer », écrit un critique cinq étoiles, Gilles Schnierle. « Ce petit appareil fonctionne vraiment bien. Accroché à un venu, j’ai arraché la majorité des petits arbres et buissons qui avaient pris de sérieuses racines. J’ai été tellement impressionné par la puissance de ce petit outil et par la facilité d’utilisation que j’ai décidé d’acheter la version plus robuste.

Comparaison de produits

Si vous avez besoin de plus de portée, consultez le Grubber étendu pratique avec la poignée réglable de 18 pouces pour moins de flexion. Ce modèle a une longueur totale de 32 pouces avec les mêmes excellents mécanismes de préhension.

Brush Grubber prend au sérieux le retrait des brosses et fabrique une multitude d’outils. En plus de outils manuels, ils fabriquent des unités remorquables et des outils de montage sur godet pour chargeuses compactes. Si vous possédez un tracteur tondeuse, un VTT, un camion ou un tracteur qui peut vous aider, le Outil de retrait de brosse d’origine tire des arbres d’un diamètre de 3 pouces et comprend une variété de tailles jusqu’au Xtrême Plus modèle pour arbres de 6 pouces.

Verdict final

La construction du Handy Brush Grubber est solide et durable. J’adore la poignée spacieuse qui me permet d’utiliser deux mains pour tirer. Il est facile à utiliser, et le ressort solide et le levier lisse font de ce produit cinq étoiles à mon avis. J’ai eu des sécateurs qui nécessitaient plus de force manuelle.

L’outil est conçu pour les tiges jusqu’à 1 pouce. Personnellement, je n’ai eu aucun problème à arracher des arbustes mesurant entre 1/4 et 1/2 pouce. Je suis convaincu que les utilisateurs plus forts que moi seront capables de tirer des brosses plus grosses. Mais, en fonction des conditions du sol, du système racinaire et de la maturité de la plante, cet outil peut ne pas fonctionner pour extraire toutes les choses embêtantes de votre jardin. Cependant, je peux vous dire que lorsque cela fonctionne, cela fonctionne très bien. Je ne serais jamais capable de tirer à la main ce que cet outil pratique fait en deux secondes grâce à sa prise puissante et à l’effet de levier qu’il procure. Lorsque la prochaine génération de plants apparaîtra, je serai prêt.

Où acheter le Handy Brush Grubber

Le Handy Grubber est disponible chez Walmart et chez d’autres détaillants pour moins de 70 $. Prenez le Handy Brush Grubber et maîtrisez votre problème de mauvaises herbes.