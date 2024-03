Si votre maison a été construite avant 1978, il est important de savoir identifier la peinture au plomb. L’exposition à la peinture au plomb par ingestion ou inhalation peut avoir de graves conséquences sur la santé, en particulier pour les enfants et les fœtus en développement. J’ai fait identifier et enlever la peinture au plomb dans plusieurs maisons dans lesquelles j’ai vécu ou loué pour assurer la santé et la sécurité de ma famille et de mes locataires. Ici, pour vous aider à apprendre comment identifier la peinture au plomb et que faire si vous la trouvez, Bill Carroll, Ph.D. de l’Université d’Indiana et Shayne Pancione de Pancione Painting Plus.

À propos des experts

Bill Carroll, Ph.D. est professeur adjoint de chimie à l’Université d’Indiana. Ancien vice-président des questions industrielles chez Occidental Chemical Corporation, il est actuellement directeur de Carroll Applied Science à Dallas, au Texas.

Shayne Pancione est le propriétaire de Pancione Painting Plus à Easthampton, Massachusetts. Il est un rénovateur certifié Lead-Safe avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture.

Qu’est-ce que la peinture au plomb ?

La peinture au plomb est une peinture formulée avec des pigments ou des additifs à base de plomb. Il a été démontré que le plomb, élément naturel, augmente la lavabilité, la durabilité et la résistance de la peinture. Grâce à ces qualités additives, il est rapidement devenu un ingrédient populaire dans les peintures manufacturées.

La peinture au plomb est utilisée aux États-Unis depuis l’époque coloniale, mais ses dangers n’ont été pleinement compris qu’au XXe siècle. L’utilisation, la vente et la fabrication de peinture au plomb ont été interdites par le gouvernement fédéral aux États-Unis en 1978.

Comment identifier la peinture au plomb

Voici quelques étapes à suivre pour identifier la peinture au plomb.

Inspecter visuellement

Si votre maison a été construite avant 1978, vous pouvez rechercher des signes visibles de peinture au plomb.

Carroll décrit un effet « alligator » dans la peinture au plomb qui commence à ressembler à la peau d’un alligator à mesure qu’elle « se fend et se fissure avec l’âge ». Pancione dit que la peinture au plomb « crépite en vieillissant et ne s’écaille pas comme la peinture typique ». Si vous avez peint des surfaces qui ressemblent à ceci, il pourrait s’agir de peinture au plomb.

Utilisez un kit à la maison

Les kits de détection de plomb à domicile sont abordables, faciles à utiliser et disponibles dans la plupart des centres de rénovation. Les kits contiennent souvent des tampons ou des bâtons qui deviennent roses lorsqu’ils sont frottés sur de la peinture au plomb, mais leur précision est limitée. « Dans de nombreux cas, des couches de peinture plus récentes ont été appliquées, donc une analyse de surface peut ne pas montrer de plomb », explique Carroll.

Pancione ajoute que les tests à domicile sont une bonne chose, mais en cas de doute, « vous devriez vous fier aux tests professionnels ».

Envoyer des échantillons de peinture à un laboratoire

Pour des résultats précis de détection du plomb, envisagez d’envoyer un échantillon de peinture à un laboratoire environnemental.

Recherchez un laboratoire certifié par l’Environmental Protection Agency (EPA) ou un laboratoire qui participe à un programme de contrôle de la qualité comme le programme de tests analytiques de compétence en laboratoire environnemental de l’American Industrial Hygiene Association (AIHA ELPAT). Pour obtenir de l’aide pour trouver un laboratoire réputé, consultez la liste des laboratoires accrédités de l’AIHA.

Embaucher un inspecteur principal de la peinture ou un évaluateur des risques

L’EPA recommande de procéder à une inspection ou à une évaluation certifiée de la peinture à base de plomb pour déterminer la présence de peinture au plomb.

Une inspection de peinture à base de plomb teste les surfaces peintes d’une maison. Une évaluation des risques teste la présence de plomb sur les surfaces peintes, la poussière et la terre et recommande soit la réduction (élimination), soit le confinement (encapsulation) de la peinture au plomb.

