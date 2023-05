Vous ne croirez pas ces créations de citrouille d’Halloween !

Rise of the Jack-O-Lanterns propose une superbe exposition de citrouilles sculptées par des professionnels.

Vous voulez éveiller une mine d’idées pour la sculpture de citrouilles de votre famille cette année ? Si vous habitez près de Long Island, Los Angeles, Boston ou Secaucus, ne manquez pas l’exposition Rise of the Jack-O-Lanterns.

Plus de 5 000 citrouilles sculptées à la main et magnifiquement illuminées sont exposées le long d’une promenade facile de 1/3 mile. La créativité de cette exposition est exceptionnelle.

Certaines citrouilles-lanternes se tiennent seules sur le sol ou se perchent sur divers supports, mais la plupart sont reliées entre elles dans des tableaux sculpturaux plus grands que nature qui représentent des dinosaures, des dragons chinois, des voitures classiques, des animaux sauvages et bien plus encore.

Les sculptures qui en résultent, combinées à l’excellence de la sculpture et de la peinture artistiques, sont décrochées.

Assurez-vous de faire défiler la page tout en bas, il y a une tonne de bonnes idées ici !