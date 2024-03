Conseils pour planter des bulbes de jonquilles

Brent Heath connaît les jonquilles. En tant que vendeur d'ampoules de troisième génération et hybrideur de jonquilles pour son entreprise, Brent & Becky's Bulbs, il se fera un plaisir de vous régaler d'histoires fascinantes sur les jonquilles qui ont été transmises de génération en génération.

L’une de mes préférées est l’histoire de l’arrivée des jonquilles aux États-Unis. Heath décrit comment les premières jonquilles importées de notre pays provenaient de femmes effectuant le voyage océanique vers les États-Unis depuis l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie.

« Les jonquilles, en dormance en été, pourraient voyager sur un bateau pendant des mois sans aucun dommage », explique Heath. « Les dames disposaient d'un espace limité pour apporter des objets de la maison, alors elles ont cousu des bulbes de jonquilles dans les ourlets de leurs jupes. Ils servaient à deux fins : leur apporter quelque chose de cher de chez eux et alourdir leurs jupes lorsque la brise soufflait sur le pont du navire.

Aujourd'hui, il existe environ 28 000 variétés de jonquilles enregistrées aux États-Unis, dont 50 ont été hybridées par Heath. Bien qu'ils fleurissent tous dans des tons de jaune ou de blanc, leur période de floraison peut varier considérablement de la fin de l'automne au début de l'été. La plupart ont tendance à fleurir du début du printemps à la fin du printemps. Les variétés populaires incluent Dutch Master, Mount Hood, Tahiti, Jetfire, Thalia et Minnow.

Quand acheter des jonquilles

Vous trouverez des variétés de jonquilles produites en série en vente dans vos jardineries locales et dans les magasins de rénovation domiciliaire à partir du début de l'automne. Mais, pour quelque chose de plus unique, essayez une source de vente par correspondance, comme les ampoules Brent & Becky's, John Scheepers et les ampoules anciennes de Old House Gardens. Plus vous commandez tôt, meilleur est le choix.

Remarque : assurez-vous de vérifier la zone USDA de la variété que vous achetez, car elle peut varier considérablement, des zones USDA 3 à 9.

Quand planter des jonquilles

Il est généralement un peu trop tôt pour planter des jonquilles lorsqu'elles commencent à apparaître dans les magasins. Attendez que la température du sol varie de 50 F à 60 F (généralement environ six semaines avant que le sol ne gèle), car c'est à ce moment-là que les bulbes à floraison printanière font leurs racines. Une épaisse couche de paillis aidera à garder le sol plus chaud plus longtemps, afin qu’ils aient plus de temps pour s’établir.

Il est extrêmement important que les bulbes de jonquilles nouvellement plantés commencent à produire des racines avant que le sol ne gèle. Une fois cela fait, les parois cellulaires des bulbes deviennent élastiques. Heath le décrit comme si les ampoules étaient infusées d'« antigel ». Sans cela, ils peuvent geler puis pourrir.

Où planter des jonquilles

Choisir un endroit approprié pour planter les jonquilles est l’un des facteurs les plus importants de leur réussite. Recherchez un endroit ensoleillé pendant au moins huit heures par jour et relativement sec avec un excellent drainage du sol. Si vous les plantez dans des conditions ombragées et humides, vous ne les verrez probablement pas fleurir et les bulbes pourraient succomber à une maladie fongique appelée Fusarium oxysporum.

Ne vous laissez pas tromper par l'ensoleillement de votre jardin au début du printemps, avant que les arbres ne feuilles. Les jonquilles ont besoin d'au moins huit semaines de soleil supplémentaires après la fin de leur floraison pour absorber suffisamment d'énergie et pouvoir refleurir au printemps suivant. Par conséquent, plantez les bulbes de jonquilles à l’écart de l’ombre projetée par la canopée des grands arbres. Ce n'est pas grave si votre tuyau ne peut pas y atteindre.

« Comme les humains, la plupart des bulbes préfèrent dormir dans un lit sec lorsqu'ils sont en dormance », explique Heath.

