Quel est l’âge médian d’un premier acheteur de maison ?

Le principal problème qui empêche les jeunes générations d’accéder à la propriété est que l’augmentation des salaires n’est pas proportionnelle à la hausse des prix de l’immobilier. Cependant, il existe plusieurs programmes d’achat d’une première maison aux États-Unis qui peuvent aider, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral. Par exemple, la Federal Housing Administration propose des options de prêt à mise de fonds inférieure pour les premiers acheteurs, ce qui peut aider à surmonter l’obstacle majeur que représente l’épargne pour une mise de fonds de 20 à 30 %.

Si vous sentez que vous approchez de cette étape importante, consultez ces conseils pour vous préparer à l’achat d’une maison au cours de la prochaine année. Cela dit, si une résidence clé en main ne dépasse pas votre budget, il existe également des programmes de prêt pour la réparation de maisons financés par l’État pour les réparateurs. Le ministère américain du Logement et du Développement urbain peut assurer les prêts, et travailler avec un prêteur agréé par le HUD contribue à protéger votre investissement en vous permettant d’embaucher l’entrepreneur de votre choix.

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’une maison, en particulier pour les acheteurs d’une première maison, mais il est important de ne pas s’empresser et de ne pas dépenser trop. Même avec ces options de financement, vous devez toujours établir un budget réaliste et éviter de trop vous épuiser. L’accession à la propriété est certainement une étape passionnante dans la vie, mais acheter une maison que vous ne pouvez pas vous permettre confortablement peut rapidement transformer ce rêve en un fardeau.