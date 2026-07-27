Les taxes foncières augmenteront-elles si vous ajoutez un espace de stockage extérieur à votre cour ?

Avez-vous du mal à garder tout le désordre à l’intérieur de votre maison ou recherchez-vous un endroit pratique pour ranger tous vos outils de jardinage et de menuiserie ? Il y a alors de fortes chances que vous ayez envisagé d’installer une unité de stockage extérieure dans votre cour. Mais pendant que vous prenez des décisions concernant la taille, les matériaux et l’isolation, vous souhaiterez peut-être également tenir compte des taxes foncières. En effet, dans la plupart des cas, les impôts fonciers peuvent augmenter lorsque vous ajoutez du stockage extérieur, car cela est considéré comme un changement structurel, bien qu’il puisse y avoir des exceptions.

Essentiellement, si l’entreposage extérieur répond à la définition légale d’un « bien immobilier », l’évaluateur local se rapprochera de sa valeur marchande et prélèvera les taxes selon le taux du mille local. Mais des facteurs tels que la permanence de la structure, les branchements aux services publics, la taille, l’utilisation prévue et le fait que sa construction nécessite ou non un permis joueront tous un rôle. Certaines juridictions peuvent faire des exceptions pour certaines unités de stockage en plastique ou celles considérées comme « intérieures » — par exemple, lorsqu’une unité de stockage est située à l’intérieur d’un garage plutôt que dans la cour. D’autres peuvent également autoriser des exemptions pour l’agriculture, la propriété familiale ou l’usage personnel.

En règle générale, les impôts fonciers sont perçus au niveau local, comme dans les comtés, les villes ou les districts scolaires, bien que sous l’égide d’un code fiscal de l’État. Pour cette raison, ce que vous vivez dans un code postal peut être très différent d’un autre. Il est donc judicieux de contacter le bureau de votre évaluateur de taxe foncière ou le service du bâtiment local afin de comprendre les implications fiscales potentielles et d’éviter les surprises.