J’ai construit ce crochet de guitare uniquement à partir de chutes de bois : voici comment cela s’est passé

Deux jours
Débutant
10 $ – 60 $
Introduction
Une guitare qui ramasse la poussière dans le placard n’est jamais jouée, c’est pourquoi nous avons conçu ce support mural pour guitare facile à garder à portée de main.
Je joue des instruments à cordes depuis l’âge de sept ans, et j’en ai plusieurs à montrer, tous rangés dans des étuis, occupant de l’espace dans les placards. Ce qui veut dire que je n’en sors presque jamais pour jouer. Mais je pense que si une guitare est sortie et me regarde en face, il y a de bien meilleures chances que je l’attrape et gratte quelque chose, même pour seulement 15 minutes. J’ai donc construit ce crochet de guitare pour en garder un bien en vue – et voici comment vous pouvez également en fabriquer un.
Aperçu du projet
Outils requis
- Foret 1/4″
- Embout Forstner 2-1/8″
- Coupe-bouchon 3/8″
- Scie à ruban
- Ponceuse à bande
- Pinces
- Foret à fraiser
- Ponceuse de détail
- Centres de chevilles
- Percer
- Perceuse à colonne
- Niveau
- Scie à onglet
- Ponceuse à broche
- Recherche de montants
Matériel requis
- Chevilles 1/4″
- Vis de 2″ pour suspendre
- érable 2x2x2′
- 2x2x4′ noyer
- Papier de verre assorti
- Colle CA
- Ancrages pour cloisons sèches
- Toile de protection en plastique
- Huile de noix
- Colle à bois
Projet étape par étape (9)
Découper et coller
Si vous achetez du bois pour ce projet, coupez trois morceaux de 1 1/2 po. x 1-1/2 po. stock à 18 pouces. long : deux noyer et un en érable. Ce seul panneau collé donne les trois pièces dont vous aurez besoin plus tard.
Un crochet de guitare est cependant un petit projet, ce qui le rend parfait pour utiliser des chutes de bois. Nous avons construit le nôtre à partir de chutes et de chutes, et comme nos pièces ne mesuraient que 12 pouces de long, nous avons collé deux panneaux plus courts au lieu d’un pour obtenir un rendement suffisant.
Collez les bandes ensemble pour former un panneau (ou deux) en alternant les essences de bois : Noyer, Érable, Noyer. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de colle pour la voir sortir des coutures lorsque les pinces sont appliquées. Fixez les panneaux ensemble et laissez-les sécher toute la nuit. Placer un morceau de toile de protection en plastique sous les panneaux collés gardera votre table de travail propre et facilitera son retrait lorsque la colle sera sèche.
Couper des morceaux en angle
Coupez le(s) panneau(s) en trois morceaux comme indiqué dans le dessin ci-dessous :
- Une section supérieure (A) de 5-1/4 pouces. de long avec un angle de 22 1/2 degrés à une extrémité et un angle de 45 degrés à l’autre. Coupez-le en longueur et coupez (ou l’oreille du chien) le haut de l’angle de 45 degrés pour vous donner un 1/2 po. point plat et mettez-le à la longueur.
- Une section centrale (B) de 6 pouces. long et a des angles de 22-1/2 degrés coupés aux deux extrémités.
- Une section inférieure (C) de 5-1/4 pouces de long avec un angle de 22-1/2 degrés aux deux extrémités. Encore une fois, coupez-le en longueur et coupez (ou l’oreille du chien) le haut des angles de 22 1/2 degrés pour vous donner un 1/2 po. point plat et mettez-le à la longueur.
Percez les trous
À la perceuse à colonne, utilisez un 2-1/8-in. Mèche Forstner pour percer des trous dans les pièces supérieure (A) et inférieure (C). Percez le trou dans les pièces supérieure (A) et inférieure avec le foret Forstner centré à 1-15/16 po. des extrémités écornées, au centre du collé.
Découper des ouvertures en forme de « U »
Utilisez une scie à ruban avec une clôture (ou une planche serrée comme une clôture) pour couper des lignes droites depuis les extrémités écornées vers les côtés du 2-1/8 pouces. trous juste percés dans les pièces supérieure (A) et inférieure (C). Cela créera le « U » pour accueillir le manche de la guitare.
