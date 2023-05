Votre maison a-t-elle besoin de plus d’isolation ?

Dans la lutte contre le froid hivernal et les coûts élevés de l’énergie domestique, la première ligne de défense est l’isolation de la maison. Selon les estimations de l’Environmental Protection Agency, les propriétaires peuvent économiser en moyenne 15 % sur les coûts de chauffage et de climatisation en colmatant les fuites d’air et en isolant leurs greniers.

Conseils de bricolage d’experts sur la mesure de l’isolation de votre maison, la quantité à ajouter, la compréhension des valeurs R et les pratiques de base en matière d’isolation.

Et ce n’est que la moyenne.

Si vous vivez dans le nord des États-Unis, vos économies peuvent être encore plus importantes car le climat est plus rigoureux et l’énergie pour le chauffage peut être plus chère.

La très bonne nouvelle est que l’ajout d’isolant est une amélioration qui peut donner droit à des crédits d’impôt et qui est excellent pour rentabiliser votre investissement.

Pour des informations à jour sur les programmes d’incitations fiscales disponibles, consultez EnergyStar.gov. Vous pouvez vérifier si des programmes supplémentaires sont disponibles dans votre état à http://www.dsireusa.org/.

En ce qui concerne la valeur, l’étude Cost vs. Value 2016 de Remodeling Magazine a déterminé que l’ajout d’isolant en fibre de verre à un grenier offre un meilleur retour sur investissement que n’importe lequel des 30 autres projets étudiés dans le rapport de cette année. Leur source de coûts, RemodelMAX, a estimé le coût national moyen de l’isolation d’un grenier à 1 268 $. Les professionnels de l’immobilier qui ont répondu à leur sondage ont prévu que, moins d’un an après l’isolation, cette amélioration augmenterait le prix de vente moyen d’une maison de 1 482 $, ce qui se traduirait par un retour sur investissement de 116,9 %.

Les matériaux de construction de base utilisés pour les revêtements et les toitures sont excellents pour fournir un abri, mais permettent facilement la conduction de la chaleur. Il en résulte une perte de chaleur en hiver ou un gain de chaleur en été. Les matériaux isolants, généralement en fibre de verre, en cellulose ou en mousse, ont une structure à cellules ouvertes qui résiste au transfert de chaleur. Ainsi, lorsque ces matériaux sont ajoutés aux greniers, aux murs et aux sols, ils réduisent les pertes d’énergie. L’efficacité avec laquelle ils font leur travail dépend du matériau particulier et de la qualité de l’installation.

Comprendre les valeurs R

L’efficacité de l’isolation est évaluée par la valeur R. Plus la valeur R est élevée, plus la capacité du matériau à isoler est grande.

Les valeurs R à cibler dans votre maison dépendent principalement de votre climat et secondairement de la partie de la maison qui est isolée. Il est très important d’isoler le grenier car c’est là que la majorité de la chaleur d’une maison est perdue.

Chaque pouce de couverture isolante en fibre de verre, par exemple, fournit une valeur R d’environ 3,27.

L’isolation en vrac peut varier d’environ 2,2 à 4,0, selon l’efficacité avec laquelle elle est installée.

La mousse de polyuréthane pulvérisée peut être évaluée entre 6,0 et 7,3. Les poches d’air, la couverture peu profonde ou l’isolation comprimée diminuent l’efficacité.

Pour une comparaison plus approfondie des différents types d’isolation, consultez le Guide d’achat de l’isolation de la maison.

Les valeurs R recommandées pour les murs, les plafonds et les sols varient d’une région à l’autre et peuvent être affectées par le type de chauffage utilisé dans la maison. Les codes du bâtiment dans la plupart des climats doux spécifient R-11 dans les murs et les planchers et R-19 dans les plafonds sous les greniers ventilés.

Pour les climats modérés, R-19 est nécessaire dans les murs et les planchers et R-30 dans les plafonds sous les greniers ventilés. Les climats froids nécessitent du R-19 dans les murs et sous les planchers et du R-38 à R-49 dans les plafonds sous les greniers ventilés.

