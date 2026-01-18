37 000 BMW rappelées parce que leur volant est devenu voyou

Si vous passez du temps sur un forum ou un coin d’Internet lié à l’automobile, il y a de fortes chances que vous ayez récemment vu des vidéos de véhicules BMW présentant des mouvements indésirables du volant. Ces vidéos sont souvent prises par le conducteur et montrent un mouvement rapide des roues se produisant spontanément. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment annoncé que BMW rappelait près de 37 000 véhicules en raison de ce problème dangereux. Si vous possédez l’un des véhicules en question, vous devrez être extrêmement prudent et planifier une réparation dès qu’elle sera disponible.

Pourquoi BMW rappelle-t-il autant de véhicules ?

Le rapport de la NHTSA rapporte que pour les près de 37 000 véhicules rappelés, « lorsque le véhicule est à l’arrêt, un mouvement (rotation) inattendu du volant peut se produire ». Il s’agit d’un problème car « un mouvement involontaire du volant alors que le véhicule est à l’arrêt augmente le risque de blessure et, sur la route, d’accident ».

Évitez autant que possible de conduire votre BMW jusqu’à ce que vous receviez la confirmation officielle que vous pouvez conduire en toute sécurité. Cela n’a aucun sens de mettre votre entourage ou vous-même en danger inutilement.

Quels véhicules BMW ont des problèmes de volant ?

Selon le dossier de rappel, près de 37 000 véhicules BMW sont sujets à ce mouvement problématique du volant. Si vous possédez un X3 2025 ou 2026, vous devez faire preuve d’une extrême prudence jusqu’à ce que vous puissiez confirmer si votre véhicule fait ou non partie de ce rappel.

En attendant, gardez un œil sur votre boîte mail. BMW enverra des lettres aux propriétaires début février 2026. Vous pourrez également rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA à partir du 2 février 2026.

Comment BMW va-t-il corriger le mouvement du volant ?

BMW affirme que « le logiciel du système de direction sera mis à jour gratuitement, soit par liaison radio (OTA), soit par un concessionnaire ». Donnez la priorité à l’installation de cette mise à jour logicielle dès qu’elle sera disponible. Un mouvement inattendu des roues est extrêmement dangereux et vous ne pourrez peut-être pas reprendre le contrôle à temps pour éviter un désastre. Pour votre propre bien, ainsi que celui de vos passagers et de vos collègues conducteurs, soyez prudent et faites preuve d’une grande prudence.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client BMW au 1-800-525-7417. Le numéro de rappel NHTSA pour ce problème est 25V857000. Vous pouvez également vous rendre sur le site de la NHTSA pour vérifier votre NIV par rapport au rappel et voir si l’organisation a de nouvelles informations à publier.

Source

Mouvement involontaire du volant, National Highway Traffic Safety Administration, 2025.