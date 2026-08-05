Pourquoi l’association des propriétaires existe-t-elle ?

Les nouveaux propriétaires ne le savent peut-être pas, mais la propriété ne se limite pas au simple entretien et à la gestion de leur propre résidence. Dans certaines communautés, les propriétaires sont également chargés de prendre soin de leur quartier. C’est là qu’intervient l’association de propriétaires (HOA). Une HOA dans l’immobilier, en particulier dans les communautés planifiées, les lotissements ou les copropriétés, a pour rôle important de maintenir les espaces partagés, de préserver la valeur des propriétés et de garantir que les résidents restent bien gérés longtemps après que les promoteurs ont terminé la construction. Un tel organisme peut également avoir autorité sur ce que les résidents peuvent ou ne peuvent pas faire avec certaines parties de leur propriété. Par exemple, le HOA peut affecter la conception de la cour des propriétaires et dicter ce qui est autorisé dans l’espace extérieur de la communauté.
Le HOA existe pour aider ceux qui achètent une maison dans une communauté fermée ou un complexe de maisons en rangée à comprendre les devoirs et les responsabilités ainsi que les avantages qui découlent de l’adhésion. Historiquement, alors que des associations de quartier similaires existaient beaucoup plus tôt, ce n’est que dans les années 1900 que les premiers HOA sont devenus l’autorité officielle des propriétaires à Los Angeles, en Californie. La première était la Los Feliz Improvement Association, fondée en 1916, pour superviser l’entretien des espaces communs de leur communauté, tels que les parcs, l’aménagement paysager, les terrains de jeux, les trottoirs, etc. Au lieu de compter sur le gouvernement local, les promoteurs ont formé des HOA afin que les propriétaires puissent financer de manière privée l’entretien et la sécurité de la communauté grâce aux cotisations régulières des membres. C’est devenu le modèle de la vie suburbaine moderne dans les communautés privées.
Qui compose l’organe dirigeant de la HOA ?
Comme tout organe directeur organisé, les HOA disposent d’une équipe de direction pour superviser et prendre des décisions pour la communauté et ses résidents. La plupart des HOA sont dirigées par un conseil d’administration composé de propriétaires que leurs confrères élisent pour représenter la communauté. Les membres du conseil d’administration veillent à ce que le quartier soit géré conformément aux règles et règlements de la HOA et à ce que les meilleurs intérêts des propriétaires soient au cœur. Cela dit, le conseil d’administration constitue la plus grande autorité décisionnelle au sein de l’association, établissant les politiques, approuvant les budgets, collectant les frais HOA, résolvant les différends et supervisant l’entretien et les réparations. Ainsi, par exemple, lorsque les lampadaires à l’extérieur de votre maison s’éteignent, le HOA peut être responsable de leur réparation et de leur remplacement selon la directive du conseil.
Il existe également des rôles de leadership spécifiques au sein du conseil d’administration, les postes habituels étant ceux de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Chaque officier a des devoirs et des responsabilités distincts, le président agissant comme le visage public de la HOA tandis que le vice-président assume un rôle plus important lorsque le président n’est pas disponible. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions et gère, entre autres, la correspondance importante entre le conseil d’administration et les membres de la communauté. Pendant ce temps, le trésorier supervise les finances de l’association, y compris la budgétisation, le suivi et l’audit des dépenses mensuelles et annuelles. Ensemble, le conseil d’administration et les agents maintiennent et garantissent la qualité de vie globale au sein de la communauté.