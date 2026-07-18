Pourquoi certaines maisons ont-elles plus de salles de bains que de chambres ?

Si vous êtes déjà à la recherche d’une maison, vous avez probablement remarqué une tendance étrange dans l’aménagement des maisons, en particulier parmi les propriétés les plus chères. En fait, il semble que plus le prix d’une maison est élevé, plus elle est susceptible d’afficher ce schéma : avoir plus de salles de bains que de chambres. Il n’est pas rare de voir des demeures de plusieurs millions de dollars répertoriées avec au moins deux salles de bains de plus que de chambres. Dans certains cas, il peut y avoir deux fois plus de salles de bains que d’autres pièces. Il s’avère que cette bizarrerie n’est pas le résultat d’un manque d’imagination architecturale ou que les résidents de ces maisons aient des problèmes digestifs. Au lieu de cela, avoir un grand nombre de salles de bains dans une maison offre plus de confort et de commodité.

La raison la plus simple pour laquelle une maison peut avoir un grand nombre de salles de bains est qu’elle compte de nombreuses chambres. Par exemple, disons qu’une grande famille multigénérationnelle recherche un logement. Ils voudront probablement au moins trois chambres pour les parents, les grands-parents et les enfants. Pour garantir à chacun suffisamment d’intimité, une maison avec au moins une salle de bain par chambre serait idéale. Ajoutez ensuite une salle de bain supplémentaire pour accueillir plusieurs personnes par chambre, plus des invités, et vous disposez déjà de plus de salles de bains que de chambres, même dans une maison de taille moyenne. Ajoutez encore plus de pièces régulières à la maison et il est facile de voir comment le nombre de salles de bains augmenterait également. Ce niveau d’intimité est attendu dans les maisons très chères : si vous payiez des millions pour vivre dans un endroit avec des dizaines de chambres, il serait assez décevant de devoir partager une salle de bain. L’intimité affecte également la valeur de revente d’une maison, c’est pourquoi certains prennent des mesures telles que la plantation d’arbustes pour créer de l’intimité et accroître l’attrait extérieur tout au long de l’année.