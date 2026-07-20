Mon tout nouveau sous-sol sentait les eaux usées – vous ne devinerez jamais la cause

Bienvenue dans Domestic Disasters, où nous examinons certaines de vos pires erreurs et découvertes les plus grossières. Nous les soumettons à des experts pour déterminer l’ampleur du problème et le coût de leur résolution.

Il y a quelques années, Marisa et son mari ont terminé leur sous-sol et ajouté une demi-salle de bain. Avec quatre enfants dans la maison, l’espace supplémentaire était un soulagement – ​​jusqu’à récemment, lorsqu’une odeur nauséabonde s’est développée. «Mes enfants ont commencé à se reprocher mutuellement de péter, jusqu’à ce que l’odeur devienne insupportable», dit-elle. « Il était clair que quelque chose n’allait pas. »

Le mari de Marisa a flairé l’agresseur. Dans un petit placard près de la salle de bain, les eaux usées du rez-de-chaussée débordaient. La pompe submersible pour eaux usées avait cessé de fonctionner et, apparemment, l’alarme qui aurait dû les avertir avait également mal fonctionné.

Dans le but de résoudre le problème, il a desserré les boulons de la pompe, déclenchant par inadvertance un refoulement des eaux usées. « Mon mari est plutôt bricoleur, mais la plomberie n’est pas sa timonerie », dit-elle.

Ce qu’ils ont essayé

Le plombier n’a pu arriver que le lendemain, alors son mari a passé un aspirateur à eau pendant plus d’une heure, récupérant le déversement jusqu’à ce qu’il disparaisse. À ce moment-là, l’odeur s’était propagée à l’étage, engloutissant la cuisine et le salon. « Toute la maison puait », dit-elle.

Après avoir inspecté les lieux, le plombier les a informés du problème : une liasse de lingettes pour bébé avait bloqué la turbine du moteur de la pompe. « Vraisemblablement, notre tout-petit était le coupable ici, car les grands enfants le savent mieux », dit-elle.

Le correctif ne coûtait qu’environ 150 dollars, mais il a fallu 24 heures pour que l’odeur disparaisse. « Et la leçon retenue : on ne garde plus de lingettes pour bébé dans cette salle de bain ! dit-elle.

Désormais, les seules odeurs rebutantes dans la maison sont les véritables pets des enfants. Mais Marisa et son mari ont-ils résolu le problème de la bonne manière ?

Un pro intervient

Nous avons discuté avec des experts pour savoir si Marisa et son mari ont géré la situation correctement et comment éviter que de telles horreurs ne se produisent chez d’autres personnes. Voici ce qu’ils ont dit, ainsi qu’un petit aperçu de ces pompes.

Les pompes d’égout submersibles, également appelées pompes d’éjection des eaux usées, élèvent les déchets de la plomberie du rez-de-chaussée jusqu’au niveau de la conduite d’évacuation principale des eaux usées d’une maison. Ils sont courants dans les maisons dotées d’une plomberie au sous-sol. «La plupart des propriétaires ne savent pas ce qu’est une pompe d’éjection des eaux usées ou pensent que c’est la même chose qu’une pompe de puisard jusqu’à ce qu’elle refoule», explique Mark Kay, fondateur et rédacteur en chef de SepticTankHub.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les pompes d’égout peuvent tomber en panne, notamment des interrupteurs à flotteur bloqués, des clapets anti-retour défectueux, une usure normale et des circuits déclenchés, mais les turbines obstruées sont les plus courantes.

« La plupart des pannes de pompes à eaux usées que nous constatons proviennent du fait de rincer des éléments qui ne devraient pas l’être », explique le maître plombier Aaron Adams. « Les produits féminins et les lingettes étiquetées comme jetables sont les tueurs les plus notoires. Le fil dentaire peut également s’y emmêler. »

Quant à l’alarme de la pompe à eaux usées, elle tombe généralement en panne à cause de problèmes électriques, comme des disjoncteurs déclenchés, un câblage défectueux ou des batteries de secours mortes.

Et dès qu’une pompe cesse de fonctionner, le problème peut rapidement devenir grave, les eaux usées refoulant dans les toilettes, les douches et éventuellement sur les sols. Ce risque biologique peut non seulement causer des problèmes de santé, mais il nécessite également des mesures correctives majeures avant que la moisissure ne devienne un problème.

Les propriétaires ont-ils bien fait les choses ?

