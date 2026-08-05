Pourquoi l’association des propriétaires existe-t-elle ?

Les nouveaux propriétaires ne le savent peut-être pas, mais la propriété ne se limite pas au simple entretien et à la gestion de leur propre résidence. Dans certaines communautés, les propriétaires sont également chargés de prendre soin de leur quartier. C’est là qu’intervient l’association de propriétaires (HOA). Une HOA dans l’immobilier, en particulier dans les communautés planifiées, les lotissements ou les copropriétés, a pour rôle important de maintenir les espaces partagés, de préserver la valeur des propriétés et de garantir que les résidents restent bien gérés longtemps après que les promoteurs ont terminé la construction. Un tel organisme peut également avoir autorité sur ce que les résidents peuvent ou ne peuvent pas faire avec certaines parties de leur propriété. Par exemple, le HOA peut affecter la conception de la cour des propriétaires et dicter ce qui est autorisé dans l’espace extérieur de la communauté.

Le HOA existe pour aider ceux qui achètent une maison dans une communauté fermée ou un complexe de maisons en rangée à comprendre les devoirs et les responsabilités ainsi que les avantages qui découlent de l’adhésion. Historiquement, alors que des associations de quartier similaires existaient beaucoup plus tôt, ce n’est que dans les années 1900 que les premiers HOA sont devenus l’autorité officielle des propriétaires à Los Angeles, en Californie. La première était la Los Feliz Improvement Association, fondée en 1916, pour superviser l’entretien des espaces communs de leur communauté, tels que les parcs, l’aménagement paysager, les terrains de jeux, les trottoirs, etc. Au lieu de compter sur le gouvernement local, les promoteurs ont formé des HOA afin que les propriétaires puissent financer de manière privée l’entretien et la sécurité de la communauté grâce aux cotisations régulières des membres. C’est devenu le modèle de la vie suburbaine moderne dans les communautés privées.