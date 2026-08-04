Après avoir vu Tyler Smith construire ce foyer, vous en voudrez un

Si vous n’êtes pas encore à l’écoute de Build and Grill avec Tyler Smith, vous manquez quelque chose. Le spectacle, disponible via À la maison avec un bricoleur familialsuit Smith alors qu’il élabore un projet fantastique, puis prépare un repas qui suit le même thème que le projet. Chaque combinaison de repas et de bricolage est conçue pour être accessible, afin que vous puissiez suivre et créer certaines de ces constructions pour votre propre maison. L’épisode 3, « Open Flame Cooking », suit Tyler Smith alors qu’il construit un foyer et prépare le dîner pour sa famille.

La construction de l’arrière-cour

Ce troisième épisode est une lettre d’amour à l’été et à la cuisine en plein air. Le plan de Smith est de mettre en place un foyer et un Santa Maria Grill. De cette façon, lui et sa famille peuvent cuisiner presque tout ce qu’ils désirent. Des hot-dogs et des s’mores pour cette expérience de camping estival ? Aucun problème. Une flopée de côtes levées, de brats et de hamburgers pour les prochaines grandes vacances de grillades ? Vous pariez. Et, comme ses autres épisodes, Smith a déjà un plan pour le premier repas à prendre dans la nouvelle construction une fois qu’il l’a terminé. Il est prêt à commencer avec du surf n’ turf !

Le délicieux dîner

Homme à tout faire familial

Pour le dîner, Smith met tout en œuvre. Il prépare du steak et du homard comme plat principal et complète les viandes avec des choux de Bruxelles. Le regarder travailler vous incitera certainement à construire votre propre caserne de pompiers dans votre cour. Mais même si vous ne le faites pas, vous aurez certainement envie de reproduire ce dîner élaboré. Et prenez-le-nous ; si vous n’avez pas mangé de choux de Bruxelles grillés ou rôtis récemment, vous ratez quelque chose !

Comment puis-je participer au plaisir ?

« Build and Grill with Tyler Smith » est diffusé À la maison avec un bricoleur familial Le samedi soir à 20 h, heure de l’Est. Prévoyez du temps et faites-en un événement familial. Entre les projets de bricolage et les délicieux dîners, ce spectacle plaira à coup sûr aux gourmets et aux constructeurs de votre famille. De plus, le regarder en famille est un moyen infaillible de permettre à tout le monde de participer facilement à un projet amusant.

At Home with Family Handyman est actuellement disponible sur Samsung TV Plus, XUMO, The Roku Channel, LG Channels, Plex, fuboTV et Sling Freestream. Vous pouvez également diffuser gratuitement At Home with Family Handyman via l’application Family Handyman sur les appareils iOS, Apple TV, Android, AndroidTV, FireTV et Roku.