Ce bricoleur a transformé un hangar en ruine des années 1940 en un bureau à domicile de rêve

Dans Homme à tout faire familialla série Agendas de bricolagede vrais bricoleurs partagent les projets dont ils sont les plus fiers. Ils racontent toute l’histoire, depuis l’élaboration des plans initiaux et la lutte contre les revers frustrants jusqu’à la célébration de leurs moments les plus fiers. Ces témoignages francs révèlent les véritables tenants et aboutissants du bricolage et vous laisseront des conseils pratiques qui vous donneront la confiance nécessaire pour conquérir votre prochaine construction.

Le projet DIY Diaries du lecteur de Family Handyman, Scott McDermott, est une fantastique transformation de hangar qui témoigne de ce qui peut être accompli avec un cadre simple et une vision. McDermott explique que l’ensemble du projet a vu le jour lorsqu’« un de mes amis, Dan Michels, qui est architecte, était en visite de l’extérieur de la ville ». Les deux hommes se promenaient dans la propriété et discutaient de la possibilité d’ajouter un espace de bureau lorsque « nous sommes arrivés au vieux hangar délabré, construit dans les années 1940 ».

Selon McDermott, « lorsque Dan est entré, il a vraiment eu une vision immédiate de ce que l’espace pourrait devenir ». McDermott explique : « J’ai cette capacité avec les jardins, mais Dan a cette capacité avec les maisons et les structures. C’est vraiment lui qui m’a inspiré à entreprendre ce projet. »

Les étapes du projet

Quelle a été l’inspiration de ce projet ?

AVEC LA COURTOISIE DE SCOTT MCDERMOTT

Lorsqu’il s’agit de démarrer un projet, McDermott s’inspire en grande partie « des magazines, parfois d’Instagram, de Pinterest, de vieux livres et d’autres maisons que j’ai visitées ». S’il voit quelque chose qu’il aime, il le sauvegarde. «Je commence toujours par des tableaux d’idées pour développer une vision», dit-il. En ce qui concerne cette transformation du hangar, l’objectif « était de créer un espace de travail vraiment agréable ; un endroit où je voulais aller ».

McDermott est paysagiste, il cherchait donc à créer son espace de travail idéal. « Un espace calme où je peux m’asseoir pendant des heures et me concentrer sur mon travail, séparé de ma maison, loin de toutes les distractions normales », a-t-il déclaré à propos du bureau de ses rêves. En ce qui concerne l’ambiance générale de l’espace, il souhaitait qu’il « ait une ambiance très minimaliste, confortable et simple ».

Guidez-moi à travers les étapes de cette transformation du hangar

AVEC LA COURTOISIE DE SCOTT MCDERMOTT

La transformation du hangar de McDermott a pris environ un an entre la planification et la fin puisque, selon ses mots, « je le réduisais chaque fois que j’avais du temps libre ». La première étape a été le processus de planification et de conception, auquel McDermott dit que Michels, son ami architecte, l’a aidé. Michels « a élaboré un plan d’étage de base avec des suggestions pour des éléments tels que de nouveaux emplacements de portes et l’ajout de lucarnes et d’un poêle à bois ». Une fois les plans en place, McDermott s’est tourné vers l’oncle de sa femme, Kyle Engle, « pour évaluer la charpente existante de la structure, en y ajoutant des éléments si nécessaire ».

Lui et Engle «ont réalisé tous les nouveaux travaux de charpente, les travaux d’isolation (avec de la laine de roche), la pose d’un nouveau toit, l’ajout de lucarnes, une nouvelle porte entièrement vitrée, un nouveau revêtement de sol en caryer, des cloisons sèches, la restauration des fenêtres d’origine et la peinture.» McDermott a fait appel à des professionnels pour une première étape : « J’ai embauché un électricien pour recâbler la structure, ajouter un ventilateur de plafond, de nouvelles suspensions et la mettre aux normes. »

AVEC LA COURTOISIE DE SCOTT MCDERMOTT

Avez-vous rencontré des revers ?

