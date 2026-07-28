6 façons de savoir si votre contreplaqué est de qualité inférieure

Parcourez l’allée du contreplaqué de n’importe quel centre de rénovation ou parc à bois et vous découvrirez une variété vertigineuse de qualités, d’épaisseurs et d’applications. Savoir par où commencer peut sembler écrasant, et le type que vous choisirez finalement dépendra largement du type de projet et de votre budget. Mais quel que soit le contreplaqué que vous achetez, recherchez toujours des signes de qualité inférieure pour éviter de perdre du temps et de l’argent.
Nous décomposons les principaux signes indiquant que le contreplaqué n’est pas bon avec les conseils de l’entrepreneur agréé Chris Bernacki et de Dave Fagnund de Fleury Lumber.
Qu’est-ce que le contreplaqué ?
Le contreplaqué commence par de fines couches de bois séparées qui sont collées et pressées ensemble pour former un seul panneau plus solide. Il est fabriqué dans une large gamme d’épaisseurs et de qualités, chacune étant conçue pour des applications spécifiques, telles que les environnements extérieurs, intérieurs et marins.
Les grades reflètent la qualité du placage et les défauts de surface admissibles comme les nœuds, les réparations et les vides. Le contreplaqué de qualité A et B présente le moins de défauts et est utilisé pour des travaux visibles, comme des armoires ou des meubles. Pour les applications qui recevront ultérieurement une couche de finition, comme le revêtement de toit ou la sous-couche de revêtement de sol, du contreplaqué de qualité C et D peut être utilisé. Ces qualités ne sont pas aussi parfaites visuellement que les qualités supérieures, mais peuvent être tout aussi résistantes lorsqu’elles sont fabriquées avec le même noyau et le même adhésif.
Que se passera-t-il si vous utilisez du contreplaqué qui ne sert à rien ?
Le contreplaqué qui ne sert à rien peut se décomposer avec le temps et commencer à s’affaisser, à se courber ou à se déformer. « C’est particulièrement important si vous l’utilisez dans une situation porteuse comme des sols ou des toits », explique Bernacki, évitez donc toujours d’utiliser du contreplaqué de qualité inférieure dans les applications structurelles. « Si vous construisez une niche pour chien, utilisez ce que vous voulez », dit-il. « Mais sinon, soyez plus sélectif. » Le contreplaqué de mauvaise qualité peut également ne pas retenir les fixations ou ne pas offrir une surface finie agréable.
Signes que le contreplaqué n’est pas bon
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Délaminage
Méfiez-vous du contreplaqué avec des couches délaminées, car cela peut diminuer considérablement sa résistance et son intégrité. Ce défaut a plusieurs causes.
« Le délaminage est généralement un problème de fabrication », explique Fagnund. « Parfois, ils peuvent avoir un problème avec les colles ou manquer le contrôle qualité. » Cependant, ces pièces peuvent toujours atteindre le point de vente, alors inspectez-les attentivement avant de les acheter, en particulier pour les applications structurelles. Le délaminage commence généralement sur les bords du contreplaqué.
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Vides centraux
Les vides, ou les espaces où deux sections d’une couche de pli se rencontrent, sont un défaut admissible, mais les grands vides du noyau réduisent la résistance structurelle du contreplaqué. Caché à l’intérieur du panneau, ce problème peut être difficile à repérer. « Parfois, vous ne le découvrez pas avant de couper un morceau et de trouver des couches manquantes au milieu », explique Bernacki. Avant d’acheter, appuyez votre main sur la surface du contreplaqué pour détecter les points mous ou le placage flexible, tous deux signe de vides centraux.
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Noeuds gros ou lâches
Les nœuds sont un autre défaut acceptable du contreplaqué et ne sont pas un signe automatique que le contreplaqué ne sert à rien. « Si vous achetez du contreplaqué de qualité inférieure, vous aurez des nœuds, il n’y a rien de mal à cela », explique Fagnund. Mais si les nœuds mesurent plus de 2 à 3 pouces ou sont lâches ou manquants, c’est un problème. « Si vous retirez la feuille et que les nœuds tombent du contreplaqué, je m’en irai », dit Bernacki.
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Défauts de placage du visage
Les rides, les fentes et les taches excessives dans les couches de placage sont un autre signe révélateur d’un contreplaqué qui n’est pas bon, en particulier sur du contreplaqué de qualité supérieure. « Sur un contreplaqué de finition, s’il y a des ondulations ou des bulles, c’est une imperfection et cela n’est pas censé se produire », explique Fagnund. Sur les contreplaqués de qualité inférieure, les rides sur les placages indiquent une qualité de fabrication inférieure, tandis que des fentes et des réparations excessives peuvent compromettre la résistance du panneau.
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Gauchissement
Le contreplaqué déformé souffre d’une mauvaise fabrication, de défauts physiques, ou des deux. Le contreplaqué peut se déformer s’il a été stocké, pressé ou séché de manière incorrecte pendant le traitement et l’expédition. Ce défaut se produit également en raison de grands vides dans le noyau ou de couches manquantes, qui diminuent sa résistance structurelle. De plus, le contreplaqué déformé est plus difficile à installer car il ne repose pas à plat et peut tendre les fixations s’il est forcé à plat pendant l’installation.
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Moule
« Si vous sortez une feuille de contreplaqué moisi au magasin, remettez-la en place et continuez à chercher », explique Bernacki. La moisissure indique un contreplaqué avec une teneur élevée en humidité due à un stockage inapproprié ou à une exposition aux éléments pendant le transport. Ceci est particulièrement problématique pour le contreplaqué de qualité intérieure, car « il n’est pas fabriqué avec de la colle de qualité extérieure, donc s’il est mouillé, cela peut provoquer un délaminage », explique Fagnund. L’installation de contreplaqué moisi peut également présenter des risques pour la santé des personnes souffrant d’allergies ou de maladies préexistantes.
Conseils pour préserver le contreplaqué
Avant utilisation, stockez correctement le contreplaqué pour préserver sa résistance, sa forme et son intégrité.
- Posez le contreplaqué à plat et rangez-le horizontalement. Ne l’appuyez pas contre un mur ou risquez de le déformer ou de le courber.
- Conservez le contreplaqué dans un endroit frais et sec pour éviter l’accumulation d’humidité et la croissance de moisissures.
- Élevez le contreplaqué de 6 à 12 pouces du sol avec des bandes de bois ou des palettes pour favoriser la circulation de l’air et éviter les dommages causés par l’humidité.
À propos des experts
- Dave Fagnund est le propriétaire de la troisième génération de Compagnie de Bois Fleuryune scierie à service complet située à Easthampton, dans le Massachusetts, en activité depuis 1948. Il a commencé à y travailler en 1975 et dirige l’entreprise depuis 35 ans.
- Chris Bernacki possède Services immobiliers Hickory à Holyoke, Massachusetts. Il apporte plus de 30 ans d’expérience dans les métiers en tant qu’entrepreneur agréé.