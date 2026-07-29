De grandes façons dont l’entretien automobile a changé au fil des décennies

Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Cela inclut l’entretien des voitures. David Bennett, maître technicien certifié ASE et directeur principal de l’automobile à l’American Automobile Association, éduque les consommateurs et les membres de l’AAA sur l’entretien automobile depuis 37 ans, et il est là pour vous confier un petit secret. « Le concept de base des véhicules est resté essentiellement le même, lorsqu’il s’agit de moteurs à combustion interne », explique Bennett. Les pistons montent et descendent, les soupapes s’ouvrent et les bougies d’allumage enflamment le mélange de gaz et d’air à l’intérieur des cylindres. « Sortez les véhicules électriques, et les choses n’ont vraiment pas beaucoup changé. »

J’ai parlé à Bennett de ce qui est nouveau, de ce qui est ancien et de ce que vous devez savoir pour que votre voiture continue de fonctionner pendant des années.

Vous pouvez toujours réparer votre propre voiture

Tout d’abord. Même avec les voitures de haute technologie d’aujourd’hui, Bennett affirme que les changements de liquide, les travaux de freinage et d’autres tâches d’entretien courantes peuvent être bricolés « tant que vous êtes à l’aise de le faire, que vous le faites en toute sécurité et que vous comprenez ce que vous faites ». Faites une vidange d’huile. Bennett dit que vous devrez peut-être creuser davantage de couvercles et de connexions pour y accéder, mais vous devrez quand même retirer le bouchon, vidanger l’huile et remplacer le filtre, tout comme les gens le faisaient il y a 50 ans. Comme toujours, assurez-vous de bien éliminer l’huile et les autres liquides.

La vidange d’huile de 3 000 milles

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L’adage selon lequel il faut changer son huile tous les 3 000 milles ? Jetez ça par la fenêtre. Bennett affirme que plusieurs choses ont changé au fil des ans : la qualité de l’huile s’est améliorée et votre voiture a davantage de capacités de surveillance. « Cela pourrait être de 3 000 milles, si vous conduisez beaucoup, mais cela pourrait être de 5 000 à 10 000 milles. » Pour les autres fluides et l’entretien, suivez le programme d’entretien recommandé dans le manuel du propriétaire. « Il a une liste détaillée, et cela n’a vraiment pas changé depuis la nuit des temps. »

Essence 101 : indice d’octane contre niveau supérieur

Fini l’époque simple de l’ordinaire ou du sans plomb. Il existe désormais plusieurs indices d’octane, tels que le carburant premium, intermédiaire et ordinaire, ainsi que le carburant Top Tier, qui contient des additifs détergents pour empêcher les dépôts de carbone de s’accumuler. « Ne confondez pas le carburant Top Tier avec l’indice d’octane », explique Bennett. « Vous pouvez avoir du carburant Top Tier à indice d’octane de 87. »

Dans les voitures plus anciennes, un « cognement » se produisait si le mélange d’air et d’essence à l’intérieur de la chambre de combustion s’enflammait trop tôt, explique Bennett. Des indices d’octane plus élevés signifient un allumage moins précoce. Les manuels du propriétaire d’aujourd’hui précisent les exigences en matière d’octane, que vous devez respecter ou risquer d’annuler votre garantie. (S’il s’agit d’une recommandation et non d’une exigence, vous pouvez décider par vous-même.) Quant au carburant Top Tier, regardez sur la pompe ou rendez-vous sur toptiergas.com pour en trouver près de chez vous.

Plus besoin de « réchauffer » votre véhicule

«C’était à l’époque des carburateurs», dit Bennett. Avec l’arrivée de l’injection de carburant, l’ancienne pratique est devenue obsolète. Si vous souhaitez démarrer votre voiture avant d’enlever la glace et la neige, c’est très bien, mais sinon, il n’est pas nécessaire d’attendre pour conduire. « Démarrez le véhicule et au moment où vous bouclez votre ceinture de sécurité et réglez les rétroviseurs, la voiture est prête à partir », explique Bennett. « Il se réchauffera plus rapidement en conduisant qu’en restant assis. »

Washington, pas Lincoln

Vous vous souvenez du « penny test » pour vérifier l’usure des pneus ? Le bord d’un centime dans les cheveux de Lincoln est d’environ 2/32 de pouce – la limite légale pour la profondeur de la bande de roulement des pneus – donc si vous pouviez insérer un centime dans la bande de roulement et voir toute la tête de Lincoln, il était temps d’acheter de nouveaux pneus. Aujourd’hui, Bennett et AAA recommandent d’utiliser un quart, qui mesure environ 4/32 po, du bord des cheveux. « Si vous pouvez voir le sommet de la tête de Washington, alors il est temps de commencer à fixer les prix et à chercher des pneus. » Vérifiez toujours à quelques endroits au cas où il y aurait une usure inégale de la bande de roulement (et faites-le vérifier si c’est le cas).

Établissez une relation avec votre mécanicien

Même si vous pouvez réparer votre propre voiture, vous ne voudrez peut-être pas le faire. Si vous êtes intimidé à l’idée de marchander avec un mécanicien, Bennett affirme qu’il est essentiel d’instaurer la confiance. « Le moyen le plus simple d’y parvenir est de le faire effectuer un entretien de base, comme une vidange d’huile ou une permutation des pneus », explique Bennett. « Faites ces choses en premier et créez ce rapport avant d’avoir besoin d’un travail majeur. » C’est un peu comme aller chez le médecin : si vous obtenez un devis ou un diagnostic qui vous semble déraisonnable, demandez un deuxième avis.