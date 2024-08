Après 5 mois de tests de sommeil, voici notre avis sur le matelas hybride rafraîchissant Cocoon Chill

Offre Flash du mois d’août : 35 % de réduction + oreillers, draps et protège-matelas gratuits (lot d’une valeur allant jusqu’à 199 $)

J’utilise exclusivement des matelas en boîte depuis une dizaine d’années. Des appartements universitaires à un loft en centre-ville, en passant par une maison et quelques endroits entre les deux, j’ai beaucoup déménagé au cours des 10 dernières années et j’ai également utilisé une poignée de matelas. Si vous êtes un peu nomade ou si vous vivez dans de petits espaces, vous savez que les matelas en boîte sont tout simplement judicieux. Cependant, l’inconvénient est que vous ne pouvez souvent pas tester les matelas en boîte avant de les acheter.

Après mon dernier déménagement, j’étais à la recherche d’un nouveau matelas (encore une fois). Mais cette fois, j’étais à la recherche d’un matelas en boîte qui 1) aiderait à soulager les tensions dans mon dos, 2) offrirait un effet rafraîchissant et 3) durerait plus de quelques années. C’est là qu’intervient le matelas Cocoon Chill. Lisez la suite pour découvrir mon avis honnête après avoir testé le matelas pendant plusieurs mois.

Qu’est-ce que le matelas Cocoon Chill ?

Le matelas Cocoon Chill de Sealy répond à tous mes critères. Il est livré dans une boîte (ce qui signifie qu’il est facile à transporter par vous-même ou avec l’aide d’une autre personne), comprend une garantie de 10 ans et, le meilleur dans tout ça, il offre un bon maintien et est rafraîchissant.

Chelsey Borson, consultante certifiée en sommeil et fondatrice de Luna Leaps, déclare : « Même si vous ne vous considérez pas comme un dormeur qui a chaud, un matelas rafraîchissant peut quand même vous apporter des bienfaits. La température de notre corps fluctue naturellement pendant le sommeil, et avoir un matelas qui aide à réguler la température peut améliorer le confort général et favoriser une meilleure qualité de sommeil. »

Il existe deux versions différentes de ce modèle : le Chill en mousse à mémoire de forme et le Chill hybride. J’ai choisi le Chill hybride car il est plus épais de 5 cm et possède une combinaison de mousse à mémoire de forme et de ressorts hélicoïdaux (ou ressorts internes) pour un soutien et un confort accrus. Les deux matelas Chill ont une sensation moyenne et comprennent une housse rafraîchissante qui absorbe et dissipe la chaleur. Les deux comprennent également des oreillers et des draps gratuits, ce qui est un bonus. Alerte spoiler : les oreillers sont beaucoup plus confortables que ce à quoi je m’attendais !

Le matelas hybride Chill est également doté d’un support de bord supplémentaire (un périmètre en acier) conçu pour vous permettre de bouger davantage. Les ressorts situés sous la couche de mousse à mémoire de forme réduisent le transfert de mouvement et offrent un soutien ciblé pour vous empêcher de vous réveiller au milieu de la nuit.

Matelas Cocoon Chill De la collection primée Chill, ce matelas hybride de 12 pouces absorbe et dissipe la chaleur, vous gardant au frais pendant votre sommeil.

Caractéristiques du matelas Cocoon Chill

La collection de matelas Chill est la collection la plus vendue de Cocoon. Elle est conçue pour offrir une technologie de refroidissement et un soutien supérieur afin que vous vous endormiez plus rapidement et que vous restiez au frais toute la nuit. Le matelas hybride Cocoon Chill est un matelas de 12 pouces avec un mélange de mousse à mémoire de forme et de ressorts. Les ressorts ajoutent du soutien et un léger rebond et, je pense, un peu plus de confort. Comme mentionné, le matelas est enveloppé dans une housse rafraîchissante, mais vous pouvez ajouter une technologie de refroidissement supplémentaire si vous avez très chaud. (Je n’ai pas opté pour cette mise à niveau.)

