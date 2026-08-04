Les maisons souterraines gagnent en popularité : quels sont les avantages ?

Quand vous pensez à une maison souterraine, imaginez-vous un trou de hobbit en forme de dôme ou un bunker caché ? Vous pouvez oublier tout ce que vous pensez savoir. Les maisons souterraines modernes n’ont pas de portes hobbit et ne dégagent pas d’ambiance de bunker humide. Ils ressemblent à des maisons ordinaires qui ont juste un flanc de colline comme mur de cour, et ils gagnent lentement en popularité. Des factures de services publics qui changent à peine avec les saisons à un calme si complet que vous oubliez l’existence des voisins, nous explorons les avantages de ce mode de vie unique.

Il existe deux types de maisons abritées par la terre. Une maison souterraine est construite entièrement sous terre, tandis qu’une maison à berme est soit partiellement souterraine, soit construite en surface avec de la terre contre au moins un de ses murs extérieurs, vous offrant ainsi le meilleur des deux mondes. Les zones de culture changeantes affectant votre jardin, une maison souterraine maintient une température intérieure confortable toute l’année, peu importe ce qui se passe à l’extérieur. En effet, le sol est un isolant naturel, ce qui contribue à maintenir la température plus stable que l’air au-dessus. Pendant l’été, le sol reste plus frais et retient la chaleur. En hiver, la terre retient cette chaleur, réduisant ainsi les pertes de chaleur. Étant donné que la maison n’est pas constamment confrontée aux variations de température, les systèmes de chauffage et de climatisation n’ont pas besoin de travailler aussi fort que dans les maisons conventionnelles.

Outre l’efficacité énergétique, une maison souterraine offre également de nombreux autres avantages qui pourraient vous inciter à sortir la pelle.