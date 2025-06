Des bulles dans votre revêtement en vinyle? Quel pourrait être mal (et comment le réparer)

Le revêtement en vinyle peut économiser beaucoup de tracas sur une maison, car il est peu maintenance et n’a jamais besoin de peinture. Mais ce n’est pas infaillible. Si votre revêtement a commencé à bouillonner, il est important de comprendre la cause.

«Les bulles sont comme la façon de votre maison de pleurer pour obtenir de l’aide», explique l’entrepreneur Chris Hock. « Les gens pensent qu’ils peuvent simplement repousser les bulles ou les chauffer avec un sèche-cheveux pour les aplatir, mais c’est comme mettre un pansement sur un os cassé. Vous ne réglez pas le problème, vous le cachez simplement temporairement. »

Si votre revêtement en vinyle bouillonne, ou si vous craignez que cela ne commence, voici ce qu’il faut savoir sur les causes, plus comment le réparer et l’empêcher de se reproduire sur la route.

Pourquoi mon revêtement en vinyle bouillonne-t-il?

Exposition à la chaleur

Le vinyle, qui est fabriqué à partir de PVC, peut adoucir et se déformer sous une chaleur concentrée à partir de la lumière du soleil réfléchie et des objets chauds. Avec un revêtement bouillonnant, «le coupable numéro un que je vois est une exposition à la chaleur», explique Hock. « Le vinyle commence à devenir doux à environ 160 degrés, et j’ai vu des grillades de barbecue, des feux de feu et même la lumière du soleil se reflétant sur les fenêtres bas-E transformer de belles revêtements en désordre fondu. »

Humidité piégée

Une autre raison principale pour laquelle le revêtement en vinyle bubblera est l’humidité. «L’humidité peut se faufiler derrière le revêtement si l’enveloppe de la maison n’est pas bien scellée, ou s’il y a une mauvaise ventilation», explique Ali Hassan, spécialiste de la construction. «Cette humidité se développe lorsqu’elle se réchauffe et provoque des bouillons.»

Les autres scénarios qui peuvent permettre à l’humidité de se mettre derrière votre revêtement comprennent des gouttières obstruées, des tuyaux de clignotement endommagés et des fuites.

Installation incorrecte

Si le revêtement en vinyle est cloué trop fermement, cela peut provoquer des bouillons. En effet, non seulement le revêtement en vinyle nécessite un espace entre le mur pour une bonne ventilation, mais il a en particulier besoin de place pour se dilater et se contracter avec les changements de température.

«Le revêtement en vinyle est conçu pour se déplacer», explique Hock. « C’est un système flottant, pas rigide. Mais je vois tout le temps des entrepreneurs le clouant serré comme s’ils suspendaient des cloisons sèches. C’est une recette de catastrophe. »

Problèmes de substrat

Le revêtement en vinyle doit être installé sur une surface qui est en bon état. «Je dis toujours à mes clients: le mur derrière le mur compte le plus», explique Hock. « Si vous installez du vinyle sur un revêtement déformé ou des zones avec des problèmes d’humidité, vous causez des problèmes dans votre maison. »

Autres facteurs

Il y a quelques autres raisons pour lesquelles le revêtement en vinyle peut bouillonner, explique l’entrepreneur en restauration Shannon Allen, y compris les réactions avec des produits chimiques durs et des solutions de nettoyage inappropriées. «De plus, si un bâtiment s’installe ou expérimente les changements, cela peut faire en sorte que le revêtement se boucle ou bulle», dit-il. «Les termites ou autres insectes peuvent également mâcher le revêtement sous le revêtement, entraînant une déformation ou un bouillonnement.»

Les dégâts de la grêle peuvent également provoquer un revêtement bouillonnant. Et bien que les défauts de fabrication soient rares, ils peuvent se produire.

Comment réparer le revêtement en vinyle bouillonné

Une fois que vos panneaux ont bouclé, leur intégrité a été compromise. Cela signifie que le seul correctif consiste à les remplacer.

Exposition à la chaleur

Si la source de chaleur provenait du soleil, pensez à échanger les panneaux endommagés avec des couleurs plus claires. «L’utilisation de couleurs plus claires peut réduire l’absorption de chaleur», explique Hassan. «J’ai travaillé une fois sur une maison où le bouillonnement a commencé près d’un mur orienté au sud avec un revêtement sombre, donc le changement de panneaux vers une teinte plus claire a aidé à empêcher le problème de revenir.»

Humidité piégée

Encore une fois, vous devrez remplacer les panneaux affectés. «Lorsque les panneaux sont retirés, vous pouvez ensuite vérifier pour voir s’il y a des dommages à l’humidité et ce qui l’a causé, puis régler la racine du problème afin que vous ne fassiez pas face au même problème à l’avenir», a déclaré le spécialiste de la construction Drew Mansur.

