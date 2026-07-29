Des centimes aux chèques de paie : comparaison des dépenses immobilières sur 75 ans

De nos jours, on a l’impression que rien n’est à l’abri d’une hausse des prix. Du logement aux appareils électroménagers en passant par la nourriture, l’assurance et l’essence, la hausse des coûts peut vous faire rêver au « bon vieux temps » où les choses semblaient plus abordables. Cependant, la réalité est peut-être moins rose que vous ne le pensez. Corrigés de l’inflation, de nombreux articles ménagers quotidiens coûtent en fait moins cher aujourd’hui que dans les années 50. À l’occasion du 75e anniversaire de Homme à tout faire familial magazine, nous avons examiné de plus près ce que coûtaient les articles ménagers il y a 75 ans par rapport à aujourd’hui. Alexander Ketter fournit des avis d’experts, expert en consommation et en épargne chez Coupons.com et Brett Massimino, Ph.D, directeur du département et professeur agrégé de chaîne d’approvisionnement et d’analyse à la Virginia Commonwealth University School of Business.

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10 Aftertone antique/Getty Images Poêle en fonte En 1951, une poêle en fonte coûtait 2,50 dollars. Une fois ajusté à l’inflation, cela revient à 31,25 $ aujourd’hui, soit à peu près ce que vous paierez pour une poêle en 2026. Étant donné que le processus de fabrication est resté le même et que le matériau est simple et facilement disponible, il n’y a aucune force économique pour augmenter ou diminuer les coûts. « C’est l’un des rares biens ménagers qui évolue en phase presque parfaite avec l’inflation. »

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10 Joe Hendrickson/Getty Images Machine à laver Les machines à laver n’étaient pas un article ménager standard dans les années 50 et leur statut de luxe se reflétait dans leur prix. En 1951, une machine à laver coûtait entre 150 et 300 dollars, soit environ 2 000 à 4 000 dollars aujourd’hui. « Avec des coûts actuels compris entre 500 et 1 500 dollars, le prix est resté assez stable, mais le produit s’est considérablement amélioré », explique Ketter. L’adoption généralisée a conduit à une production de masse, ce qui a fait baisser les prix, explique Massimino, tout comme l’amélioration de la distribution dans la chaîne d’approvisionnement.

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10 CAITLYN FITZPATRICK POUR BRICOLEUR FAMILIAL Réfrigérateur « Un réfrigérateur dans les années 50 coûtait environ 300 dollars, ce qui représente plus de 4 000 dollars en 2026 », explique Ketter. « Cela choquerait certaines personnes aujourd’hui, d’autant plus que les réfrigérateurs modernes coûtent généralement entre 500 et 2 000 dollars. » La baisse du prix corrigé de l’inflation est en grande partie due à des matériaux de fabrication moins chers, les modèles modernes étant en grande partie fabriqués en plastique plutôt qu’en acier. Et comme les machines à laver, les réfrigérateurs sont désormais produits en masse de manière efficace, ce qui entraîne également une baisse des coûts.

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10 Marianne Purdie/Getty Images Télévision Les téléviseurs coûtent beaucoup moins cher aujourd’hui qu’il y a 75 ans. « Les téléviseurs des années 50 coûtaient entre 200 et 300 dollars, ce qui équivaut à plus de 4 000 dollars aujourd’hui », explique Ketter. « Un téléviseur à écran plat moyen commence désormais à environ 90 $ en vente. » Des marchés compétitifs, des coûts de fabrication inférieurs et des progrès technologiques ont conduit à des téléviseurs plus abordables pour le consommateur d’aujourd’hui. « En outre, les fabricants de téléviseurs exploitent la collecte et la vente de données ou la publicité sur écran pour récupérer leurs coûts de fabrication. Ces options de sources de revenus alternatives pour compenser les bas prix n’existaient tout simplement pas en 1951 », explique Massimino.

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10 Aguus/Getty Images Aspirateur Une fois que les aspirateurs sont devenus plus populaires dans les foyers américains après la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont pas tombés en disgrâce. Heureusement pour nous, les prix des aspirateurs ont baissé depuis les années 50. «Les anciens catalogues Sears répertorient les aspirateurs entre 49,95 $ et 64,95 $», explique Ketter. « Ajusté à l’inflation, cela représente 700 à 900 dollars. Aujourd’hui, vous pouvez en acheter un pour 100 à 600 dollars, selon vos besoins. » La production de masse et les pièces en plastique ont contribué à réduire les coûts au fil du temps.

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10 DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL tondeuse à gazon Alors que la plupart des propriétaires utilisaient des tondeuses poussées non motorisées dans les années 50, des options motorisées existaient et coûtaient entre 70 et 100 dollars, soit entre 875 et 1 250 dollars en 2026. Aujourd’hui, les tondeuses à gazon à conducteur marchant coûtent entre 300 et 800 dollars. « Les technologies, les matériaux plus légers, les méthodes de production plus efficaces et automatisées, la concurrence et la marchandisation accrues et les pratiques optimisées de la chaîne d’approvisionnement se sont tous réunis pour faire baisser les prix de ces articles au fil du temps », explique Massimino.

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10 trioocéan/Getty Images Ampoules Alors que le prix d’une ampoule est resté relativement stable depuis 1951, la technologie a radicalement changé, conduisant à un bien meilleur rapport qualité-prix. Dans les années 50, une ampoule coûtait 0,50 $, soit 6,25 $ ajusté à aujourd’hui, ce qui correspond au coût approximatif d’une ampoule en 2026. Le prix n’a donc pas beaucoup changé, mais le produit a changé. « Même si les prix d’achat réels sont à peu près les mêmes, les ampoules d’aujourd’hui sont beaucoup moins chères à utiliser et durent beaucoup plus longtemps, offrant une valeur par dollar bien plus élevée qu’en 1951 », explique Massimino.

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10 Boogich/Getty Images Marteau En 1951, un marteau coûtait entre 0,05 et 3,99 dollars, selon la qualité et le fabricant. Les marteaux à tête moulée simples et courants avaient un prix inférieur, alors que les produits de marque de qualité professionnelle coûtaient environ quatre dollars. En 2026, ces prix se situeraient entre 0,65 et 50 dollars, les prix ont donc augmenté. Un marteau standard de qualité domestique coûte aujourd’hui entre 10 et 40 dollars, tandis que les modèles de qualité professionnelle de haute qualité peuvent coûter plus de 100 dollars. L’augmentation des prix est en grande partie due aux matériaux plus coûteux utilisés dans la fabrication, comme le titane et les alliages métalliques et les poignées spécialisées.

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10 arinahabich/Getty Images Batteur sur socle Un batteur sur socle standard de 5 litres était un article de cuisine de luxe dans les années 50, coûtant environ 140 $, avec le bol et les batteurs, ou 1 750 $ après ajustement en fonction de l’inflation. Le coût moyen actuel se situe entre 300 et 500 dollars, ce qui semble beaucoup, mais c’est en fait une bonne affaire par rapport à ce que coûtait ce produit ménager il y a 75 ans. La différence de prix est due à des matériaux moins chers et à une production de masse efficace. Les batteurs sur socle des années 50 étaient presque entièrement fabriqués à partir de pièces en acier et en métal, tandis que la plupart des options les moins chères d’aujourd’hui sont fabriquées avec des pièces en plastique.