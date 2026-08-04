Ce bricoleur a transformé sa salle de bain ordinaire en un paradis de jardin secret et luxuriant

Dans Homme à tout faire familialla série Agendas de bricolagede vrais bricoleurs partagent les projets dont ils sont les plus fiers. Ils racontent toute l’histoire, depuis l’élaboration des plans initiaux et la lutte contre les revers frustrants jusqu’à la célébration de leurs moments les plus fiers. Ces témoignages francs révèlent les véritables tenants et aboutissants du bricolage et vous laisseront des conseils pratiques qui vous donneront la confiance nécessaire pour conquérir votre prochaine construction.

Sandy Lin est une bricoleur qui a toujours aimé créer, expérimenter et apprendre différentes choses. Elle a fait ses débuts dans le domaine du maquillage, mais un jour de 2025, elle a décidé qu’elle voulait que son appartement ressemble davantage à une maison. Elle se lance alors dans le monde du bricolage. Elle aime faire fonctionner les choses qu’elle a plutôt que d’en acheter de nouveaux. Selon ses mots : « Le bricolage me permet de créer des choses uniques et économiques. »

Lin s’inspire de tout et de rien. Sa stratégie consiste à avoir une idée de ce qui est possible pour un espace ou un meuble, puis à l’adapter à ses goûts et à ses besoins. Pour ce projet de salle de bain, l’inspiration est venue d’une bougie et d’un papier peint. Lorsqu’elle a senti la bougie pour la première fois, elle a imaginé un magnifique jardin et a voulu apporter cette ambiance à la salle de bain. Mais elle a mis l’idée de côté jusqu’à ce qu’elle trouve le papier peint parfait, après quoi elle a combiné les deux. Son objectif était de donner à la pièce l’ambiance fantaisiste du film. Le jardin secret.

Les étapes du projet

AVEC LA COURTOISIE DE SANDY LIN

Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Pour l’instant, la salle de bain a encore besoin de quelques pièces supplémentaires avant d’être terminée. Lin veut travailler au plafond, aux garnitures de porte et trouver un bon rideau pour la douche avant de déclarer que la pièce est terminée. Mais jusqu’à présent, les mises à jour ont pris environ six jours. Le papier peint a nécessité 15 heures de travail réparties sur trois jours, et la plupart des autres parties de ce relooking prennent entre quelques heures et une journée complète à elles seules.

Avez-vous dû surmonter des revers ?

Selon Lin, le papier peint était un peu un revers en soi car elle n’avait jamais travaillé avec un papier peint mural avant ce projet. La première journée a duré beaucoup plus de temps que prévu initialement, et devoir travailler sur les installations permanentes a pris beaucoup de temps.

Quel est l’aspect de ce projet qui vous a intimidé jusqu’à ce que vous l’essayiez ?

Ce n’était pas la première fois que Lin travaillait avec du papier peint, mais cette fois-ci, il s’agissait d’une peinture murale au lieu d’un motif uni ou simple, et c’était toute la pièce, pas seulement un petit mur. Elle décrit le défi comme « intimidant, mais pas aussi effrayant que je le pensais ». En fait, il s’avère que l’aligner de haut en bas n’a pas été aussi difficile qu’elle l’avait prévu.

Avez-vous utilisé des astuces budgétaires dans ce projet ?

AVEC LA COURTOISIE DE SANDY LIN

Lin a pu économiser de l’argent sur le projet en faisant preuve de créativité avec ses matériaux. Au lieu de retirer l’ancienne armoire et d’en installer une nouvelle dans la finition qu’elle souhaitait, elle a utilisé du papier contact. C’est convivial pour les locataires et beaucoup moins cher. Elle n’avait pas non plus peur de sortir des sentiers battus. Alors que la plupart des salles de bains utilisent un porte-serviettes, Lin a constaté qu’opter pour des crochets muraux coûterait la moitié du prix et offrirait plus d’espace de stockage.

Y a-t-il eu un moment précis du projet où vous vous êtes senti le plus fier ou le plus accompli ?

Les étagères en verre que Lin a installées au-dessus des toilettes ont fini par être le point culminant du projet. Tout comme le papier peint, ils étaient intimidants au début. Pour qu’ils fonctionnent correctement, ils devaient être parfaitement alignés et montés. Il y avait beaucoup de nivellement impliqué, et les instructions ne donnaient aucune mesure, donc Lin a dû toutes les comprendre elle-même. Elle dit qu’à quelques reprises, elle a envisagé de simplement demander à un professionnel de le faire. Mais elle a tenu bon et était « tout simplement ravie lorsque les quatre coins sont apparus correctement ».

Si vous pouviez repenser ce projet, que changeriez-vous ?

Lin dit qu’elle ferait plus de recherches sur le papier peint à l’avance parce que c’était une entreprise très importante. Travailler dans une salle de bain en particulier signifie prendre en compte davantage de facteurs et travailler avec davantage de luminaires que simplement faire un mur dans un salon. Mais elle dit que l’avantage d’un tel défi est que « vous pouvez expérimenter et apprendre en déplacement ».

Conseils aux bricoleurs en herbe

Par où diriez-vous à quelqu’un de commencer s’il veut apprendre à réaliser ses propres projets ?

Lin dit que les bons outils sont importants et « avoir un kit contenant le nécessaire fait toute la différence ». Elle aurait aimé avoir un bon foret à ses débuts.

Quel est votre prochain projet ?

Ensuite, Lin prévoit de s’occuper de la salle de bain des invités. Elle a déjà passé du temps à planifier où elle veut l’emmener. Cette fois-ci, elle prévoit de travailler avec de la peinture pour rafraîchir l’espace de manière encore plus économique. Vous pouvez suivre son parcours sur Instagram, @heysandylin.

Avez-vous un projet de bricolage que vous aimeriez présenter sur Family Handyman ? Envoyez-nous votre projet à (email protégé).