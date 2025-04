Ce style de maison californien vaut plus sur le marché que tout autre dans l’État

Comprendre le style méditerranéen commence par une composante cruciale: une connexion directe à la nature et à une vie facile. De l’extérieur, les maisons reflètent l’apparence des haciendas et des villas avec des toits carrelés et des murs en plâtré. Les arches sont une autre caractéristique récurrente dans les maisons méditerranéennes. Si vous souhaitez expérimenter la tendance méditerranéenne ou augmenter votre architecture existante, vous ne pouvez pas vous tromper avec les carreaux. Les carreaux à motifs influencés par le Maroc et l’Espagne peuvent facilement être ajoutés à votre porche ou patio. Le fer forgé est un autre matériau clé pour envisager d’ajouter à votre maison. Pour plus de conseils et de trucs, considérez ces idées de décoration méditerranéenne qui inspireront la prochaine cure de jouvence extérieure de votre maison.

Vous n’avez pas à repartir de zéro pour incorporer des touches d’inspiration méditerranéenne dans votre maison, surtout tout au long de votre intérieur. Si vous vous demandez comment décorer votre maison dans un style méditerranéen, considérez d’abord votre palette de couleurs. Inspirez-vous des paysages naturels du sud de l’Europe, notamment le rouge en terre cuite, les bruns terreux, les blues océaniques et les verts d’olive. La palette de couleurs doit sembler naturelle, mais riche et a une profondeur visible. Les matériaux naturels aideront à compléter la palette de couleurs et à ajouter à l’atmosphère méditerranéenne. Pensez à ajouter du lin, du bois et du décor en pierre. Enfin et surtout, un autre moyen simple d’établir davantage la connexion à la nature consiste à incorporer la verdure vivante dans tout votre espace.