Votre eau potable est-elle sûre ?

À Flint, dans le Michigan, jusqu’à 12 000 enfants ont été exposés à de l’eau potable contaminée par des niveaux élevés de plomb pouvant causer de nombreux problèmes de santé graves. De plus, l’eau potable peut être à l’origine d’une épidémie de légionellose dans le comté qui a tué 10 personnes et en a touché 77 autres.

Dans cet article, nous examinons les problèmes de qualité de l’eau, comment tester votre eau potable, les contaminants typiques, etc.

Ne comptez pas sur la loi

Pour la protection du public, le Congrès a promulgué la Clean Water Drinking Act en 1974 et l’a renforcée en 1986, établissant des normes minimales de qualité de l’eau pour la plupart des propriétaires.

Malheureusement, rien ne garantit que tous les services d’approvisionnement en eau se conforment à la réglementation, tous les tests ne sont pas nécessairement précis et tous les contaminants connus ne figurent pas sur la liste.

L’application est difficile aux niveaux national, étatique et local. Et, en raison de la diminution du budget du bureau de l’eau potable de l’EPA et des budgets d’eau potable des États depuis 2006, la protection de la santé publique est menacée.

Théoriquement, nos plus grands fournisseurs d’eau – les grands réseaux métropolitains – ont la meilleure eau potable parce qu’ils disposent de l’équipement et des ressources nécessaires pour effectuer des tests fréquents et obligatoires (la fréquence des tests dépend du nombre de personnes desservies).

De plus, avec les principaux services publics, en cas de problème, ils sont tenus d’informer leurs clients. Malheureusement, cela ne s’est pas produit à Flint.

L’eau de puits est une autre histoire. Les systèmes qui desservent moins de 25 personnes ou 15 connexions de service ne sont réglementés que par les lois nationales et locales ou par leurs propriétaires.

Analyser votre eau potable

À moins qu’elles ne soient émises par votre service de santé local, les offres de « test gratuit de l’eau à domicile » sont généralement un moyen de vous inciter à acheter des appareils de traitement de l’eau après quelques tests soigneusement organisés.

Tests de laboratoire indépendants. La meilleure façon de savoir si votre eau contient ou non des polluants nocifs est de la faire tester par un laboratoire indépendant (voir ci-dessous).

Vous devez tester chaque type de polluant séparément.

Si vous obtenez votre eau auprès d’un service public municipal, la qualité peut changer quotidiennement, de sorte que la plupart des tests ont une valeur marginale (et généralement inutiles).

Néanmoins, il peut être judicieux de vérifier la présence de plomb, car le plomb peut s’infiltrer dans l’eau à partir d’une ancienne plomberie à base de plomb – c’est ce qui s’est passé à Flint, dans le Michigan.

Prenez le téléphone. Vous pouvez également découvrir de nombreuses informations sans tester. Appelez votre service de santé ou votre fournisseur d’eau et demandez des copies des rapports de traitement de l’eau et notez toute infraction.

Découvrez la fréquence et l’étendue des tests. Demandez si votre région est connue pour des dangers particuliers, en particulier ceux qui pourraient entrer dans l’eau entre la station d’épuration et votre robinet.

Si vous avez un puitsvérifiez-le au moins une fois pour la teneur en minéraux, le plomb et le radon (où le radon est une menace) et une ou deux fois par an pour les bactéries et les nitrates.

Si vous avez des inquiétudes concernant les contaminants dans l’eau de puits, contactez votre service de santé local pour un plan d’action recommandé. Il peut gérer certains tests, tels que les tests bactériens.

Un test chimique partiel qui détectera le magnésium, le calcium, le sodium, le fer, le fluorure, le chlorure et les nitrates est généralement relativement abordable. Tester les produits chimiques tels que les solvants, les pesticides et les produits pétroliers peut être très coûteux car chacun nécessite son propre test.

Comment obtenir un test de laboratoire indépendant. Trouvez un laboratoire de test indépendant en demandant une recommandation à votre service des eaux ou à votre service de santé publique ou en cochant « Laboratoires » dans l’annuaire téléphonique ou sur Internet.

Ou achetez un kit de test d’eau en ligne.

Cela comprendra les fournitures et les instructions appropriées pour prélever un échantillon, que vous posterez au laboratoire de test.