Nettoyez toutes les marques de scie ou de perçage avec une ponceuse à broche.
Collez les morceaux ensemble
Utilisez des centres de chevilles pour joindre les pièces du haut (A), du milieu (B) et du bas (C) avec de la colle et des chevilles. Percez et utilisez des centres de chevilles pour aligner les chevilles et collez-les en place avec de la colle CA. Faites les trous légèrement plus grands que les chevilles pour vous donner une certaine marge de manœuvre et maintenir l’angle exact nécessaire pour un joint sans couture.
Conseil: L’utilisation de l’activateur CA permettra à la colle de prendre très rapidement.
Lisser le dos
Cela adoucira les coins en haut et en bas du crochet, pour un joli profil lorsqu’il sera accroché au mur.
Utilisez un compas pour tracer un rayon à l’arrière du joint entre les pièces supérieure (A) et centrale (B), et un autre au point inférieur de la pièce inférieure (C). Utilisez l’intérieur de l’articulation comme point de pivot pour votre courbe.
Découpez les deux rayons à l’arrière des joints à l’aide d’une scie à ruban. Nettoyez les courbes avec une ponceuse à bande ou une ponceuse à broche.
Touches finales
Une fois le crochet assemblé, quelques petites étapes le préparent à être accroché au mur :
- Sable final. Donnez à l’ensemble de la pièce un dernier passage avec une ponceuse de détail pour éliminer toutes les marques de scie restantes et arrondir tous les bords. Commencez avec un grain de 150 et progressez jusqu’à un grain de 320.
- Pré-percez les trous de suspension. À l’aide d’un foret fraisé, centrez le premier trou à 1-1/2 po. vers le bas à partir de la couture en haut de la section centrale (B), puis placez un deuxième trou de 1-1/2 po. en dessous.
- Fabriquez les bouchons. Pendant que vous êtes à la perceuse à colonne, utilisez un 3/8 pouces. coupe-bouchon pour couper deux bouchons dans l’érable. Déplacez le stock vers la scie à ruban, coupez les bouchons à l’arrière et poncez les façades.
- Huilez tout. Huilez généreusement le crochet et les bouchons avec deux à trois couches d’huile de noix. L’huile de noix ne fera pas relever le grain, mais si vous utilisez de l’huile d’abrasin ou une autre finition durcissante, poncez légèrement entre les couches pour l’abattre. Mettez les fiches de côté jusqu’à ce que vous soyez prêt à les accrocher.
Accrocher le crochet de la guitare
Avant d’enfoncer des vis, vérifiez le mur pour déceler la présence d’un montant. S’il n’y en a pas à l’endroit où vous voulez le crochet, installez d’abord un ancrage pour cloison sèche. Pré-percez votre trou, enfoncez la vis et utilisez un niveau de six pouces pour vous assurer que le crochet est suspendu de niveau et d’aplomb. Une fois monté, insérez les chevilles en érable dans les trous fraisés pour recouvrir les vis.
FAQ
Les supports muraux sont-ils mauvais pour les guitares ?
Accrocher une guitare à un crochet mural n’endommagera pas le manche. Le manche est suffisamment épais pour résister à la tension des cordes et ne pas perdre sa forme. C’est pourquoi il est également assez solide pour être accroché à un crochet de guitare. Une guitare, comme tous les objets en bois, rétrécira et se contractera sous l’effet du soleil et de l’humidité. Qu’elle soit accrochée au mur ou rangée dans un étui, une guitare dans un environnement contrôlé sera toujours mieux préservée.
Les cloisons sèches sont-elles suffisamment solides pour contenir une guitare ?
Les cloisons sèches sont suffisamment solides pour contenir une guitare si vous utilisez une ancre pour fixer la vis.
À quelle hauteur doit-on accrocher une guitare au mur ?
Si vous suspendez une guitare pour en jouer, la plupart des gens aiment la poupée à cinq ou six pieds du sol. Je l’accrocherais un peu plus haut si c’est purement décoratif. Soyez simplement conscient de son emplacement : gardez-le hors des allées, pas si bas que les gens le frôlent ou le cognent, et pas trop haut ou à proximité des conduits de CVC où il sera exposé à des variations extrêmes de température et d’humidité.