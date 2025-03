168 000 Toyota Siennas se sont rappelées sur des ceintures de sécurité défectueuses

Les conducteurs prennent souvent pour acquis que les ceintures de sécurité dans nos voitures travail. Malheureusement, cela peut ne pas être le cas pour certains voyageurs conduisant des mini-fourgonnettes Toyota. Il y a un rappel important qui a un impact sur Toyota Siennas qui ne devrait pas être non traité. Lisez la suite pour tout savoir sur le rappel, que votre voiture soit sur la liste ou non, et que faire pour rester en sécurité si c’est le cas.

Quels véhicules Toyota sont rappelés?

Ce rappel affecte les mini-fourgonnettes de Toyota Sienna de 2021 à 2025. Environ 168 000 véhicules sont touchés. Les propriétaires peuvent s’attendre à recevoir des lettres sur le rappel par la poste d’ici la mi-avril 2025.

Pourquoi ces Toyotas sont-ils rappelés?

Selon le communiqué de presse de Toyota sur le rappel, ces voitures sont rappelées parce que «les Bolts reliant les dossiers de siège de la troisième rangée 60/40 aux assemblages inclinables n’ont peut-être pas été resserrés à des spécifications, ce qui fait que les véhicules du sujet ne répondent pas à certaines normes de sécurité.»

Pour cette raison, les ceintures de sécurité des mini-fourgonnettes de Sienna impactées peuvent ne pas fonctionner comme prévu, ce qui pourrait entraîner des blessures.

Que faire si ma Toyota est rappelée

Si votre véhicule est affecté par ce rappel, les concessionnaires Toyota serreront les boulons sur les assemblages de siège de troisième rangée à des spécifications appropriées sans frais au conducteur.

Pour voir si votre véhicule est affecté, visitez le site Web des rappels de Toyota et entrez vos informations VIN ou plaque d’immatriculation. Si vous avez des questions concernant le rappel et comment fixer un rendez-vous pour que votre voiture soit entretenue, contactez le support client Toyota en appelant le 1-800-331-4331.