Étant donné que les feuilles d'une jonquille doivent être exposées au soleil pour produire de l'énergie pour la plante, elles ne doivent jamais être regroupées ou regroupées une fois leur floraison terminée. Cette pratique empêche non seulement la plante de produire de l’énergie, mais elle peut également emprisonner l’eau au sommet du bulbe et favoriser les maladies.

Au lieu de cela, dissimulez le feuillage de vos jonquilles lorsqu'il entre en dormance en plantant des plantes plus hautes autour des bulbes ou en redirigeant le regard avec des fleurs aux couleurs vives qui fleurissent dans le coin opposé du jardin. Une fois que les feuilles d'une jonquille ont jauni, vous pouvez les retirer en toute sécurité sans endommager les bulbes désormais dormants.

Annick Vanderschelden/Getty Images

Comment planter des jonquilles

Si vous avez une tarière à portée de main, c'est un excellent outil à utiliser pour planter des jonquilles car elles aiment être plantées en profondeur. Les bulbes de jonquilles de bonne qualité mesurent généralement environ deux pouces de hauteur et pèsent environ autant qu’une balle de golf. Le trou de plantation doit être trois fois la hauteur du bulbe, vous devrez donc percer ou creuser un trou d'environ six pouces de profondeur pour chaque bulbe. Une tarière permet de le travailler rapidement.

Assurez-vous de placer l'ampoule au fond du trou avec le côté pointu vers le haut. La tige et les feuilles émergeront du haut et les racines pousseront du bas plat du bulbe.

Comme la plupart des plantes, les bulbes de jonquilles prospèrent lorsque les nutriments essentiels sont présents. Ils réagissent avec une grande vigueur lorsqu'ils sont nourris avec du compost. Mélangez un peu de compost avec votre terre natale lorsque vous remblayez le trou, puis recouvrez les bulbes d'une autre couche de compost de 1 pouce de profondeur au printemps.

Répulsif Naturel

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens choisissent de cultiver des jonquilles plutôt que des tulipes est qu’elles sont pratiquement à l’épreuve des parasites. C'est parce qu'ils sont toxiques. Le nom botanique de la jonquille est Narcissequi est dérivé de la racine du mot stupéfiants ce qui signifie « stupéfiant ». L’alcaloïde contenu dans la jonquille (c’est ce qui la rend toxique) est un stupéfiant mortel.

La bonne nouvelle, comme l'explique Heath, est qu'« ils ont si mauvais goût que vous n'avez vraiment pas à vous soucier des animaux de compagnie ou des enfants qui les mangent ». Même les insectes trouvent le pollen de jonquille désagréable. Les plantes produisent rarement des graines car leurs fleurs ne sont pas pollinisées.

Profitez de vos jonquilles chaque printemps

Une fois que vous avez planté vos bulbes de jonquilles à l’automne, il ne vous reste plus qu’à attendre pour profiter des fleurs qui germeront au printemps suivant. Toute l’énergie dont ils ont besoin pour fleurir est déjà contenue dans le bulbe, donc aucun engrais chimique n’est nécessaire pour leur faire produire des fleurs. Le compost que vous aurez ajouté à l’automne sera suffisant.

Les jonquilles sont des bulbes vivaces qui reviennent et fleurissent année après année sans avoir besoin d’être replantés. S'il est cultivé dans un environnement approprié, un seul bouquet de jonquilles peut vivre 100 ans ou plus. Chaque bulbe se multipliera et la touffe s'agrandira à chaque saison.

Si vous souhaitez diviser vos bulbes de jonquilles pour les répartir à d'autres endroits de votre jardin, faites-le au moment où les feuilles commencent à jaunir en été. Soulevez toute la touffe, séparez les bulbes et replantez-les dans leur nouvelle maison en utilisant la méthode décrite ci-dessus. Voici quelques conseils pour replanter des plantes en pot.

« Pour cueillir une jonquille, passez votre doigt sur la tige, placez votre pouce du côté opposé et tirez vers le haut pour casser la tige », explique Heath. « Ne coupez pas la tige pour la cueillir. En retirant la tige du bulbe, vous obtiendrez une tige qui retient mieux l'eau et des fleurs qui durent plus longtemps dans un vase.