En partie. «Ils se sont battus pour contenir le débordement et ont fait intervenir un plombier dès le lendemain», explique Key. « Cette urgence a vraiment contribué à limiter les dégâts. »

Mais notre expert affirme que la manière dont ils ont géré le débordement était dangereuse. « Je panique : quand c’est inondé comme ça, vous faites ce que vous pouvez, mais cela signifie une exposition directe aux eaux usées brutes et à leurs gaz », explique Kay. De plus, les sols et les murs qui entrent en contact avec les eaux usées doivent être nettoyés par une entreprise professionnelle d’assainissement des eaux pour éviter la moisissure, explique Adams.

Comment les pros le géreraient

La première étape qu’un professionnel prendrait serait de bloquer l’afflux dans le système en coupant l’eau dans toute la maison, puis en coupant l’alimentation de la pompe au niveau du disjoncteur. «Dès qu’une panne de pompe est détectée, toute utilisation d’eau devrait cesser», explique Adams.

Ensuite, un professionnel aérerait la zone avant de déterminer ce qui ne va pas avec la pompe. Une fois réparé, ils testeraient le reste du système et recommanderaient une entreprise de dépollution de l’eau.

Le compteur de panique

Bricoleur familial (généré par l’IA)

Nous classons les catastrophes domestiques sur une échelle de quatre points.

Faites-le vous-même : Les problèmes les plus simples à résoudre. Vous pouvez tout gérer vous-même.

: Les problèmes les plus simples à résoudre. Vous pouvez tout gérer vous-même. Téléphoner à un ami : Ce problème pourrait nécessiter un peu d’aide extérieure.

: Ce problème pourrait nécessiter un peu d’aide extérieure. Appelez un pro : Cette situation mérite une assistance professionnelle.

: Cette situation mérite une assistance professionnelle. SOS: Des problèmes si dangereux que vous courez directement le risque de vous blesser ou pire.

Lorsqu’ils sont résolus dès le début, les problèmes de pompe d’éjection des eaux usées peuvent être bricolés, mais il peut être difficile de diagnostiquer des problèmes plus importants, ce qui signifie que faire appel à un professionnel est généralement la meilleure solution. « Si une pompe est obstruée par des lingettes et des produits d’hygiène, un propriétaire pourrait tenter de nettoyer les débris, mais il s’agit d’un travail très salissant et insalubre, et l’interrupteur à flotteur doit être soigneusement réglé pour garantir un bon fonctionnement », explique Adams.

La différence de coût

Bricoleur familial (généré par l’IA)

Si vous testez périodiquement l’alarme et prenez des mesures pour éliminer immédiatement un bouchon, les coûts de bricolage devraient se situer entre 0 $ et 50 $. Cela comprend des fournitures de base comme des gants, du désinfectant et une nouvelle pile d’alarme. Si votre système ne dispose pas d’une alarme de niveau d’eau élevé, en installer une coûte généralement entre 100 $ et 300 $.

Embaucher un plombier pour diagnostiquer et éliminer un bouchon coûte généralement entre 150 $ et 600 $. Cela pourrait augmenter de 500 $ à 2 000 $ ou plus, selon que vous avez besoin d’une nouvelle pompe, d’un flotteur ou d’autres pièces.

Mais si le problème est négligé ou ignoré, les coûts peuvent rapidement grimper, atteignant des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour une assainissement expert des eaux usées et le remplacement des revêtements de sol, des cloisons sèches et autres finitions. « Les calculs sont brutaux », déclare Kay. « Une batterie à 20 $ et deux minutes par mois vous séparent d’un nettoyage à cinq chiffres. »

La bonne façon de réparer les pompes d’éjection des eaux usées

Coupez l’eau de la maison pour éviter d’ajouter au trop-plein.

Coupez l’alimentation de la pompe au niveau du disjoncteur avant de toucher quoi que ce soit de mouillé dans le sous-sol. De plus, pour des raisons de sécurité, débranchez le moteur de la pompe et l’interrupteur à flotteur, car certaines pompes sont câblées.

Aérez l’espace en ouvrant les fenêtres et en faisant fonctionner un ventilateur pour éliminer les gaz d’égout avant que quiconque n’y passe du temps.

Utilisez un EPI, notamment des gants en caoutchouc robustes, des lunettes de protection, un masque N-95, un pantalon et des bottes.

Aspirez l’excès d’eaux usées avec un aspirateur humide.

Appelez un plombier.

Dans le cas de Marisa, le plombier a pu retirer les lingettes de la turbine et inspecter l’interrupteur à flotteur et le clapet anti-retour. «C’est là que les propriétaires ont réussi leur travail», explique Kay. « Le service le lendemain a permis de contenir les dégâts. »

Si vous choisissez de bricoler

Protégez la zone autour de la pompe avec de vieilles serviettes ou du plastique.

Préparez un seau pour récupérer ce que vous retirez de la pompe.

Débranchez la conduite allant de la pompe au niveau du clapet anti-retour.

Retirez le couvercle du bassin de la pompe.

Entrez dans la fosse et soulevez la pompe par sa poignée

Placez la pompe dans le seau, puis nettoyez tous les débris. Des pinces aideront.

Essayez de faire tourner la turbine. S’il bouge, cela signifie que vous l’avez effacé avec succès.

Retirez toutes les lingettes ou autres débris du bassin de la pompe.

Remplacez la pile de l’alarme et testez l’alarme pour vous assurer qu’elle se déclenche.

Remplissez la fosse avec de l’eau propre provenant d’un tuyau.

Réinstallez la pompe en vous assurant que l’interrupteur à flotteur peut flotter librement.

Après les réparations, testez le système en mettant de l’eau dans le bassin. « Confirmez que la pompe s’active au bon niveau, se décharge efficacement et s’éteint correctement », explique Joseph Wade de Benjamin Franklin Plumbing. « Cela garantit que le système est pleinement opérationnel, et pas seulement temporairement réparé. »

Appelez un spécialiste de l’assainissement de l’eau

Vous pourrez peut-être réaliser cette partie du travail en toute sécurité en désinfectant tout ce que les eaux usées ont touché, mais si elles atteignent le sol, les cloisons sèches ou la charpente, il est temps de faire appel à un professionnel. « Ne jouez pas avec la moisissure dans un sous-sol aménagé », explique Kay.

Comment prévenir les problèmes de pompes d’égout submersibles

Jetez uniquement le papier toilette et les déchets humains dans les égouts. Ne jetez jamais les lingettes dans les toilettes, même si elles sont étiquetées comme « jetables dans les toilettes ».

Testez l’alarme tous les mois ou tous les deux mois en appuyant sur le bouton de test ou en soulevant le flotteur. Remplacez la batterie une fois par an.

Versez un seau d’eau dans le bassin tous les quelques mois pour confirmer que la pompe fonctionne et s’éteint proprement.

Faites inspecter la pompe par un professionnel chaque année et faites pomper et nettoyer le bassin des sédiments tous les trois à cinq ans. « Une inspection professionnelle coûte entre 100 $ et 300 $ et constitue l’entretien le plus avantageux que vous puissiez acheter », explique Kay.

Ajoutez une batterie de secours ou une alarme intelligente Wi-Fi, qui enverra un SMS à votre téléphone en cas de problème pendant votre absence.

Remplacez votre pompe avant qu’elle ne tombe en panne. Les pompes durent généralement sept à dix ans, voire plus avec un bon entretien.

Vérifiez les pompes plus souvent si votre nappe phréatique est élevée ou si vous vivez dans une zone inondable. Dans les climats froids, assurez-vous que la conduite de refoulement et l’évent ne peuvent pas geler.

« Parce qu’elles déplacent les déchets sous les conduites d’égout, ces pompes peuvent subir de lourdes contraintes », explique Wade. « Ils ont besoin d’un entretien régulier pour garantir leur fonctionnement efficace. »

Gardez également un œil, une oreille et un nez ouverts pour déceler les premiers signes d’échec. Outre une odeur d’égout, celles-ci peuvent inclure des gargouillis ou des canalisations à vidange lente, de l’eau ou de l’humidité autour du couvercle du bassin, des bruits étranges provenant de la pompe et une pompe qui ne fonctionne jamais ou qui fonctionne constamment.

Ce que le propriétaire a appris

« Ce que vous jetez dans les toilettes est vraiment important ! » dit Marisa. « Et ne commencez pas à démonter les choses si vous ne savez pas ce que vous faites. Même si mon mari n’a causé aucun dommage en essayant de dévisser le couvercle de la pompe, cela a fait tomber ce qui se trouvait déjà dans le tuyau et a sûrement aggravé la situation. »

Marisa recommande également d’installer un capteur intelligent pour une protection supplémentaire. Elle recommande celui-ci, qu’ils ont maintenant.

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