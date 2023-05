Votre boîtier de disjoncteur est plein – et maintenant ?

Le Code national de l’électricité, bien que parfois un peu pointilleux, est le livre de référence pour toutes sortes de spécifications électriques dans une maison typique. Parmi ses nombreux points de données figurent les capacités de câblage du circuit – le nombre et le type de prises autorisées sur un circuit protégé par un disjoncteur à ampérage spécifique. Avec un approvisionnement sans fin de nouveaux appareils et appareils électriques, la plupart des maisons ont des panneaux de service entièrement chargés sans place pour de nouveaux circuits.

Heureusement, il y a plus de place dans le panneau électrique principal qu’il n’y paraît si vous utilisez des disjoncteurs en tandem. Voici une description de ce que sont les disjoncteurs en tandem et comment ajouter un nouveau circuit en les utilisant. Si votre panneau électrique est tellement sous-dimensionné que les disjoncteurs en tandem ne résoudront pas le problème, vous devrez probablement faire installer un nouveau panneau de service électrique par un électricien.

Disjoncteurs tandem

Lorsque vous regardez à l’intérieur de votre panneau électrique principal, vous verrez que la plupart des disjoncteurs, mais pas tous, ont la même épaisseur. Un disjoncteur extra large se trouve généralement en haut du panneau ; c’est le disjoncteur de service principal (il coupe toute l’alimentation). De plus, vous verrez probablement quelques autres disjoncteurs extra-épais ou doubles qui servent de gros appareils comme le chauffe-eau et la cuisinière électrique.

Les disjoncteurs de taille moyenne restants servent généralement les circuits d’éclairage, de prises et de petits appareils électroménagers dans la maison, et sont généralement des disjoncteurs de 15 ou 20 ampères. À mesure que les besoins en électricité des ménages augmentent, les familles en manquent souvent et / ou le panneau électrique peut manquer d’endroits pour en installer de nouveaux.

Si vous avez besoin de plus de disjoncteurs de 15 ou 20 ampères, une solution simple consiste à installer un disjoncteur en tandem. La taille globale d’un disjoncteur en tandem est la même que celle d’un disjoncteur standard, mais au lieu d’un seul disjoncteur, il a deux disjoncteurs étroits côte à côte. Vous pouvez acheter des disjoncteurs en tandem où les deux côtés sont des disjoncteurs de 20 ampères, les deux sont des disjoncteurs de 15 ampères, ou un côté est de 15 ampères et l’autre de 20 ampères.

Même si chaque « demi-disjoncteur » est plus mince que le disjoncteur standard, ils offrent la même protection de circuit. En retirant un disjoncteur standard de 20 ampères et en le remplaçant par une unité tandem dotée de deux disjoncteurs de 20 ampères, vous obtenez immédiatement un circuit supplémentaire dans le panneau électrique. Les fils du disjoncteur d’origine sont attachés à l’un des nouveaux disjoncteurs du tandem, et les fils alimentant votre nouveau circuit sont attachés au second disjoncteur.

L’installation d’un disjoncteur tandem est un travail simple qui prend environ 10 minutes. Cependant, l’installation d’un nouveau circuit avec des boîtiers, des câbles, des prises, des interrupteurs et des luminaires prend beaucoup plus de temps.

Ajout d’un nouveau circuit

Voici un aperçu étape par étape qui montre ce qu’il faut pour ajouter un nouveau circuit et le connecter au nouveau disjoncteur. Si vous n’avez pas les outils ou les compétences nécessaires pour entreprendre vous-même ce travail en toute sécurité, engagez un électricien pour le travail.

Étape 1: Commencez par déterminer les lumières, les interrupteurs et les prises que vous voulez, puis déterminez leur emplacement approximatif. Si vous ajoutez un circuit à l’intérieur de votre maison dans une pièce complètement finie, vous voudrez choisir un emplacement en fonction de la difficulté d’installer les câbles et la boîte. Si vous venez d’ajouter un nouveau circuit d’éclairage à un espace inachevé comme un sous-sol, le choix d’un emplacement sera beaucoup plus facile.

Étape 2: Faites une liste de courses de ce dont vous aurez besoin. Rendez-vous dans un centre d’accueil et faites-le passer par les commis du service électrique. Ces personnes sont généralement bien informées et peuvent facilement expliquer des options que vous n’auriez peut-être pas envisagées.

Étape 3: Montez les boîtiers électriques à l’emplacement souhaité et installez le câble électrique de calibre approprié entre ces boîtiers. Gardez à l’esprit que si votre nouveau circuit doit être au premier étage et que la maison est construite sur un sous-sol, vous devrez faire passer les câbles à travers les solives du sous-sol au lieu de les pêcher à travers les murs finis, les planchers, et les plafonds au premier étage.

Étape 4: Installez les nouvelles prises, luminaires, interrupteurs et plaques de recouvrement.

Étape 5 : Éteignez le disjoncteur principal en haut de la boîte, puis retirez le couvercle du panneau en dévissant quelques grosses vis. Utilisez un testeur de tension pour vous assurer que le panneau est hors tension. Toucher des fils chargés électriquement ou des barres omnibus à l’intérieur du panneau peut être mortel. Ensuite, tant que tout votre travail se déroule sous le disjoncteur principal, vous ne serez exposé à aucune puissance chargée dans le boîtier du panneau. En éteignant l’alimentation principale, vous ne pouvez pas être choqué par aucun appareil de la maison (mais vous aurez peut-être besoin d’une lampe de poche car votre électricité sera totalement coupée).

Étape 6 : Sélectionnez un disjoncteur standard pour le remplacement, de préférence un au bas de la boîte, où il sera plus facile de retirer le disjoncteur existant et d’installer le nouveau.

Étape 7 : Retirez le fil noir du disjoncteur existant et sortez le disjoncteur de la boîte en le saisissant du côté où le fil était attaché. Le disjoncteur est maintenu dans le boîtier par une lèvre sur la barre omnibus. (La barre omnibus s’étend au milieu de l’arrière de la boîte et contient les deux colonnes de disjoncteurs.) Le disjoncteur pivotera hors de son emplacement jusqu’à ce qu’il dégage la lèvre sur le bus, puis il peut être retiré.

Étape 8 : Fixez le fil noir de l’ancien disjoncteur au disjoncteur supérieur de la nouvelle unité tandem. Ensuite, faites de même avec le fil noir du nouveau câble de circuit.

Étape 9 : Accrochez l’extrémité opposée aux fils noirs sur la barre omnibus et poussez le disjoncteur dans l’ouverture jusqu’à ce qu’il soit aligné avec les unités environnantes.

Étape 10 : Fixez les fils blancs et de terre du nouveau circuit dans la même bande à l’arrière de la boîte qui contient les fils blancs et de terre de l’ancien disjoncteur.

Étape 11 : Rattachez le couvercle du panneau et la porte, activez le disjoncteur de service principal et vérifiez que les nouveaux composants du circuit fonctionnent correctement.

