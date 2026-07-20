J’ai construit ce crochet de guitare uniquement à partir de chutes de bois : voici comment cela s’est passé

Je joue des instruments à cordes depuis l’âge de sept ans, et j’en ai plusieurs à montrer, tous rangés dans des étuis, occupant de l’espace dans les placards. Ce qui veut dire que je n’en sors presque jamais pour jouer. Mais je pense que si une guitare est sortie et me regarde en face, il y a de bien meilleures chances que je l’attrape et gratte quelque chose, même pour seulement 15 minutes. J’ai donc construit ce crochet de guitare pour en garder un bien en vue – et voici comment vous pouvez également en fabriquer un.

Une guitare qui ramasse la poussière dans le placard n’est jamais jouée, c’est pourquoi nous avons conçu ce support mural pour guitare facile à garder à portée de main.

Étape 1 Découper et coller Si vous achetez du bois pour ce projet, coupez trois morceaux de 1 1/2 po. x 1-1/2 po. stock à 18 pouces. long : deux noyer et un en érable. Ce seul panneau collé donne les trois pièces dont vous aurez besoin plus tard. Un crochet de guitare est cependant un petit projet, ce qui le rend parfait pour utiliser des chutes de bois. Nous avons construit le nôtre à partir de chutes et de chutes, et comme nos pièces ne mesuraient que 12 pouces de long, nous avons collé deux panneaux plus courts au lieu d’un pour obtenir un rendement suffisant. Collez les bandes ensemble pour former un panneau (ou deux) en alternant les essences de bois : Noyer, Érable, Noyer. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de colle pour la voir sortir des coutures lorsque les pinces sont appliquées. Fixez les panneaux ensemble et laissez-les sécher toute la nuit. Placer un morceau de toile de protection en plastique sous les panneaux collés gardera votre table de travail propre et facilitera son retrait lorsque la colle sera sèche. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 2 Couper des morceaux en angle Coupez le(s) panneau(s) en trois morceaux comme indiqué dans le dessin ci-dessous : Une section supérieure (A) de 5-1/4 pouces. de long avec un angle de 22 1/2 degrés à une extrémité et un angle de 45 degrés à l’autre. Coupez-le en longueur et coupez (ou l’oreille du chien) le haut de l’angle de 45 degrés pour vous donner un 1/2 po. point plat et mettez-le à la longueur.

Une section centrale (B) de 6 pouces. long et a des angles de 22-1/2 degrés coupés aux deux extrémités.

Une section inférieure (C) de 5-1/4 pouces de long avec un angle de 22-1/2 degrés aux deux extrémités. Encore une fois, coupez-le en longueur et coupez (ou l’oreille du chien) le haut des angles de 22 1/2 degrés pour vous donner un 1/2 po. point plat et mettez-le à la longueur. Bricoleur familial

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Étape 3 Percez les trous À la perceuse à colonne, utilisez un 2-1/8-in. Mèche Forstner pour percer des trous dans les pièces supérieure (A) et inférieure (C). Percez le trou dans les pièces supérieure (A) et inférieure avec le foret Forstner centré à 1-15/16 po. des extrémités écornées, au centre du collé. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 4 Découper des ouvertures en forme de « U » Utilisez une scie à ruban avec une clôture (ou une planche serrée comme une clôture) pour couper des lignes droites depuis les extrémités écornées vers les côtés du 2-1/8 pouces. trous juste percés dans les pièces supérieure (A) et inférieure (C). Cela créera le « U » pour accueillir le manche de la guitare. Nettoyez toutes les marques de scie ou de perçage avec une ponceuse à broche. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 5 Collez les morceaux ensemble Utilisez des centres de chevilles pour joindre les pièces du haut (A), du milieu (B) et du bas (C) avec de la colle et des chevilles. Percez et utilisez des centres de chevilles pour aligner les chevilles et collez-les en place avec de la colle CA. Faites les trous légèrement plus grands que les chevilles pour vous donner une certaine marge de manœuvre et maintenir l’angle exact nécessaire pour un joint sans couture. Conseil: L’utilisation de l’activateur CA permettra à la colle de prendre très rapidement. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 6 Lisser le dos Cela adoucira les coins en haut et en bas du crochet, pour un joli profil lorsqu’il sera accroché au mur. Utilisez un compas pour tracer un rayon à l’arrière du joint entre les pièces supérieure (A) et centrale (B), et un autre au point inférieur de la pièce inférieure (C). Utilisez l’intérieur de l’articulation comme point de pivot pour votre courbe. Découpez les deux rayons à l’arrière des joints à l’aide d’une scie à ruban. Nettoyez les courbes avec une ponceuse à bande ou une ponceuse à broche. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 7 Touches finales Une fois le crochet assemblé, quelques petites étapes le préparent à être accroché au mur : Sable final. Donnez à l’ensemble de la pièce un dernier passage avec une ponceuse de détail pour éliminer toutes les marques de scie restantes et arrondir tous les bords. Commencez avec un grain de 150 et progressez jusqu’à un grain de 320.

Donnez à l’ensemble de la pièce un dernier passage avec une ponceuse de détail pour éliminer toutes les marques de scie restantes et arrondir tous les bords. Commencez avec un grain de 150 et progressez jusqu’à un grain de 320. Pré-percez les trous de suspension. À l’aide d’un foret fraisé, centrez le premier trou à 1-1/2 po. vers le bas à partir de la couture en haut de la section centrale (B), puis placez un deuxième trou de 1-1/2 po. en dessous.

À l’aide d’un foret fraisé, centrez le premier trou à 1-1/2 po. vers le bas à partir de la couture en haut de la section centrale (B), puis placez un deuxième trou de 1-1/2 po. en dessous. Fabriquez les bouchons. Pendant que vous êtes à la perceuse à colonne, utilisez un 3/8 pouces. coupe-bouchon pour couper deux bouchons dans l’érable. Déplacez le stock vers la scie à ruban, coupez les bouchons à l’arrière et poncez les façades.

Pendant que vous êtes à la perceuse à colonne, utilisez un 3/8 pouces. coupe-bouchon pour couper deux bouchons dans l’érable. Déplacez le stock vers la scie à ruban, coupez les bouchons à l’arrière et poncez les façades. Huilez tout. Huilez généreusement le crochet et les bouchons avec deux à trois couches d’huile de noix. L’huile de noix ne fera pas relever le grain, mais si vous utilisez de l’huile d’abrasin ou une autre finition durcissante, poncez légèrement entre les couches pour l’abattre. Mettez les fiches de côté jusqu’à ce que vous soyez prêt à les accrocher. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 8 Accrocher le crochet de la guitare Avant d’enfoncer des vis, vérifiez le mur pour déceler la présence d’un montant. S’il n’y en a pas à l’endroit où vous voulez le crochet, installez d’abord un ancrage pour cloison sèche. Pré-percez votre trou, enfoncez la vis et utilisez un niveau de six pouces pour vous assurer que le crochet est suspendu de niveau et d’aplomb. Une fois monté, insérez les chevilles en érable dans les trous fraisés pour recouvrir les vis. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL