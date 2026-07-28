La construction du lit Murphy de Lee Buchanan montre que les grandes idées peuvent s’intégrer dans de petits espaces

Il y a quelques années, j’ai reçu un appel de clients qui avaient acheté un condominium original à Sea Ranch conçu par le célèbre architecte Charles Moore. Ils m’ont demandé de reconstruire une armoire à lit double Murphy pour l’adapter à un lit double, sans modifier l’empreinte au sol ni s’écarter de la conception originale de Moore.

J’ai fait une démonstration du cadre 2 × 4 original du placard et remplacé les côtés par 3/4 pouces. contreplaqué, mais j’étais inquiet pour l’intégrité structurelle, j’ai donc proposé quelques méthodes de renforcement. J’ai installé un 3/4-in. plancher en contreplaqué, coup de pied, contreventement 2 × 4 et un petit boîtier de tête pour dissimuler l’éclairage.

AVEC LA COURTOISIE DE LEEBUILD (4)

Les supports en L en aluminium enduit de poudre noire au bas de l’armoire renforcent les côtés. L’ajout de pieds en feutre sur les portes a permis au sol de supporter leur poids, réduisant ainsi la tension sur le mur de gauche. J’ai également collé des bordures en bois massif sur les portes et les côtés des placards pour assurer une connexion solide pour les vis en laiton qui maintiennent les charnières du piano.

Compte tenu de la forte exposition au soleil de la pièce, j’ai frotté l’huile de protection UV Osmo sur tous les panneaux avant l’installation. La finition chaleureuse et naturelle s’harmonisait avec le reste des menuiseries en sapin de Douglas de la maison.