Installation incorrecte

Si le vinyle bouillonnant est le résultat de panneaux trop serrés, la bonne nouvelle est que vous n’avez probablement pas à en acheter de nouveaux. Au lieu de cela, vous pouvez simplement réinstaller les panneaux en utilisant la bonne technique de clouage, ce qui laisse suffisamment d’espace pour le mouvement.

Comment empêcher le brouillage de revêtement en vinyle

En général, pour éviter de bouillonner le revêtement, ne l’installez jamais par temps inférieur à 40 degrés, ou le matériau peut devenir cassant, plus problématique une fois qu’il se réchauffe. «N’oubliez pas que le vinyle a besoin de place pour respirer», explique Hock. « Pensez-y comme des rideaux suspendus, et non de la construction d’une forteresse. »

En outre, il est important de suivre les instructions de soins du fabricant après l’installation, qui incluent généralement le laver régulièrement avec un tuyau de jardin et des pinceaux à poils doux, explique l’entrepreneur Austin Lako. «La plupart des fabricants découragent l’utilisation des rondelles de pression et des produits chimiques de nettoyage durs, ce qui peut annuler la garantie et entraîner des dommages qui pourraient augmenter la probabilité de bouillonnement», dit-il. «L’une des idées fausses les plus courantes que j’entends est que le revêtement en vinyle est sans entretien.»

Exposition à la chaleur

Plus précisément pour l’exposition à la chaleur, ne faites jamais griller à moins de trois à cinq pieds du revêtement en vinyle, dit Lako, et si la lumière du soleil reflétée frappe votre revêtement, installez des écrans de fenêtre ou des auvents, ou placez stratégiquement l’aménagement paysager pour atténuer le problème.

«Les murs orientés au sud sont les plus à risque», explique l’entrepreneur Josh Riutta. De plus, «surveillez la déformation près des patios ou des fenêtres des voisins».

Hock recommande également d’utiliser un thermomètre infrarouge pour vérifier la température de tout revêtement en question. «Les propriétaires sont toujours choqués lorsque je leur montre que leur revêtement atteint plus de 140 degrés de la lumière réfléchie», dit-il. « Si une zone atteint constamment plus de 140 degrés, vous êtes dans la zone de danger. »

Humidité piégée

Pour éviter que le vinyle ne bouillonne d’humidité, installez toujours une enveloppe de maison de qualité et assurez-vous que tout est sec avant l’installation, explique Riutta. Vérifiez également que les gouttières et le clignotement ne canalisent pas l’eau derrière le revêtement.

«La prévention commence par une installation minutieuse et s’assurer qu’il y a suffisamment de flux d’air derrière le revêtement pour garder les choses au sec», explique Hassan. « Évitez de précipiter l’installation ou de couper les coins sur les barrières et la ventilation de l’humidité, et ces bulles ne vous dérangeront pas beaucoup. »

Installation incorrecte

Lors de l’installation d’un revêtement en vinyle, vérifiez les recommandations du fabricant pour un espacement approprié entre la tête de l’ongle et la surface du mur, qui varie généralement de 1/32 ″ à 1/8 ″.

«Utilisez une bride de clouage et centrez chaque clou dans la fente», explique Lako. « Une bonne règle d’or: si le revêtement ne peut pas se déplacer légèrement d’un côté à l’autre lorsqu’il est tapé, il est cloué trop serré. »

Sur les experts

Chris Hock est fondateur de Earth Saving Solutions, un entrepreneur général à service complet au service de la région métropolitaine de Denver depuis 2008. Ses spécialités incluent les services de construction, de rénovation et de restauration.

est fondateur de Earth Saving Solutions, un entrepreneur général à service complet au service de la région métropolitaine de Denver depuis 2008. Ses spécialités incluent les services de construction, de rénovation et de restauration. Austin Lako est propriétaire de Lake Effect Extérieurs dans le sud-est du Michigan, qui se spécialise dans le remodelage extérieur, y compris la toiture, le revêtement et les decks.

est propriétaire de Lake Effect Extérieurs dans le sud-est du Michigan, qui se spécialise dans le remodelage extérieur, y compris la toiture, le revêtement et les decks. Josh Riutta est propriétaire de Mikku et Sons Roofing. Il a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du toiture et en tant qu’entrepreneur général.

est propriétaire de Mikku et Sons Roofing. Il a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du toiture et en tant qu’entrepreneur général. Ali Hassan est un spécialiste de la construction et de la toiture chez Rabbit Roofing en Floride.

est un spécialiste de la construction et de la toiture chez Rabbit Roofing en Floride. Shannon Allen est directeur des opérations commerciales chez Rainbow Restoration, une société de voisinage.

est directeur des opérations commerciales chez Rainbow Restoration, une société de voisinage. Drew Mansur est co-fondateur de TileCloud et Yabby, deux sociétés dans l’espace de rénovation, et tient un diplôme en gestion de la construction de l’Université de l’UNSW.

