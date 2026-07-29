Quel est l’âge médian d’un premier acheteur de maison ?

Même si l’achat d’une première maison reste aujourd’hui l’objectif de nombreuses personnes, on a parfois l’impression que les objectifs s’éloignent de plus en plus. Cependant, ce sentiment décourageant pourrait ne pas correspondre aux faits, du moins selon certaines données de ventes récentes. Redfin, la plateforme immobilière en ligne et de courtage de Rocket Companies, affirme que l’âge médian d’un premier acheteur de maison en 2025 était de 35 ans, soit un an de moins qu’en 2024, et trois ans de moins que l’âge maximal de 38 ans en 2018.
La National Association of Realtors (NAR), quant à elle, est arrivée à un âge médian différent pour 2025 – 40 ans, un « niveau record ». Bien que le nombre NAR représente une tendance à la hausse, celui de Redfin évoluait dans l’autre sens (même si ce n’était que légèrement). La plateforme a également indiqué qu’en 2025, l’âge médian des acheteurs réguliers a également diminué : 47 ans, soit cinq ans de moins que le sommet de 52 ans atteint en 2024. (Au fait, voici à quoi ressembleront les maisons de démarrage en 2026.)
Acheter votre première maison
Le principal problème qui empêche les jeunes générations d’accéder à la propriété est que l’augmentation des salaires n’est pas proportionnelle à la hausse des prix de l’immobilier. Cependant, il existe plusieurs programmes d’achat d’une première maison aux États-Unis qui peuvent aider, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral. Par exemple, la Federal Housing Administration propose des options de prêt à mise de fonds inférieure pour les premiers acheteurs, ce qui peut aider à surmonter l’obstacle majeur que représente l’épargne pour une mise de fonds de 20 à 30 %.
Si vous sentez que vous approchez de cette étape importante, consultez ces conseils pour vous préparer à l’achat d’une maison au cours de la prochaine année. Cela dit, si une résidence clé en main ne dépasse pas votre budget, il existe également des programmes de prêt pour la réparation de maisons financés par l’État pour les réparateurs. Le ministère américain du Logement et du Développement urbain peut assurer les prêts, et travailler avec un prêteur agréé par le HUD contribue à protéger votre investissement en vous permettant d’embaucher l’entrepreneur de votre choix.
Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’une maison, en particulier pour les acheteurs d’une première maison, mais il est important de ne pas s’empresser et de ne pas dépenser trop. Même avec ces options de financement, vous devez toujours établir un budget réaliste et éviter de trop vous épuiser. L’accession à la propriété est certainement une étape passionnante dans la vie, mais acheter une maison que vous ne pouvez pas vous permettre confortablement peut rapidement transformer ce rêve en un fardeau.