Vous pouvez identifier les quantités appropriées d’isolation pour les maisons de votre région en visitant le site Web du département américain de l’énergie, Energy.gov, et en entrant votre code postal. Notez que la quantité recommandée la plus faible est R-30, ce qui équivaut à environ 10 pouces de fibre de verre ou 8 pouces de cellulose. Pour les climats très froids, le R-60 est recommandé.

Calcul des besoins d’isolation

Si votre grenier est déjà isolé, vous devrez mesurer son épaisseur pour déterminer la quantité à ajouter. Lorsque vous êtes dans le grenier, assurez-vous de vous tenir debout ou de vous agenouiller uniquement sur des planches ou des solives entièrement soutenues. Si vous vous mettez entre les solives, vous risquez de tomber à travers le plafond en dessous.

Avant d’isoler un grenier, il doit être étanche à l’air, en particulier dans les climats froids où l’air chaud qui monte dans le grenier peut entraîner une perte de chaleur et créer des problèmes d’humidité. L’étanchéité à l’air est la pratique consistant à utiliser de la mousse expansive pour sceller les fissures, les crevasses et les connexions là où les murs, les cheminées de plomberie, les fils électriques et les cheminées pénètrent dans le grenier. Cela empêche les pièces du dessous de fuir de l’air chauffé de manière coûteuse dans le grenier. Bien que certains bricoleurs puissent résoudre ce problème, il est généralement préférable de le faire faire par un professionnel.

Pour calculer la quantité d’isolation dont vous avez besoin, vous devrez prendre en compte : la superficie de votre maison, votre climat local, la quantité d’isolation préexistante dont vous disposez (le cas échéant) et le type d’isolation que vous avez ou que vous souhaitez installer.

Suivez les étapes ci-dessous pour calculer la quantité d’isolation que vous devrez ajouter aux zones qui ont déjà un certain type d’isolation :

1 Pour vérifier et mesurer l’isolation d’un mur, coupez l’électricité de votre maison, dévissez le couvercle d’une prise électrique et insérez un cintre dans l’espace ouvert. Utilisez cette sonde pour mesurer la profondeur de votre isolation ainsi que pour retirer et inspecter le type d’isolation que vous avez (vous devrez peut-être façonner votre cintre en un léger crochet pour enlever du matériel). Vous pouvez percer un petit trou dans des zones sans couvercle de sortie accessible (comme entre un sol et un plafond) pour obtenir vos mesures. Dans un grenier non fini, glissez simplement une règle entre une solive de plancher et l’isolant existant pour déterminer la profondeur du matériau.

2 Ensuite, multipliez la profondeur de votre isolation existante (en pouces) par la valeur R par pouce pour le type d’isolation que vous avez ; vous pouvez vérifier auprès de votre détaillant de rénovation domiciliaire si vous n’êtes pas sûr de la valeur R par pouce de votre matériau. Le nombre résultant est la valeur R totale de votre isolation existante.

3 Maintenant, soustrayez la valeur R totale de votre isolation existante de la valeur R idéale que vous souhaitez atteindre. Cette différence représente la valeur R que vous devrez ajouter pour atteindre la valeur recommandée.

4 Enfin, divisez ce nombre par la valeur R par pouce de l’isolant que vous prévoyez d’installer. Ce chiffre vous indique le nombre de pouces d’isolation supplémentaire dont vous aurez besoin.

Inspection de l’isolation de la maison

Si l’isolation de votre maison ne respecte pas les niveaux minimums, cela pourrait représenter une grande partie de votre perte d’énergie. Si vous possédez une maison plus ancienne, il est probable que votre isolation soit insuffisante, même si elle répondait aux recommandations au moment de son installation.

Commencez votre inspection de haut en bas.

