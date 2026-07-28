Découvrez le projet de bricoleur familial de 75 ans qui a inspiré notre défi du contreplaqué

Lorsque nous avons publié notre premier numéro en 1951, le boom des banlieues d’après-guerre remodelait l’accession à la propriété aux États-Unis. Les centres de rénovation tels que nous les connaissons n’existaient pas, les tutoriels en ligne et les réseaux de rénovation domiciliaire existaient encore dans des décennies et l’idée même d’un magazine de bricolage était nouvelle. Comme l’a écrit notre premier rédacteur en chef, Paul de Fur, dans sa lettre inaugurale aux lecteurs : « Voici, pour la première fois, un magazine consacré exclusivement à la réparation, à l’entretien et à l’amélioration de la maison par vous-même. »

Bricoleur familial

Soixante-quinze ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Les matériaux coûtent plus cher, les outils sont plus intelligents, les maisons sont plus grandes et l’inspiration est toujours à notre portée. Mais les propriétaires avertis se tournent toujours vers le bricolage pour économiser de l’argent, acquérir de nouvelles compétences, devenir plus autonomes et profiter de la satisfaction de construire ou de réparer quelque chose eux-mêmes. Ils ont toujours besoin des mêmes conseils que ceux qui ont rempli Homme à tout faire familialLes premières pages de , des conseils de plomberie aux recommandations d’outils et aux constructions enrichissantes du week-end.

Bricoleur familial

Un projet de ce premier numéro semble toujours étonnamment moderne : une console de rangement compacte construite à partir d’une seule feuille de contreplaqué. Il a coché toutes les cases d’un grand projet d’atelier de bricolage : des matériaux abordables, une portée gérable, une fonction pratique et une pièce finie dont vous pourriez être fier. La contrainte d’une seule feuille a également encouragé le type de résolution créative de problèmes qui développe des compétences professionnelles tout au long de la vie. Cette console nous a fait réfléchir : que pourraient créer les constructeurs d’aujourd’hui dans les mêmes conditions ? Ainsi, pour célébrer notre 75e anniversaire, nous avons lancé le One-Sheet Plywood Challenge à nos rédacteurs et à notre public.

Bricoleur familial

Le contreplaqué est resté populaire parmi les bricoleurs pour une bonne raison. Fabriqué en superposant de fines feuilles de placage de bois avec des sens de grain alternés, il est solide, stable et résistant à la déformation, au rétrécissement et au fendillement. Il retient bien les vis, est disponible dans une large gamme d’épaisseurs et de qualités et est disponible dans pratiquement tous les centres de rénovation. Un standard 4 x 8 pieds. La feuille peut devenir un meuble, une étagère, une armoire, une décoration ou d’innombrables autres projets. Cette polyvalence a fait du contreplaqué un incontournable du bricolage dans les années 50, et c’est pourquoi nous pensons qu’il mérite encore une place sous les projecteurs des magasins aujourd’hui.

Tirer le meilleur parti d’une seule feuille commence par une planification minutieuse. Esquissez votre conception sur du papier millimétré ou utilisez un programme de modélisation 3D tel que SketchUp ou une application d’optimisation de découpe pour imbriquer efficacement les pièces. Lorsque vous effectuez des coupes, vous devez tenir compte du trait de scie de la lame, c’est-à-dire environ 1/8 po de matériau retiré par la lame de scie. Coupez d’abord les plus gros morceaux et soutenez correctement la feuille pendant que vous coupez pour éviter qu’elle ne se plie, ne se coince et ne se brise. Si vous avez besoin d’un panneau plus épais ou plus résistant, superposez et collez des parties de la feuille ensemble.

Ne jetez pas non plus les chutes. Même les petits restes trouvent une nouvelle vie sous forme de bandes de chant, de taquets, de cales, de poussoirs, de bordures de parterres de jardin et de séparateurs de tiroirs. Une feuille va bien plus loin que vous ne le pensez : en voici la preuve !

1 feuille de contreplaqué, 3 façons