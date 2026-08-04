Les maisons souterraines gagnent en popularité : quels sont les avantages ?

Quand vous pensez à une maison souterraine, imaginez-vous un trou de hobbit en forme de dôme ou un bunker caché ? Vous pouvez oublier tout ce que vous pensez savoir. Les maisons souterraines modernes n’ont pas de portes hobbit et ne dégagent pas d’ambiance de bunker humide. Ils ressemblent à des maisons ordinaires qui ont juste un flanc de colline comme mur de cour, et ils gagnent lentement en popularité. Des factures de services publics qui changent à peine avec les saisons à un calme si complet que vous oubliez l’existence des voisins, nous explorons les avantages de ce mode de vie unique.
Il existe deux types de maisons abritées par la terre. Une maison souterraine est construite entièrement sous terre, tandis qu’une maison à berme est soit partiellement souterraine, soit construite en surface avec de la terre contre au moins un de ses murs extérieurs, vous offrant ainsi le meilleur des deux mondes. Les zones de culture changeantes affectant votre jardin, une maison souterraine maintient une température intérieure confortable toute l’année, peu importe ce qui se passe à l’extérieur. En effet, le sol est un isolant naturel, ce qui contribue à maintenir la température plus stable que l’air au-dessus. Pendant l’été, le sol reste plus frais et retient la chaleur. En hiver, la terre retient cette chaleur, réduisant ainsi les pertes de chaleur. Étant donné que la maison n’est pas constamment confrontée aux variations de température, les systèmes de chauffage et de climatisation n’ont pas besoin de travailler aussi fort que dans les maisons conventionnelles.
Outre l’efficacité énergétique, une maison souterraine offre également de nombreux autres avantages qui pourraient vous inciter à sortir la pelle.
Les maisons souterraines apportent une façon différente de vivre
Aux États-Unis, les maisons souterraines ont commencé à se multiplier dans les années 1960, et à la fin des années 90, on estimait qu’il y en avait entre 5 000 et 7 000, selon le livre « Bâtiments souterrains : plus que ce que l’on voit ». Il s’agit notamment de la maison de l’Illinois, d’une valeur de 35 000 $, entièrement souterraine, qui pousse le look à l’extrême. Mais si vous avez besoin de plus de soleil à l’intérieur de votre maison, il existe une maison abritée par la terre à vendre à Garberville, en Californie, sur Realtor.com, construite à flanc de colline avec des fenêtres d’un côté donnant sur une jolie prairie. Alors pourquoi cet intérêt soudain pour les maisons souterraines ? La plupart des gens s’efforcent d’être plus soucieux de l’environnement et les maisons souterraines sont un bon début. Mais il existe de nombreuses autres raisons, notamment dans certaines régions des États-Unis.
Bien qu’aucune maison ne soit complètement protégée des intempéries extrêmes, les maisons souterraines font preuve d’une plus grande résilience contre les éléments qui endommagent la plupart des maisons traditionnelles. Et pour tous ceux qui vivent le long des couloirs des ouragans ou qui ont vécu les effets d’une tornade EF1 sur une maison, cela compte. En plus de contribuer à prévenir les variations de température, le béton utilisé pour construire ce type de maisons est très résistant au feu. C’est une solution gagnant-gagnant qui signifie économiser de l’argent à long terme.
La réduction du bruit est un autre avantage très sous-estimé. Plusieurs pieds de terre entre vous et le reste du monde constituent une barrière acoustique très efficace contre le bruit de la circulation, les aboiements des chiens et le bourdonnement ambiant qui accompagne la vie en banlieue. Il s’agit d’une amélioration de la qualité de vie difficile à obtenir sans une insonorisation étendue (et coûteuse).