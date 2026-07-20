Construire et amp; Grillez avec Tyler Smith : le spectacle que les bricoleurs et les gourmets attendaient

Si votre foyer est divisé entre fans d’émissions de bricolage et d’émissions de cuisine, Family Handyman en a une nouvelle qui mettra une fois pour toutes fin à tous les débats sur « que devrions-nous regarder ? Construisez et faites des grillades avec Tyler Smith a le meilleur des deux mondes, combinant l’amour de l’animateur Smith pour la cuisine avec son expertise en bricolage, ce qui en fait la nouvelle émission bingeable parfaite pour votre liste de surveillance estivale. La diffusion commence sur At Home with Family Handyman les samedis à 20 h HNE à partir du 11 juillet.

Chaque épisode de Construisez et faites des grillades avec Tyler Smith suit Smith à travers trois étapes : il entreprend un projet extérieur qui améliorera son jeu d’hébergement (pensez aux foyers et aux vidéoprojecteurs extérieurs !), prépare un délicieux repas, puis organise un dîner pour sa famille en fin de journée.

Les projets de Smith s’adressent aux bricoleurs de tous les jours qui souhaitent embellir leurs propres espaces. Il faudra un vrai travail de votre part pour réaliser les mêmes versions que Smith – c’est indéniable – mais les projets sont conçus dans un souci de réplication. De plus, vous pouvez suivre la série et planifier vos propres repas de célébration de fin de projet pour rester sur la bonne voie. Qu’ils soient ou non aussi thématiques que les menus de Smith, des plats délicieux et des bricolages amusants sont des combinaisons gagnantes.

Les projets de Smith ne sont pas isolés : ils s’appuient les uns sur les autres semaine après semaine, jusqu’à ce que son jardin devienne le rêve d’un véritable artiste. En prime, la cour regorge de produits qui ne demandent qu’à être ajoutés au dîner de cette semaine. Si vous entreprenez tous les projets de la saison, préparez-vous à devenir l’hôte par défaut de votre cercle d’amis. Autant mettre tout ce travail acharné à bon escient.

At Home with Family Handyman est actuellement disponible sur Samsung TV Plus, XUMO, The Roku Channel, LG Channels, Plex, fuboTV et Sling Freestream. Vous pouvez également diffuser gratuitement At Home with Family Handyman via l’application Family Handyman sur les appareils iOS, Apple TV, Android, AndroidTV, FireTV et Roku.