Sous la housse rafraîchissante, le matelas hybride Chill est doté d’une couche de mousse à mémoire de forme pour soulager la pression, d’une couche d’amortissement pour réduire le transfert de mouvement, puis de ressorts recouverts de tissu pour un soutien supplémentaire et une meilleure circulation de l’air. La taille queen mesure 79,5 pouces sur 60 pouces. Les tailles disponibles incluent twin, twin long, full, queen, king et California king, vous permettant ainsi de choisir la taille de matelas dont vous avez besoin pour n’importe quel espace, même un dortoir.

Comment nous l’avons testé

Le matelas Cocoon Chill est arrivé chez moi dans une longue boîte noire relativement fine. J’ai pu l’installer seule dans la maison et j’ai eu recours à mon partenaire pour soulever la boîte. Le plus impressionnant lors de l’arrivée et du déballage du matelas, c’est qu’il n’a fallu que 30 minutes pour le gonfler et le préparer à l’emploi. En général, les matelas en boîte prennent 24 à 72 heures pour se gonfler complètement et être prêts pour une nuit de sommeil. J’ai pu commencer à utiliser mon nouveau matelas Cocoon le soir où je l’ai déballé, ce qui est idéal si vous prévoyez de le faire livrer dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison. (Pas besoin de dormir par terre ou sur un matelas pneumatique après avoir emménagé !)

Après cinq mois d’utilisation nocturne, je suis impressionné par la résistance du matelas Cocoon Chill. Il a conservé sa forme et son confort d’origine, deux éléments essentiels lors d’un investissement dans un matelas. De nombreux matelas en mousse à mémoire de forme ont tendance à s’enfoncer ou à s’affaisser avec le temps. Je n’ai pas rencontré ce problème avec le Cocoon Chill, et je pense que c’est dû au fait qu’il s’agit d’une combinaison de mousse à mémoire de forme et de ressorts hélicoïdaux. Je l’utilise également avec un ensemble de sommiers à ressorts, ce qui, je pense, l’aide à conserver sa forme.

En tant que personne souffrant de sciatique sévère (douleurs lombaires), j’ai constaté que le matelas hybride Chill maintient mes maux de dos à distance tout au long de la nuit (ce que mon ancien matelas faisait). pas J’ai tendance à m’endormir sur le dos et à me retourner sur le côté pendant la nuit. Je trouve que le matelas Chill fait du bon travail pour garder ma colonne vertébrale alignée, ce qui aide à prévenir les douleurs dans le bas du dos. En d’autres termes, je me réveille en me sentant soulagé de mes maux de dos, ce qui n’était rien de moins que joyeux puisque mon ancien matelas ne me procurait aucun soulagement. De plus, la grande capacité d’absorption des mouvements du matelas m’empêche de me réveiller brusquement chaque fois que je me retourne pendant la nuit.

En ce qui concerne le refroidissement, une fois le matelas recouvert d’un protège-matelas, de draps et de couvertures, je ne remarque pas de énorme Effet rafraîchissant. Si vous aimez les surmatelas, cela peut ajouter une barrière supplémentaire au-dessus de la housse rafraîchissante. Cependant, je dirai que le lit ne semble pas aussi chaud et étouffant lorsque je me couche le soir. Mon partenaire, qui est un pull de nuit, remarque également qu’il transpire moins pendant la nuit et qu’il se réveille avec des draps de séchage. Si vous recherchez des effets rafraîchissants supplémentaires, je vous recommande d’ajouter la technologie Extra-Chill.

Avantages

Livré dans une boîte, facile à déplacer et à transférer

Prêt à l’emploi après 30 minutes d’ouverture

Hauteur de 12 pouces

Sensation moyennement ferme

Couverture de refroidissement avancée

Mousse à mémoire de forme adaptative

Prise en charge améliorée des bords sur le modèle hybride

La mousse à mémoire de forme et les ressorts offrent soutien et confort

Large gamme de tailles de matelas

Comprend des oreillers et des draps gratuits

Livraison gratuite

Période d’essai de 100 nuits

Garantie limitée de 10 ans

Les inconvénients

Un peu cher par rapport à certains autres matelas en boîte, mais toujours abordable pour un matelas

Peut ne pas convenir aux personnes à la recherche d’un matelas en mousse à mémoire de forme extra-doux

FAQ

Quelle est la limite de poids du matelas Cocoon ?

Le matelas Cocoon Chill de Sealy a une limite de poids annoncée de 500 livres.

Comment nettoyer un matelas Cocoon ?

La housse du matelas Chill n’est pas conçue pour être retirée ou lavée, mais vous pouvez nettoyer les taches sur le matelas. La marque recommande d’utiliser un chiffon humide avec un mélange d’eau et de détergent doux pour frotter doucement les taches ou les zones préoccupantes. Ensuite, vous devez laisser le matelas sécher à l’air libre.

Ce que les autres critiques ont à dire

Le matelas Chill a obtenu une note moyenne de 4,7 étoiles sur cinq de la part de plus de 8 400 évaluateurs sur le site Web de Cocoon.

« J’étais sceptique à l’idée de commander un matelas en ligne, mais je suis tellement contente d’avoir pris le risque », écrit Jamie, un critique cinq étoiles. « Il est extrêmement confortable, mais ferme. J’ai remarqué une amélioration significative de ma régulation de température pendant la nuit. Je me réveillais deux à trois fois avant de changer. Je le recommande vivement !!! »

« Le matelas est légèrement plus ferme que ce qui est annoncé, mais étonnamment, il est parfait pour moi. Je n’ai pas mieux dormi depuis 10 ans », partage Dave B., un autre critique cinq étoiles. « La technologie de gestion de la température de la mousse est assez étonnante, et je n’ai pas eu une seule surchauffe, ce qui était un problème courant avec mon précédent produit en mousse. Dans l’ensemble, c’est un matelas tout simplement merveilleux et je le recommande vivement à tout le monde. »

Varnrae, critique cinq étoiles, déclare : « Comme je suis du genre à aller dans un magasin de matelas, à m’allonger sur quelques-uns, à hausser les épaules et à en choisir un au hasard, acheter un matelas en ligne ne m’a pas fait peur. Celui-ci était facile à commander, rapide à expédier et à livrer et encore plus facile à installer. C’est un carton lourd, mais rien de trop fou, et il est confortable pour dormir. Il n’est ni super ferme ni trop mou. Je le recommanderais à tous ceux qui ne savent pas ce qu’ils veulent dans un matelas et qui ne veulent pas payer beaucoup. »

Verdict final

Ces derniers mois, je me repose très bien sur mon matelas hybride Chill. Franchement, mieux que ce à quoi je m’attendais. Comparé aux autres matelas en boîte que j’ai achetés et utilisés, c’est de loin le meilleur. Si vous recherchez un matelas facile à commander, à faire livrer et à déplacer dans un espace restreint, c’est celui qu’il vous faut. Il est également idéal pour les personnes qui ne savent pas si elles préfèrent un matelas ultra-doux ou dense, car il s’agit d’un véritable matelas au toucher moyen avec un soutien suffisant.

Après presque six mois d’utilisation, je recommanderais toujours le Cocoon Chill à tous ceux qui recherchent un matelas hybride en boîte pratique et confortable. Si vous êtes fan de la mousse à mémoire de forme, mais que vous souhaitez le soutien et le ressort supplémentaires des ressorts, le matelas hybride Chill est un choix de qualité qui offre le meilleur des deux mondes.

Où acheter le matelas Cocoon Chill

VIA LE MARCHAND

Vous souhaitez remplacer votre matelas malodorant et affaissé par un matelas de remplacement digne de ce nom ? Cocoon by Sealy a ce qu’il vous faut. Vous pouvez acheter le matelas Chill chez Cocoon by Sealy. La mousse à mémoire de forme Chill est vendue au détail à 1 079 $ pour un lit queen, et l’hybride Chill coûte 1 389 $ pour un lit queen. Les prix varient en fonction de la taille, et Cocoon organise fréquemment des soldes sur cette collection, il y a donc de bonnes chances que vous puissiez en acheter un directement auprès du détaillant à une fraction du prix.