Tout d’abord, assurez-vous que la trappe du grenier se ferme hermétiquement et qu’elle est munie d’un coupe-froid. Dans le grenier, assurez-vous que les pénétrations pour les tuyaux, les conduits et les cheminées sont scellées avec un calfeutrage en mousse expansive et que les boîtes électriques pour tous les luminaires ci-dessous sont scellées avec un calfeutrage flexible.

Ensuite, vérifiez l’isolation elle-même pour voir s’il y a un pare-vapeur. Il peut s’agir de papier goudronné, de plastique ou de papier kraft. S’il ne semble pas y avoir de pare-vapeur, vous pouvez remplacer l’isolant ou peindre le plafond avec de la peinture pare-vapeur. Un pare-vapeur ou une peinture pare-vapeur empêche l’humidité de traverser le plafond, empêchant ainsi les dommages causés par l’humidité et préservant l’intégrité de l’isolant.

Enfin, assurez-vous que l’isolant ne bloque pas la circulation de l’air à travers les évents du grenier – assurez-vous de vérifier les évents de l’avant-toit.

Pour vérifier les niveaux d’isolation de vos murs, faites un mur à la fois, en coupant l’alimentation électrique de toutes les prises le long de ce mur. Une fois que vous êtes certain que l’alimentation est coupée (testez les prises pour vous assurer qu’elles ne sont pas « chaudes »), retirez une plaque de couverture et recherchez l’isolation autour du périmètre de la boîte électrique. Si nécessaire, insérez doucement un tournevis à l’intérieur du mur – voyez s’il rencontre une certaine résistance par l’isolation de ce mur.

Pour vérifier un sous-sol non chauffé, recherchez l’isolation sous le plancher au-dessus. S’il s’agit d’un sous-sol chauffé, vérifiez les murs comme vous l’avez fait pour l’étage supérieur.

Pratiques d’isolation de base

Si vous ajoutez plus à l’isolation existante, il n’est pas nécessaire d’utiliser le même matériau. Vous pouvez souffler de l’isolant en vrac sur des nattes en fibre de verre ou placer des nattes en fibre de verre sur du rembourrage en vrac.

Si vous avez l’intention d’installer un isolant en fibre de verre en matelas ou en couverture, notez que vous pouvez l’acheter avec ou sans une feuille ou un revêtement en papier (pare-vapeur). Lorsque vous isolez un grenier précédemment non isolé, achetez le type avec un parement et positionnez ce parement vers le côté chaud en hiver (contre le plafond en dessous). Cependant, lorsque vous ajoutez plus d’isolant existant, achetez un isolant sans revêtement ou utilisez un isolant en vrac, qui n’a pas de pare-vapeur.

Dans un grenier non fini, l’isolant est installé entre les solives de plafond de la pièce sous le grenier (les solives de « plancher » du grenier). Lorsque vous ajoutez plus d’isolant en matelas ou en couverture à un grenier avec une isolation existante, la sagesse conventionnelle consiste à orienter les nouveaux matelas perpendiculairement aux solives.

Sachez cependant que cela rendra beaucoup plus difficile l’identification de l’endroit où vous pouvez vous tenir debout ou vous agenouiller en toute sécurité, car vous ne pourrez pas voir les solives une fois qu’elles seront couvertes. Commencez donc par le périmètre extérieur et avancez vers la trappe du grenier. Placez et fixez des planches ou du contreplaqué, soutenus par des solives aux deux extrémités, là où cela est nécessaire pour accéder et travailler en toute sécurité dans le grenier.

N’installez pas d’isolant sur les évents d’avant-toit, cela interromprait la bonne ventilation du grenier. De plus, pour éviter de provoquer un risque d’incendie, ne placez jamais d’isolant sur des luminaires encastrés à moins que les luminaires n’aient un indice IC (plafond isolé). Utilisez un treillis métallique pour retenir l’isolant si nécessaire. Enfin, isolez et scellez le panneau d’accès au grenier.

Une partie de cet article, écrit par Don Vandervort de Actu immobilier.fr, a été initialement publiée sur USNews.com

