6 façons de savoir si votre contreplaqué est de qualité inférieure

Parcourez l’allée du contreplaqué de n’importe quel centre de rénovation ou parc à bois et vous découvrirez une variété vertigineuse de qualités, d’épaisseurs et d’applications. Savoir par où commencer peut sembler écrasant, et le type que vous choisirez finalement dépendra largement du type de projet et de votre budget. Mais quel que soit le contreplaqué que vous achetez, recherchez toujours des signes de qualité inférieure pour éviter de perdre du temps et de l’argent.

Nous décomposons les principaux signes indiquant que le contreplaqué n’est pas bon avec les conseils de l’entrepreneur agréé Chris Bernacki et de Dave Fagnund de Fleury Lumber.

Qu’est-ce que le contreplaqué ?

Le contreplaqué commence par de fines couches de bois séparées qui sont collées et pressées ensemble pour former un seul panneau plus solide. Il est fabriqué dans une large gamme d’épaisseurs et de qualités, chacune étant conçue pour des applications spécifiques, telles que les environnements extérieurs, intérieurs et marins.

Les grades reflètent la qualité du placage et les défauts de surface admissibles comme les nœuds, les réparations et les vides. Le contreplaqué de qualité A et B présente le moins de défauts et est utilisé pour des travaux visibles, comme des armoires ou des meubles. Pour les applications qui recevront ultérieurement une couche de finition, comme le revêtement de toit ou la sous-couche de revêtement de sol, du contreplaqué de qualité C et D peut être utilisé. Ces qualités ne sont pas aussi parfaites visuellement que les qualités supérieures, mais peuvent être tout aussi résistantes lorsqu’elles sont fabriquées avec le même noyau et le même adhésif.

Que se passera-t-il si vous utilisez du contreplaqué qui ne sert à rien ?

Le contreplaqué qui ne sert à rien peut se décomposer avec le temps et commencer à s’affaisser, à se courber ou à se déformer. « C’est particulièrement important si vous l’utilisez dans une situation porteuse comme des sols ou des toits », explique Bernacki, évitez donc toujours d’utiliser du contreplaqué de qualité inférieure dans les applications structurelles. « Si vous construisez une niche pour chien, utilisez ce que vous voulez », dit-il. « Mais sinon, soyez plus sélectif. » Le contreplaqué de mauvaise qualité peut également ne pas retenir les fixations ou ne pas offrir une surface finie agréable.

Signes que le contreplaqué n’est pas bon