Un véhicule chaud peut-il gravement brûler votre peau ?

Quiconque a laissé sa voiture au soleil sait qu’il peut faire chaud, mais peut-il devenir dangereusement chaud ? C’est… assez chaud pour te brûler ? Pour répondre à cette question, posez-vous une autre : est-ce que je toucherais une surface suffisamment chaude pour faire frire un œuf ? Si vous pouvez répondre oui à cette question, vous avez une tolérance à la douleur inhabituellement élevée. La plupart des gens répondraient non.

Dans la partie de la Californie où je vis, les températures sont plus modérées que dans le reste de l’État, ou dans le sud-ouest dans son ensemble, mais même moi, je sais qu’il ne faut pas trop serrer le volant ou toucher le tableau de bord lorsque la voiture est restée au soleil. Selon l’avocat Kasey Klenda, vous pouvez certainement vous brûler, et il a l’expérience des réclamations pour blessures pour étayer son avertissement.

Cet article vous aidera à identifier les parties d’une voiture les plus dangereuses à toucher après avoir été exposée au soleil brûlant.

Peut-on se brûler par l’extérieur d’une voiture chaude ?

Tout d’abord, cela dépend de l’endroit où vous vivez, comme l’explique la spécialiste des assurances Melanie Musson : « Si vous habitez dans les États du Nord, votre voiture peut chauffer, mais vous n’avez probablement jamais été brûlé. Mais si vous habitez dans le Sud-Ouest, où il fait plus chaud et plus ensoleillé, les risques de vous brûler sont bien plus élevés. »

La couleur de votre voiture compte. W&W Auto Detailing a effectué un test de température sur divers véhicules lors d’une journée à 120 degrés et a constaté que la température de surface sur une voiture noire était supérieure à 200 degrés, tandis que sur une voiture blanche, elle n’était que de 140 degrés. Selon les directives de l’OSHA, 140 degrés sont suffisamment chauds pour nécessiter une protection contre les brûlures, donc les deux voitures pourraient vous brûler, mais la voiture noire le ferait plus rapidement.

Les sièges d’auto en cuir peuvent-ils devenir suffisamment chauds pour vous brûler ?

Jackyenjoyphotographie/Getty Images

Oui, dit Klenda. « Les surfaces des sièges en cuir et en vinyle peuvent en fait devenir suffisamment chaudes pour provoquer une irritation cutanée ou une brûlure au premier degré par contact direct. » Encore une fois, une règle de couleur s’applique : les sièges de couleur foncée deviennent plus chauds que ceux de couleur claire et sont moins susceptibles d’être simplement irritants et plus susceptibles de produire une brûlure au premier degré.

Un volant de voiture peut-il vous brûler ?

Lorsque je monte dans ma Subaru par une chaude journée avec le soleil qui traverse le pare-brise, le volant est presque impossible à toucher. J’essaie de le toucher le moins possible jusqu’à ce que la climatisation refroidisse l’habitacle ou que je conduise à l’ombre. Est-ce que ça pourrait me brûler si je tenais le coup ?

Mon instinct me dit oui, et Klenda et Musson sont en quelque sorte d’accord. « Votre volant pourrait vous brûler », explique Musson, mais elle ajoute ensuite un qualificatif : « Surtout s’il fait sombre et absorbe la lumière du soleil. » Mon volant a un revêtement de couleur claire, donc c’est peut-être sécuritaire, mais je ne suis pas pressé de le découvrir.

Une boucle de siège d’auto peut-elle vous brûler ?

La boucle de ceinture de sécurité est la partie de l’intérieur de votre voiture qui est la plus susceptible de vous brûler par une chaude journée. C’est l’une des pires causes de brûlures causées par une voiture chaude, explique Musson, et Klenda ajoute qu’elles peuvent brûler la peau au contact. Vous devez toujours attendre que la cabine refroidisse avant de boucler votre ceinture.

Comment éviter de vous faire brûler par votre voiture

Aapsky/Getty Images

« Il est préférable de prévenir les blessures », déclare Klenda. Voici quelques techniques préventives pour assurer votre sécurité et votre sécurité dans votre voiture :

Garez-vous à l’ombre autant que possible ;

Installez un écran solaire sur le pare-brise lorsque vous laissez votre voiture au soleil ;

Couvrez les sièges avec une serviette de couleur claire par temps chaud ;

Touchez les surfaces avec le dos de votre main avant de les saisir ;

Laissez les portes ouvertes pendant une minute avant de monter dans la voiture ;

Gardez les fenêtres fissurées pour créer un flux d’air.

À propos des experts

Kasey Klenda est avocat et associé chez Shull & Klenda. Il s’occupe régulièrement des questions liées aux véhicules à moteur, aux blessures graves, à la responsabilité du fait des produits et à la sécurité des enfants.

est avocat et associé chez Shull & Klenda. Il s’occupe régulièrement des questions liées aux véhicules à moteur, aux blessures graves, à la responsabilité du fait des produits et à la sécurité des enfants. Mélanie Musson est un expert en assurance et en finance associé à Clearsurance. Elle se spécialise dans l’industrie automobile, l’immobilier, la sécurité résidentielle, l’analyse des consommateurs, l’investissement et la finance.

Sources

AB Tech : Protection contre les brûlures OSHA ; (2026)

: Protection contre les brûlures OSHA ; (2026) YouTube: W&W Auto Detailing : Quelle est la température de votre voiture par une journée à 120 degrés ? Lectures de température à l’intérieur et à l’extérieur en été ; (2018)

EN RAPPORT: