Qu’est-ce qu’une maison préfabriquée ?

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de l’achat d’une maison, mais pour beaucoup, le prix est sans doute le plus important. Actuellement, la construction d’une maison traditionnelle coûte en moyenne environ 170 $ le pied carré. Les maisons préfabriquées coûtent environ 85 $ le pied carré. Les conceptions vont du traditionnel au contemporain, et les spécifications peuvent varier considérablement, vous devrez donc les vérifier attentivement. Il existe des dizaines de constructeurs de maisons préfabriquées aux États-Unis, ce qui vous offre un large choix.

La meilleure façon d’acheter une maison préfabriquée est de la faire installer sur un terrain qui vous appartient. Bien que beaucoup dépende des circonstances individuelles, cela peut vous donner accès aux mêmes prêteurs qui proposent des hypothèques traditionnelles et des prêts soutenus par le gouvernement fédéral. Si vous ne possédez pas déjà de terrain, il est essentiel de vérifier les réglementations de zonage avant d’acheter afin de vous assurer que vous pouvez obtenir le permis approprié pour une maison préfabriquée. Il existe une alternative si vous n’êtes pas fixé sur une zone particulière. Vous pourrez peut-être profiter des offres proposées par certains constructeurs de maisons préfabriquées qui vendent à la fois le terrain et la maison.

Il est également possible d’acheter une maison préfabriquée sur un terrain loué ou dans un parc. Cependant, vous ne bénéficiez pas de la même protection juridique qu’en tant que propriétaire foncier. De plus, si vous avez besoin d’un prêt, les taux d’intérêt seront probablement beaucoup plus élevés.