Si vous avez un puits, assurez-vous de vous procurer une trousse d’analyse de l’eau de puits.

Une autre option plus complète consiste à contacter une société d’analyse de l’eau à prix abordable, telle que National Testing Labs (800-458-3330) ou Suburban Water Testing (800-433-6595). Un test au plomb coûte environ 35 $ ; un test complet pour les bactéries, les matières organiques et les matières inorganiques coûte de 137 $ à 167 $.

Certains fabricants de filtres proposent également ce service. Par exemple, vous pouvez appeler le centre de réponse GE (800-626-2000) et demander un kit d’analyse de l’eau et des informations sur la gamme de filtres et dispositifs de traitement SmartWater de GE.

Une fois que vous avez des rapports ou des résultats de test, comparez-les avec les niveaux de contaminants maximaux autorisés par l’EPA. (Pour obtenir une copie gratuite de ces listes, rendez-vous sur www.epa.gov ou appelez la National Safe Drinking Water Hotline de l’EPA au 800-426-4791.)

Notez tous les polluants qui dépassent les normes fédérales. Enregistrez-les, puis utilisez cette liste pour sélectionner un dispositif de traitement de l’eau approprié.

Que pourrait-il y avoir dans l’eau ?

Les problèmes esthétiques de l’eau proviennent de contaminants autrement inoffensifs qui affectent la couleur, l’odeur et le goût de l’eau. Ces substances sont le chlore, le soufre, le fer et le manganèse. Ces problèmes sont généralement faciles à résoudre à l’aide d’un filtre à charbon actif conventionnel.

Mais si votre eau potable contient des niveaux dangereux d’autres polluants, vous devrez choisir une technologie de traitement de l’eau appropriée pour éliminer les toxines. Aux fins de discussion, il est plus facile de regrouper les polluants toxiques en quatre catégories : les produits chimiques organiques, les produits chimiques inorganiques, les radionucléides et les organismes microbiologiques.

Les produits chimiques organiques comprennent les solvants, les pesticides, les synthétiques, les résines et d’autres produits chimiques artificiels connus sous le nom de produits chimiques organiques volatils (COV). Les COV sont souvent liés au cancer et/ou aux troubles du système nerveux, du foie et des reins. Un composé particulièrement nocif, le trihalométhane (THM), peut être créé après que l’eau a quitté une usine de traitement et que le chlore réagit avec les matières animales et végétales en décomposition, créant du chloroforme, un cancérogène présumé.

Les produits chimiques inorganiques comprennent les nitrates et les nitrites, l’amiante, le fluorure et des métaux tels que l’arsenic, le mercure et, le plus notoire, le plomb. Beaucoup d’entre eux se présentent sous forme de gisements minéraux naturels. Certains, comme le cuivre et le plomb, s’infiltrent dans l’eau lorsqu’ils traversent les tuyaux et le traitement par votre service d’eau ne les élimine pas.

Les nitrates et les nitrites sont produits par l’industrie ou l’agriculture. Les produits chimiques inorganiques sont liés à une variété de problèmes de santé. Le plomb est connu pour causer des lésions cérébrales et est particulièrement toxique pour les nourrissons et les femmes enceintes. La plomberie d’avant les années 1930 dans certaines régions utilisait des tuyaux en plomb, et la soudure utilisée pour joindre les tuyaux en cuivre dans les maisons avant 1986 avait une teneur en plomb d’environ 50 %.

Le gaz radon, le radionucléide le plus courant, est naturellement présent dans un certain nombre de régions, notamment les États montagneux de l’ouest et certaines parties du nord-est. L’EPA estime que jusqu’à 17 millions de personnes peuvent avoir de l’eau avec des niveaux excessifs de radon, qui peut pénétrer dans l’air par les douches et la vapeur.

Les contaminants microbiologiques, y compris les protozoaires, les bactéries et les virus, sont normalement tués par la chloration et le traitement. Les kystes, tels que Cryptosporidium et Giardia, sont plus résistants au traitement municipal. Normalement, les problèmes de pollution bactérienne ne surviennent que lorsque le traitement de l’eau tombe en panne ou si l’approvisionnement en eau d’une maison est contaminé par des déchets. Les problèmes de kystes ont tendance à se produire pendant les périodes de fort ruissellement orageux.