Lorsque vous démarrez avec une ancienne structure, vous êtes forcément confronté à des revers. Étant donné que ce hangar a été construit dans les années 1940, « plus rien n’était droit », dit McDermott, « et le toit était légèrement incliné, donc quand nous faisions quoi que ce soit, c’était un défi parce que rien n’était carré ». Cela signifie que « tout devait être découpé sur mesure : le revêtement de sol, le toit et même l’isolation ne rentraient pas dans les anciens poteaux, j’ai donc dû couper chaque pièce ». L’autre revers majeur a été « d’autoriser et d’attendre les permis pour obtenir les autorisations entre les différentes étapes du projet ».

Y a-t-il un aspect de cette transformation en hangar qui vous a intimidé jusqu’à ce que vous l’essayiez ?

McDermott dit que le cadrage était au départ intimidant, mais Engle lui a appris comment le faire. « Il suffit de prendre les bonnes mesures, de respecter le bon espacement, et ce n’est pas si difficile, dit-il, surtout quand on a une bonne scie à découper et une cloueuse à charpente.

Avez-vous utilisé des astuces de budgétisation sur ce projet ?

McDermott a été intelligent avec le budget du projet. «(J’ai) utilisé Facebook Marketplace pour trouver de très jolis revêtements de sol en hickory, que quelqu’un avait laissés d’un projet plus vaste», partage-t-il. Il a également utilisé le marché « pour meubler l’espace avec tous les meubles d’occasion ». En ce qui concerne les autres matériaux, il a examiné les restes du hangar d’origine et « a choisi de conserver tout ce que je pouvais de la structure d’origine, y compris le plafond d’origine, les fenêtres d’origine (que j’ai restaurées), le revêtement d’origine et l’une des portes d’origine ».

Mais peut-être que « l’une des économies les plus importantes a été l’isolation ». Au départ, McDermott allait opter pour de la mousse pulvérisée, mais cela aurait coûté entre 5 000 et 6 000 dollars. « Au lieu de cela, j’ai pu isoler tout l’espace avec de la laine de roche pour un peu plus d’un millier », partage-t-il.

Y a-t-il un moment précis où vous vous êtes senti le plus fier ?

AVEC LA COURTOISIE DE SCOTT MCDERMOTT

«La première fois que j’ai pu allumer un feu dans mon nouveau bureau et y travailler, c’était assez spécial», dit McDermott. « Savoir que j’avais tout construit moi-même était d’autant plus gratifiant. »

Si vous pouviez refaire ce projet, quelle serait la chose que vous changeriez ?

La principale « refonte » de McDermott concerne le timing. « Si je pouvais remonter le temps, j’aurais commencé ce projet il y a des années ! Je n’avais pas réalisé à quel point j’allais en tirer profit. »

Conseils aux bricoleurs en herbe

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un avant de se lancer dans un projet similaire ?

« S’il y a un conseil que je peux donner, c’est d’y aller doucement et de bien faire les choses », commence McDermott. « Je n’ai pas précipité ce projet et, par conséquent, je n’ai aucun regret. »

Si vous cherchez de l’inspiration ou si vous souhaitez apprendre, il recommande YouTube. « C’est incroyable tout ce que l’on peut apprendre en regardant quelques courtes vidéos. » Si vous préférez parler directement aux gens, vous pouvez suivre les traces de son oncle, qui « se tenait dans l’allée de Home Depot et posait un million de questions aux gens qui y travaillaient ». Il dit que « ces gens ont beaucoup de connaissances accumulées ».

Quelle est la prochaine étape pour vous ?

La prochaine étape pour McDermott ? « Installer des pavés dans mon allée. »

Avez-vous un projet de bricolage que vous aimeriez présenter sur Family Handyman ? Envoyez-nous votre projet à (email protégé).