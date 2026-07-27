Les taxes foncières augmenteront-elles si vous ajoutez un espace de stockage extérieur à votre cour ?

Avez-vous du mal à garder tout le désordre à l’intérieur de votre maison ou recherchez-vous un endroit pratique pour ranger tous vos outils de jardinage et de menuiserie ? Il y a alors de fortes chances que vous ayez envisagé d’installer une unité de stockage extérieure dans votre cour. Mais pendant que vous prenez des décisions concernant la taille, les matériaux et l’isolation, vous souhaiterez peut-être également tenir compte des taxes foncières. En effet, dans la plupart des cas, les impôts fonciers peuvent augmenter lorsque vous ajoutez du stockage extérieur, car cela est considéré comme un changement structurel, bien qu’il puisse y avoir des exceptions.
Essentiellement, si l’entreposage extérieur répond à la définition légale d’un « bien immobilier », l’évaluateur local se rapprochera de sa valeur marchande et prélèvera les taxes selon le taux du mille local. Mais des facteurs tels que la permanence de la structure, les branchements aux services publics, la taille, l’utilisation prévue et le fait que sa construction nécessite ou non un permis joueront tous un rôle. Certaines juridictions peuvent faire des exceptions pour certaines unités de stockage en plastique ou celles considérées comme « intérieures » — par exemple, lorsqu’une unité de stockage est située à l’intérieur d’un garage plutôt que dans la cour. D’autres peuvent également autoriser des exemptions pour l’agriculture, la propriété familiale ou l’usage personnel.
En règle générale, les impôts fonciers sont perçus au niveau local, comme dans les comtés, les villes ou les districts scolaires, bien que sous l’égide d’un code fiscal de l’État. Pour cette raison, ce que vous vivez dans un code postal peut être très différent d’un autre. Il est donc judicieux de contacter le bureau de votre évaluateur de taxe foncière ou le service du bâtiment local afin de comprendre les implications fiscales potentielles et d’éviter les surprises.
Votre stockage extérieur est-il permanent ?
Lorsque vous êtes à la recherche d’unités de stockage extérieures, comme des remises ou des granges, la principale considération sur laquelle les vendeurs tentent de se différencier est la portabilité. Une règle générale est qu’une dépendance est plus susceptible d’avoir une incidence sur les impôts fonciers si elle est considérée comme une structure permanente. Les bâtiments posés sur une fondation en béton ou en ciment ou maintenus en place par des attaches sécurisées sont considérés comme permanents. Les unités de stockage équipées de services publics, comme l’électricité ou la plomberie (qui nécessitent presque toujours un permis), peuvent également être considérées comme plus permanentes car elles indiquent l’intention du propriétaire d’utiliser la structure à long terme. Fondamentalement, si un cabanon de cour augmente votre valeur de revente, ce qui serait certainement le cas s’il était bien entretenu, vous pouvez probablement vous attendre à une augmentation de vos taxes foncières.
Pour réduire la probabilité d’une évaluation plus élevée, certains propriétaires choisissent des unités portatives ou préfabriquées ou laissent la dépendance reposer sur des patins ou des poutres plutôt que de la fixer de façon permanente. Cependant, c’est ici que les choses se compliquent, car tous les États ne font pas de distinction en matière d’apposition.
Par exemple, certains comtés de Caroline du Nord et du Texas considèrent certaines dépendances comme des biens immobiliers et les incluent dans les évaluations de l’impôt foncier. Pendant ce temps, lorsqu’un propriétaire a contesté une évaluation de l’impôt foncier devant la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie, le tribunal l’a acceptée. Son hangar extérieur n’était pas attaché en permanence à sa maison et ne disposait pas de services publics en fonctionnement, il ne répondait donc pas aux conditions requises pour être une propriété immobilière telle que définie par la loi du comté.
Quelle est la taille de l’unité extérieure et nécessite-t-elle un permis ?
La taille est un autre facteur qui peut influencer votre impôt foncier à payer. Alors que des villes comme Frisco ou Fort Worth exigent des permis quelle que soit leur taille, d’autres exemptent les hangars en dessous d’un certain seuil de superficie, même s’ils sont construits sur une dalle de béton. Ces limites peuvent être aussi basses que 100 pieds carrés, comme à Nashville, ou aussi élevées que 200 pieds carrés si le code du bâtiment est conforme au dernier Code résidentiel international (IRC).
Le fait est qu’une fois que vous avez demandé un permis de construire, votre service local du bâtiment dispose d’un enregistrement du projet. En fonction des procédures locales, la propriété pourra être réévaluée ultérieurement pour déterminer si la nouvelle structure affecte sa valeur imposable, ce qui pourrait augmenter les impôts fonciers. Même lorsque les permis ne sont pas impliqués, puisque les agents d’évaluation effectuent des visites régulières sur le terrain, ils sont sûrs de repérer toutes les grandes dépendances nouvellement construites. Donc, si vous espérez ne pas toucher à votre obligation fiscale, n’oubliez pas que les petits hangars de stockage extérieurs présentent des avantages, car peu de comtés s’en soucient. Sinon, vous pouvez également opter pour un placard extérieur, qui constitue une alternative de stockage extérieur abordable qui ajoute beaucoup de style à un jardin de toute taille. Même si un permis n’est pas nécessaire, l’unité peut toujours être soumise aux règles HOA, aux réglementations de zonage ou aux exigences locales en matière de construction. À l’inverse, certains comtés ruraux ont adopté moins d’exigences du code du bâtiment que les zones urbaines.