Que faire si vous découvrez de la peinture au plomb dans votre maison

S’il a été déterminé qu’il y a de la peinture au plomb dans votre maison, suivez ces étapes pour réduire le risque d’exposition.

Ne pas déranger: N’essayez pas de gratter, poncer ou enlever la peinture au plomb.

N’essayez pas de gratter, poncer ou enlever la peinture au plomb. Surveillez de près les enfants : Éloignez les enfants des zones suspectées de peinture au plomb.

Éloignez les enfants des zones suspectées de peinture au plomb. Embaucher un évaluateur de risques : Un évaluateur de risques peut formuler des recommandations basées sur les résultats de laboratoire ou d’inspection, ou peut produire un rapport complet d’évaluation des risques.

Un évaluateur de risques peut formuler des recommandations basées sur les résultats de laboratoire ou d’inspection, ou peut produire un rapport complet d’évaluation des risques. Embauchez des professionnels certifiés en gestion des peintures à base de plomb : Les entreprises de réduction ou les entrepreneurs certifiés au plomb peuvent retirer ou encapsuler la peinture au plomb trouvée dans votre maison.

Les entreprises de réduction ou les entrepreneurs certifiés au plomb peuvent retirer ou encapsuler la peinture au plomb trouvée dans votre maison. Prenez des précautions lors de projets de rénovation et de peinture : Embauchez un entrepreneur certifié sans plomb pour effectuer des rénovations domiciliaires ou suivez les directives de l’EPA si vous effectuez des travaux dans votre propre maison qui pourraient perturber la peinture au plomb, même si elle est encapsulée.

Comment enlever la peinture au plomb

L’élimination de la peinture au plomb n’est pas un projet de bricolage. Conformément aux règles de l’EPA, vous devez embaucher une entreprise certifiée de réduction du plomb.

Précautions de sécurité pour enlever la peinture au plomb

La chose la plus sûre que vous puissiez faire pour protéger votre famille est de faire appel à une entreprise de réduction des peintures au plomb réputée et certifiée.

Prévoyez de quitter votre maison pendant le processus de réduction. Les paramètres sécuritaires de qualité de l’air seront vérifiés par l’équipe de réduction une fois les travaux terminés, après quoi vous pourrez rentrer chez vous en toute sécurité.

Quels sont les risques pour la santé associés à la peinture au plomb ?

Une peinture au plomb intacte et en bon état n’est pas intrinsèquement dangereuse. Cependant, la peinture au plomb détériorée ou perturbée crée des copeaux et de la poussière en suspension dans l’air, qui sont toxiques en cas d’inhalation ou d’ingestion.

Il faut très peu d’exposition au plomb chez les enfants et les fœtus en développement pour provoquer une multitude de problèmes de santé graves, notamment des lésions nerveuses et cérébrales. « Cela peut retarder leur croissance et entraîner des retards de développement », explique Pancione.

Les enfants courent également un risque accru d’ingérer des éclats de peinture. « Curieusement, les éclats de peinture au plomb ont un goût légèrement sucré » qui plaît aux enfants, selon Carroll.

Chez les adultes, l’exposition au plomb peut provoquer des maux de tête, de la fatigue, de l’hypertension, des maladies rénales ou cardiaques.

Si la peinture au plomb qui se détériore est laissée seule, elle continuera à créer de la poussière et des éclats de peinture qui, avec le temps, peuvent causer de graves problèmes de santé, même chez les adultes.

Est-il sécuritaire de peindre sur de la peinture au plomb ?

Ça dépend.

La peinture au plomb qui ne se détériore pas, n’est pas endommagée ou ne se trouve pas sur une surface à usage intensif ou à friction peut être peinte à l’aide de peinture encapsulée.

« La peinture empêchera la peinture au plomb d’être exposée », explique Pancione, « elle la scelle au niveau de la surface. »

Encapsulate n’est pas recommandé pour une utilisation sur de la peinture au plomb détériorée ou endommagée, ni sur les fenêtres, les portes et toute autre surface très utilisée ou mobile qui pourrait s’écailler ou frotter et créer de la poussière.